UE robi kolejny krok w celu wyhamowania ekspansji samochodów z Chin zalewających europejski rynek. 24 listopada formalnie ogłoszono ograniczenie importu samochodów hybrydowych produkowanych w Chinach. Limit objął również hybrydy z Japonii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii. Decyzja, na razie tymczasowa, ma chronić unijne fabryki aut, choć dla niechińskich producentów ustalony kontyngent wystarcza na pokrycie ich eksportu. Zacznie obowiązywać z początkiem grudnia. Obejmuje dwa typy pojazdów: pełne hybrydy (HEV) i hybrydy plug-in (PHEV), w tym pojazdy z tzw. miękką hybrydą (MHEV).

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Wprowadzenie ograniczeń jest następstwem porozumienia zawartego w pierwszej dekadzie października pomiędzy Komisją Europejską, reprezentowaną przez unijnego komisarza ds. handlu Maroša Šefčoviča, a chińskim rządem reprezentowanym przez ministra handlu Wanga Wentao. Ocenia się, że pozwoli ono znacząco zmniejszyć import zelektryfikowanych samochodów z Chin. – Komisja nakłada ograniczenie ilościowe w postaci kontyngentów przywozowych na kraj wywozu, ustalając maksymalną ilość pojazdów hybrydowych, które mogą być przywożone do UE na czas obowiązywania tymczasowych środków ochronnych. Przywóz poza tymi kontyngentami nie jest dozwolony – poinformowała KE we wtorkowym komunikacie. Ograniczenia mają być stosowane maksymalnie przez 200 dni. Ich ostateczna wersja powinna zostać ustalona w ciągu dziewięciu miesięcy, choć termin ten może zostać dodatkowo przedłużony o maksymalnie dwa miesiące.

We wtorek na ogłoszoną decyzję unijnych władz zareagowało chińskie Ministerstwo Handlu, apelując do UE o honorowanie podjętych ustaleń i ścisłe przestrzeganie zasad Światowej Organizacji Handlu. – Chiny zastrzegają sobie wszelkie prawa w ramach WTO, w tym odwołanie się do rozstrzygania sporów i wnioski o rekompensatę handlową – stwierdził rzecznik ministerstwa, cytowany przez „China Daily”. Wezwał także Brukselę do współpracy z Pekinem. – Ściślejsza współpraca między Chinami a UE służy interesom obu stron – podkreślił.

W Chinach sprzedaż aut spada dwunasty miesiąc z rzędu, a eksport rośnie

KE tłumaczy konieczność wprowadzenia limitów na import nieeuropejskich hybryd rosnącą globalną nadwyżką mocy produkcyjnych, a także ograniczeniami handlowymi na innych rynkach (chodzi zwłaszcza o zaporowe cła na auta z Chin stosowane przez USA). A wobec spadku popytu na własnym rynku Chińczycy będą gorączkowo szukać możliwości ekspansji za granicą. Według danych China Passenger Car Association we wrześniu 2026 roku sprzedaż samochodów osobowych na chińskim rynku krajowym spadła o 28,1 proc. rok do roku, do 1,63 mln pojazdów. Był to już dwunasty kolejny miesiąc spadku sprzedaży. W tym samym czasie eksport samochodów z Chin wzrósł o 73,2 proc., osiągając około 923 tys. pojazdów.

Jak podało Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), powołujące się na chiński urząd statystyczny, średnioroczny wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w chińskim przemyśle samochodowym wyniósł w 2025 r. 73,2 proc., a w czwartym kwartale wzrósł do 76 proc. – Na poziomie całego sektora istnieje potencjał produkcyjny, którego wykorzystanie zależy również od możliwości znalezienia kolejnych odbiorców – komentuje SDCM.

Chińskie marki opracowują nowe auta nawet o 30 proc. szybciej

Administracyjne ograniczenia nakładane na producentów z Chin (wcześniej wprowadzono wyższe cła) na razie nie zdołały zahamować dynamicznego zwiększania udziału chińskich samochodów w europejskim rynku. Trudno się dziwić, bo Roland Berger podaje, że Chińczycy opracowują nowe auta o 25–30 proc. szybciej od europejskich konkurentów. – Wyprodukowanie nowego samochodu jest kosztowne i złożone, a chińscy producenci pokazują, jak wiele zależy od sprawności podejmowania decyzji, organizacji prac inżynierskich i współpracy z dostawcami. Jeżeli europejskie marki chcą dotrzymać im kroku, muszą zmienić sposób pracy nad produktem – uważa Konrad Dróżka, dyrektor zarządzający w Transition Technologies PSC, polskiej spółce działającej w obszarze transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0.

Kluczowe znaczenie ma luka kosztowa pomiędzy europejskimi a chińskimi producentami, którą widać szczególnie mocno w przypadku elektryków. Według firmy konsultingowej AlixPartners, jeśli wyprodukowanie chińskiego samochodu elektrycznego kosztuje ok. 20 tys. dol., to jego europejskiego odpowiednika – ok. 31 tys. dol. Europejskie firmy powinny więc stawiać na rozwój kompetencji tam, gdzie nakłady są mniejsze, ale zapewniają wysoką wartość dodaną – m.in. w projektowaniu baterii i oprogramowania do zarządzania nimi czy w recyklingu, który ma tworzyć dodatkowe źródło materiałów dla europejskich zakładów.

W 15 europejskich fabrykach jest miejsce na dodatkowe 2,5 mln aut rocznie

Zmniejszanie kosztów jest dla europejskich producentów absolutnie niezbędne. Ocenia się, że nadmierne moce produkcyjne w Europie trzeba ściąć przynajmniej o jedną dziesiątą, a powrót do marż EBITDA z 2021 r. wymagałby ograniczenia zdolności nawet o 20–25 proc. Według danych AlixPartners obecnie 15 europejskich fabryk wykorzystuje mniej niż 60 proc. swoich mocy produkcyjnych, choć mogłyby wytwarzać dodatkowo 2,5 mln pojazdów rocznie. Chińscy producenci chcą wykorzystać część tych wolnych mocy, by ułatwić sobie dostęp do europejskiego rynku. Wtedy cła i limity importowe będą dla nich znacznie mniej dokuczliwe.