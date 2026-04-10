W przeciwieństwie do ogólnych modeli AI, które opierają się na publicznie dostępnych informacjach, AutoGPT jest szkolony na danych własnych Grupy OLX z milionów zweryfikowanych danych – w tym trendach wartości odsprzedaży, regionalnych wzorcach cenowych, wynikach dealerów i rzeczywistych zachowaniach kupujących. Dzięki temu posiada inteligencję rynkową, której brakuje ogólnym modelom LLM. Wstępne wyniki pokazują, że przy pomocy tego narzędzia konsumenci znajdują idealny pojazd co najmniej 20 proc. szybciej w porównaniu z tradycyjnym wyszukiwaniem opartym na filtrach.

– AutoGPT realizuje naszą wizję rynku napędzanego sztuczną inteligencją po obu stronach transakcji – mówi Christian Gisy, CEO Grupy OLX. – AutoIQ od ponad ośmiu miesięcy wykorzystuje AI, aby pomagać naszym klientom, dealerom samochodowym, podejmować mądrzejsze decyzje i efektywniej prowadzić swoje biznesy. AutoGPT udostępnia te same możliwości również kupującym. Rozumie ich potrzeby i precyzyjnie dopasowuje odpowiednie pojazdy w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe. Dzięki temu agentowa AI napędza obie strony transakcji, czyniąc ją szybszą i bardziej efektywną. To przyszłość handlu samochodowego, którą budujemy już teraz.

Jak działa AutoGPT?

Dostępny za pośrednictwem ChatGPT (ChatGPT – Aplikacje – OTOMOTO) AutoGPT zastępuje liczne menu filtrów naturalną rozmową. Konsumenci opisują swoje potrzeby – „niezawodny SUV rodzinny do 100 000 PLN” lub „oszczędny samochód miejski z niskim przebiegiem” – a AutoGPT zadaje pytania doprecyzowujące dotyczące budżetu, funkcji i priorytetów.

W ciągu kilku sekund generuje spersonalizowaną listę z podsumowaniami kluczowych cech, kompromisów i wniosków niedostępnych dla ogólnych AI: trendów wartości odsprzedaży, regionalnych wzorców cenowych i zweryfikowanej historii pojazdu z danych własnych OLX. AI uczy się z każdej rozmowy, stopniowo udoskonalając rekomendacje i przyspieszając drogę od wyszukiwania do jazdy próbnej.

AutoGPT jest uzupełnieniem dla AutoIQ, systemu AI OLX i agenta dla dealerów, który automatyzuje operacje dealerskie. Razem przybliżają OLX do w pełni agentowego rynku, na którym agenci AI obsługują obie strony transakcji. Wszystkie te rozwiązania są dostępne na OTOMOTO.

Nie tylko samochody

– Naszą przewagą strukturalną jest zdolność do transferu wiedzy między kategoriami – komentuje Tim Davis, Chief Product and Technology Officer w OLX. – Zaledwie kilka tygodni temu uruchomiliśmy CompassGPT dla nieruchomości i już teraz wykorzystujemy te wnioski, aby przyspieszyć wdrożenie AutoGPT. Ta pętla wiedzy między kategoriami pozwala nam działać szybciej i dostarczać lepsze doświadczenia niż ktokolwiek budujący w jednej kategorii.

Od 2018 r. OLX zainwestował ponad 200 mln fol. w budowę infrastruktury AI-first i wdrażanie własnych rozwiązań AI na swoich platformach. Z ponad 2600 agentami AI i 75 aktywnymi przypadkami użycia AI, w tym 10 aplikacjami agentowej AI uruchomionymi w pierwszej połowie 2026 r., OLX ustanawia się liderem w stosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązywania rzeczywistych wyzwań na rynkach internetowych.

O Grupie OLX

OLX to globalny lider cyfrowych rynków, który buduje platformy ułatwiające handel, obsługując co miesiąc dziesiątki milionów profesjonalnych sprzedawców i konsumentów w Europie i Afryce Południowej. Wykorzystując skalę i potężne innowacje AI w swoich zaufanych markach (w tym OLX, OTOMOTO, OTODOM i inne), OLX pomaga ludziom sprzedawać i kupować samochody, znajdować mieszkania, zdobywać pracę, kupować i sprzedawać artykuły gospodarstwa domowego i wiele więcej.

Grupa OLX to segment biznesu ogłoszeniowego firmy Prosus, globalnej firmy technologicznej stojącej za wiodącymi markami e-commerce w Ameryce Łacińskiej, Europie i Indiach. Więcej informacji o OLX można znaleźć na www.olxgroup.com.

Jak i gdzie to działa

* Technologia, obecnie dostępna w Polsce, zostanie wkrótce wdrożona we Francji, Rumunii i Portugalii, co będzie kolejnym krokiem w kierunku intuicyjnego wyszukiwania samochodów

