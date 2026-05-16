Moc powyżej 600 KM jeszcze niedawno była zarezerwowana dla absolutnie topowych, najdroższych supersamochodów. Dwie dekady temu tę granicę ledwo przekraczało np. 612-konne Porsche Carrera GT za kilka milionów złotych. Dekadę temu 605 KM mogło osiągać np. Audi RS 6, wciąż była to jednak moc niebotyczna.

Moc staje się coraz bardziej dostępna

Dziś świat się zmienia, samochody stają się coraz mocniejsze, a przy okazji moc robi się tańsza. Modele elektryczne z łatwością osiągają ogromne wyniki na hamowni — i za 600, a nawet więcej KM nie trzeba już płacić milionów.

Można już nawet mówić o rynku aut o mocy powyżej 600 KM, obserwować trendy i statystyki. To już nie jest zupełna „nisza w niszy”. I choć rynek najmocniejszych samochodów nie ma dużego znaczenia, jeśli chodzi o wolumen, jest wskaźnikiem trendów w segmencie premium i luksusowym. To właśnie tutaj najszybciej widać zmiany technologiczne, kierunek rozwoju marek i preferencje klientów gotowych wydać (wciąż) znacznie powyżej średniej rynkowej.

Audi RS Foto: Materiały prasowe

Audi liderem segmentu aut powyżej 600 KM

W pierwszym kwartale 2026 r. liderem tego segmentu została marka Audi, która zarejestrowała 93 samochody o mocy powyżej 600 KM, osiągając udział na poziomie 38,8 proc. To wynik, który oznacza wyraźną dominację i pokazuje skalę przewagi nad konkurencją.

Pozycja lidera w tym segmencie nie jest przypadkowa. Audi od kilku lat konsekwentnie rozwija ofertę najmocniejszych modeli, zarówno w klasycznym wydaniu spalinowym, jak i w coraz bardziej zaawansowanych wersjach zelektryfikowanych.

Największy udział w wyniku marki mają modele Audi A6 oraz Audi Q8 w najmocniejszych odmianach, czyli RS 6 i RS Q8. W pierwszym kwartale 2026 r. zarejestrowano dokładnie 49 egzemplarzy Audi RS 6 o mocy przekraczającej 600 KM oraz 42 egzemplarze Audi RS Q8 w tej samej kategorii. To oznacza, że te dwa modele odpowiadają praktycznie za cały wolumen sprzedaży Audi w tym segmencie.

Warto przy tym zauważyć, że np. moc najnowszego Audi RS 5 sięga nawet 639 KM. Ten samochód też powinien wkrótce zdobyć sporą popularność.

Choć liczby bezwzględne nie są wysokie, segment samochodów powyżej 600 KM pozostaje stabilny. Klienci kupujący tego typu auta są mniej wrażliwi na zmiany koniunktury, a decyzje zakupowe mają charakter bardziej emocjonalny niż praktyczny.

Audi SQ8 Foto: Materiały prasowe

SUV-y przejmują rynek najmocniejszych aut

Jednocześnie zmienia się struktura tego rynku. Coraz większą rolę odgrywają SUV-y i duże limuzyny, które łączą bardzo wysoką moc z codzienną użytecznością. Jeszcze kilka lat temu dominowały tu sportowe coupe i sedany, dziś coraz częściej są to samochody o bardziej uniwersalnym charakterze.

Jednym z najważniejszych trendów w tym segmencie jest zmiana technologiczna. Klasyczne silniki V8 i V10 nadal są obecne, ale coraz częściej ustępują miejsca układom hybrydowym plug-in i modelom elektrycznym.

Audi RS5 Foto: Materiały prasowe

Nowe konstrukcje, takie jak układ zastosowany w Audi RS 5, łączą silnik benzynowy V6 z jednostką elektryczną, osiągając łączną moc 639 KM. Tego typu rozwiązania pozwalają nie tylko zwiększyć osiągi, ale też spełnić coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin.

Efektem ubocznym jest jednak wzrost masy pojazdów. Nowoczesne, najmocniejsze modele potrafią ważyć ponad 2,3 tony, co jeszcze dekadę temu było nie do pomyślenia w samochodach o sportowym charakterze.

Kto kupuje najmocniejsze auta? Profil klienta w tym segmencie jest stosunkowo jasno określony. To osoby prywatne i firmy z najwyższych segmentów dochodowych, dla których samochód jest nie tylko środkiem transportu, ale również elementem wizerunku.

Ważnym czynnikiem jest także dostępność finansowania. W pierwszym kwartale 2026 r. ponad połowa samochodów sprzedawanych przez Volkswagen Group Polska była finansowana, co obejmuje również segment premium i luksusowy. To pokazuje, że nawet bardzo drogie auta coraz częściej kupowane są w modelach leasingowych i abonamentowych.

Audi RS6 Foto: Materiały prasowe

Mercedes, BMW i Porsche pozostają w cieniu Audi

Choć Audi dominuje, konkurencja pozostaje aktywna. Mercedes-AMG, BMW M czy Porsche również oferują modele o mocy przekraczającej 600 KM, jednak ich wyniki w pierwszym kwartale 2026 r. były niższe.

Warto zwrócić uwagę, że część producentów koncentruje się dziś bardziej na elektryfikacji niż na rozwijaniu ekstremalnie mocnych wersji spalinowych. To może w przyszłości zmienić układ sił w tym segmencie.

Co dalej? Segment samochodów o mocy powyżej 600 KM będzie się zmieniał, ale raczej nie zniknie. Wręcz przeciwnie — stanie się polem testowym dla nowych technologii, szczególnie w obszarze hybryd i napędów elektrycznych.

Jednocześnie rosnące wymagania regulacyjne w Europie mogą ograniczyć rozwój klasycznych jednostek spalinowych, co przyspieszy przejście na układy zelektryfikowane. Chińscy producenci także wkrótce powinni być widoczni w segmencie najmocniejszych modeli.