Według inżynierów AMG wnętrze nowego modelu ma działać jak centrum dowodzenia – miejsce, w którym kierowca nie tylko prowadzi samochód, ale w pewnym sensie „programuje” jego charakter. Nowa generacja sportowego liftbacka, projektowana już z myślą o napędzie elektrycznym, przynosi zupełnie nową koncepcję kokpitu. Deska rozdzielcza została zdominowana przez zestaw ekranów: 10,2-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz dwa 14-calowe wyświetlacze – jeden obsługujący system multimedialny, drugi przeznaczony dla pasażera.
Projektanci AMG postawili na kierowcę. Kluczową rolę odgrywa system AMG RACE ENGINEER, który łączy zaawansowane oprogramowanie z fizycznymi elementami sterowania.
Na konsoli centralnej znajdują się trzy charakterystyczne pokrętła. Każde z nich odpowiada za inny aspekt dynamiki jazdy: reakcję układu napędowego na gaz, zwinność w zakrętach oraz dziewięciostopniową kontrolę trakcji. W praktyce oznacza to, że kierowca może niemal w czasie rzeczywistym zmieniać charakter auta – od stabilnego i przewidywalnego po agresywnie sportowy. To rozwiązania wyraźnie inspirowane światem motorsportu.
Wnętrze łączy dotykowe interfejsy, haptyczne przyciski i obsługę głosową. Nawiewy o wzorze przypominającym ogniwa łańcucha otrzymały metalowe wykończenie, które wprowadza do futurystycznego kokpitu odrobinę analogowej elegancji.
Na uwagę zasługuje również kierownica AMG Performance – spłaszczona u dołu, wyposażona w rolki, przełączniki oraz niewielkie wyświetlacze w przyciskach sterujących trybami jazdy. Dzięki temu kierowca może zmieniać ustawienia bez odrywania wzroku od drogi.
Przednie fotele zaprojektowano z myślą o dynamicznej jeździe. Oferują wyraźne podparcie boczne, a opcjonalne AMG Performance Seats ze zintegrowanymi zagłówkami jeszcze mocniej podkreślają motorsportowy charakter wnętrza.
Jednocześnie AMG stara się zachować komfort typowy dla samochodu klasy GT. Z tyłu standardowo znajdziemy dwa indywidualne fotele, choć dostępna będzie także klasyczna trzyosobowa kanapa. Oparcia można składać, dzięki czemu pięciodrzwiowa sylwetka liftbacka zachowuje praktyczność – nawet jeśli mówimy o samochodzie o osiągach supersamochodu.
Jednym z najbardziej efektownych elementów wnętrza jest panoramiczny dach Sky Control. Szklana powierzchnia może zmieniać stopień przezroczystości, a nocą zamienia się w coś w rodzaju świetlnej instalacji – pojawiają się podświetlane logotypy AMG oraz motywy inspirowane światem motorsportu.
Podobną rolę odgrywa rozbudowane oświetlenie ambientowe. Listwy świetlne biegną przez całą kabinę, a kolory i motywy można dopasować do stylistyki interfejsu systemu MBUX.
Nowy AMG GT 4-Door Coupé powstał na platformie zaprojektowanej z myślą o napędzie elektrycznym. W koncepcyjnej wersji GT XX zastosowano trzy silniki o łącznej mocy przekraczającej 1300 KM oraz system ultraszybkiego ładowania o mocy ponad 850 kW.
Finalne dane produkcyjnej wersji poznamy dopiero w przyszłości, ale kierunek jest jasny: AMG chce udowodnić, że era elektryczna może dostarczać emocji porównywalnych z tymi, które przez dekady zapewniały potężne silniki V8.
Historia uczy jednak ostrożności. Mercedes już raz sparzył się na rezygnacji z V8 w modelu AMG C63, gdzie reakcje klientów były delikatnie mówiąc, chłodne. Dlatego pytanie pozostaje otwarte: czy cyfrowe spektakle na ogromnych ekranach i imponujące parametry techniczne będą w stanie zastąpić charakter i emocje, które przez lata budowały legendę AMG? Bo w świecie motoryzacji technologia potrafi zachwycić – ale charakter samochodu wciąż pozostaje czymś, co trudno zastąpić.
