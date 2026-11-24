Fiat 126p odegrał ważną rolę w upowszechnieniu motoryzacji w Polsce. Dla wielu rodzin Maluch był ich pierwszym samochodem i jedyną szansą na posiadanie własnego środka transportu. W ostatnich latach niektóre marki zdecydowały się wskrzesić dawne auta. Jak pisze Interia, Renault oferuje już współczesne wersje modeli 4 i 5, a Citroën zapowiedział powrót 2CV.

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Jak wyglądałby współczesny Maluch?

W 2020 r. projektanci z pracowni MA-DE pokazali wizualizację nowego Fiata 126 Vision. Zachowali w nim kwadratowe reflektory i charakterystyczny dach, który lekko zwęża się z tyłu. W tym samym roku, w którym pokazano projekt, zadebiutował elektryczny Fiat 500. Według Interii obecność „pięćsetki” w ofercie mogła być głównym powodem, dla którego producent nie zainteresował się stworzeniem współczesnej wersji Malucha.

Tak mógłby wyglądać współczesny Fiat 126 Foto: MA-DE Studio

Unia pracuje nad przepisami, które mogą zmienić rynek małych samochodów

Parlament Europejski pracuje obecnie nad zmianą przepisów i utworzeniem nowej kategorii pojazdów, która prawdopodobnie otrzyma oznaczenie M1E. Miałyby do niej należeć samochody elektryczne o długości do 4,2 m produkowane na terenie Unii Europejskiej.

Auta te byłyby zwolnione z części wymogów, co przełożyłoby się na ich niższą cenę. Wciąż jednak nie ustalono, z których elementów wyposażenia producenci mogliby zrezygnować. Potencjalnie takie pojazdy mogłyby kosztować około 60 tys. zł. Dla porównania ceny Fiata 500e zaczynają się od 109 tys. zł. Jeśli te przepisy wejdą w życie, być może skłoni to producenta do wprowadzenia współczesnej wersji Malucha do swojej oferty.