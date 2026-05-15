Concorso d'Eleganza Villa d'Este
Są miejsca, gdzie samochody przestają być tylko maszynami. Nad jeziorem Como stają się biżuterią, rzeźbą i wehikułem czasu jednocześnie. Concorso d’Eleganza Villa d’Este po raz kolejny zamieni włoskie Cernobbio w najbardziej elegancki salon samochodowy świata. Już w najbliższy weekend, w dniach 15–17 maja 2026 r., BMW Group Classic oraz luksusowy hotel Villa d’Este zaprezentują kilkadziesiąt najbardziej wyjątkowych aut w historii motoryzacji.
Tegoroczna edycja zapowiada się szczególnie interesująco. Organizatorzy przygotowali osiem klas konkursowych obejmujących samochody od lat 20. XX wieku aż po narodziny ery supersamochodów. Wśród tematów znalazły się m.in. luksusowe auta epoki międzywojennej, ekstrawaganckie konstrukcje lat 50., klasyczne gran turismo czy modele, które „starzeją się z godnością”, zachowując oryginalny lakier i ślady historii zamiast przechodzić kosztowną renowację.
Najważniejszą nagrodą pozostaje „Trofeo BMW Group – Best of Show”, przyznawane przez jury najlepszemu samochodowi całego konkursu. Tradycyjnie odbędzie się również głosowanie publiczności o „Coppa d’Oro Villa d’Este”. A ponieważ to Włochy, nie zabraknie też odrobiny operowego klimatu – tenor Jonas Kaufmann ponownie wręczy nagrodę „Trofeo Il Canto del Motore” dla auta o najpiękniejszym brzmieniu silnika.
Jednym z głównych punktów programu będzie specjalna wystawa „Touring Car Legends”, przygotowana z okazji 40-lecia BMW M3. Na terenach Villa Erba pojawią się zarówno legendarne wyścigowe BMW M3 E30, jak i ich dawni rywale z torów wyścigowych. Organizatorzy zapowiedzieli również obecność kierowców fabrycznych BMW – Johnny’ego Cecotto, Emanuele Pirro i Roberto Ravaglii – którzy spotkają się z fanami podczas specjalnych rozmów i pokazów.
BMW chce też wykorzystać wydarzenie do budowania nowego rozdziału marki Alpina. Producent zaprezentuje się publicznie po raz pierwszy po debiucie nowego logo i identyfikacji wizualnej. Nad Como pojawi się również nowy motocykl koncepcyjny BMW Motorrad.
Concorso d’Eleganza Villa d’Este to nie tylko konkurs elegancji, ale również miejsce, gdzie kolekcjonerzy potrafią zostawić sumy przypominające budżet małego miasta. Oficjalnym partnerem aukcyjnym wydarzenia ponownie została firma Broad Arrow Auctions. Pod młotek trafi ponad 70 kolekcjonerskich samochodów.
Wśród pierwszych zapowiedzianych gwiazd aukcji znalazły się m.in. Bugatti Type 43 Roadster z 1929 r., wyścigowe Bugatti Type 37 Grand Prix z 1926 r., Ferrari F40 z 1990 r., czy BMW M3 GTS z 2011 r.
Choć Villa d’Este kojarzy się z elitarnym światem kolekcjonerów i milionerów, organizatorzy coraz mocniej otwierają imprezę na zwykłych fanów motoryzacji. W sobotę odbędzie się „Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht”, czyli ogromny zlot samochodów prywatnych i klubów motoryzacyjnych z całego świata. Na terenach Villa Erba ma pojawić się około 120 aut reprezentujących praktycznie każdą epokę i każdy styl.
Z kolei niedziela będzie należała do „Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day – Il Festival”, podczas którego publiczność zobaczy paradę konkursowych samochodów oraz liczne wydarzenia towarzyszące.
Villa d’Este od lat pozostaje jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń motoryzacyjnych świata. To miejsce, gdzie obok przedwojennego Bugatti można zobaczyć premierowy koncept BMW, a rozmowa o gaźnikach płynnie przechodzi w dyskusję o przyszłości elektromobilności. I właśnie dlatego nad jeziorem Como motoryzacja nadal pachnie benzyną, skórą i historią.
