Według inżynierów AMG wnętrze nowego modelu ma działać jak centrum dowodzenia – miejsce, w którym kierowca nie tylko prowadzi samochód, ale w pewnym sensie „programuje” jego charakter. Nowa generacja sportowego liftbacka, projektowana już z myślą o napędzie elektrycznym, przynosi zupełnie nową koncepcję kokpitu. Deska rozdzielcza została zdominowana przez zestaw ekranów: 10,2-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz dwa 14-calowe wyświetlacze – jeden obsługujący system multimedialny, drugi przeznaczony dla pasażera.

Reklama Reklama

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Foto: Materiały prasowe

Trzy pokrętła i system AMG RACE ENGINEER – motorsport w codziennej jeździe

Projektanci AMG postawili na kierowcę. Kluczową rolę odgrywa system AMG RACE ENGINEER, który łączy zaawansowane oprogramowanie z fizycznymi elementami sterowania.

Na konsoli centralnej znajdują się trzy charakterystyczne pokrętła. Każde z nich odpowiada za inny aspekt dynamiki jazdy: reakcję układu napędowego na gaz, zwinność w zakrętach oraz dziewięciostopniową kontrolę trakcji. W praktyce oznacza to, że kierowca może niemal w czasie rzeczywistym zmieniać charakter auta – od stabilnego i przewidywalnego po agresywnie sportowy. To rozwiązania wyraźnie inspirowane światem motorsportu.

Wnętrze łączy dotykowe interfejsy, haptyczne przyciski i obsługę głosową. Nawiewy o wzorze przypominającym ogniwa łańcucha otrzymały metalowe wykończenie, które wprowadza do futurystycznego kokpitu odrobinę analogowej elegancji.