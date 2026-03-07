Reklama

Czy wielkie ekrany i atomowe osiągi w nowym AMG zastąpią emocje silnika V8?

Futurystyczny kokpit, inspirowane motorsportem sterowanie oraz elektryczna architektura nowego Mercedesa AMG GT 4-Door Coupé zapowiadają nowy rozdział w historii AMG.

Publikacja: 07.03.2026 09:31

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Według inżynierów AMG wnętrze nowego modelu ma działać jak centrum dowodzenia – miejsce, w którym kierowca nie tylko prowadzi samochód, ale w pewnym sensie „programuje” jego charakter. Nowa generacja sportowego liftbacka, projektowana już z myślą o napędzie elektrycznym, przynosi zupełnie nową koncepcję kokpitu. Deska rozdzielcza została zdominowana przez zestaw ekranów: 10,2-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz dwa 14-calowe wyświetlacze – jeden obsługujący system multimedialny, drugi przeznaczony dla pasażera.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Foto: Materiały prasowe

Trzy pokrętła i system AMG RACE ENGINEER – motorsport w codziennej jeździe

Projektanci AMG postawili na kierowcę. Kluczową rolę odgrywa system AMG RACE ENGINEER, który łączy zaawansowane oprogramowanie z fizycznymi elementami sterowania.

Na konsoli centralnej znajdują się trzy charakterystyczne pokrętła. Każde z nich odpowiada za inny aspekt dynamiki jazdy: reakcję układu napędowego na gaz, zwinność w zakrętach oraz dziewięciostopniową kontrolę trakcji. W praktyce oznacza to, że kierowca może niemal w czasie rzeczywistym zmieniać charakter auta – od stabilnego i przewidywalnego po agresywnie sportowy. To rozwiązania wyraźnie inspirowane światem motorsportu.

Wnętrze łączy dotykowe interfejsy, haptyczne przyciski i obsługę głosową. Nawiewy o wzorze przypominającym ogniwa łańcucha otrzymały metalowe wykończenie, które wprowadza do futurystycznego kokpitu odrobinę analogowej elegancji.

Reklama
Reklama

Na uwagę zasługuje również kierownica AMG Performance – spłaszczona u dołu, wyposażona w rolki, przełączniki oraz niewielkie wyświetlacze w przyciskach sterujących trybami jazdy. Dzięki temu kierowca może zmieniać ustawienia bez odrywania wzroku od drogi.

Czytaj więcej

Mercedes GLE 350 de 4MATIC
Za Kierownicą
Mercedes GLE 350 de 4MATIC – Szansa na jazdę dużym SUV-em bez wyrzutów sumienia

Sportowe fotele i komfort klasy GT w drugim rzędzie

Przednie fotele zaprojektowano z myślą o dynamicznej jeździe. Oferują wyraźne podparcie boczne, a opcjonalne AMG Performance Seats ze zintegrowanymi zagłówkami jeszcze mocniej podkreślają motorsportowy charakter wnętrza.

Jednocześnie AMG stara się zachować komfort typowy dla samochodu klasy GT. Z tyłu standardowo znajdziemy dwa indywidualne fotele, choć dostępna będzie także klasyczna trzyosobowa kanapa. Oparcia można składać, dzięki czemu pięciodrzwiowa sylwetka liftbacka zachowuje praktyczność – nawet jeśli mówimy o samochodzie o osiągach supersamochodu.

Czytaj więcej

Mercedes-AMG GLC 53
Premiery
Mercedes-AMG GLC 53: sześć cylindrów wraca do gry

Panoramiczny dach Sky Control i spektakl światła w kabinie

Jednym z najbardziej efektownych elementów wnętrza jest panoramiczny dach Sky Control. Szklana powierzchnia może zmieniać stopień przezroczystości, a nocą zamienia się w coś w rodzaju świetlnej instalacji – pojawiają się podświetlane logotypy AMG oraz motywy inspirowane światem motorsportu.

Reklama
Reklama

Podobną rolę odgrywa rozbudowane oświetlenie ambientowe. Listwy świetlne biegną przez całą kabinę, a kolory i motywy można dopasować do stylistyki interfejsu systemu MBUX.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Foto: Materiały prasowe

1300 KM i ultraszybkie ładowanie – zapowiedź przyszłych osiągów

Nowy AMG GT 4-Door Coupé powstał na platformie zaprojektowanej z myślą o napędzie elektrycznym. W koncepcyjnej wersji GT XX zastosowano trzy silniki o łącznej mocy przekraczającej 1300 KM oraz system ultraszybkiego ładowania o mocy ponad 850 kW.

Finalne dane produkcyjnej wersji poznamy dopiero w przyszłości, ale kierunek jest jasny: AMG chce udowodnić, że era elektryczna może dostarczać emocji porównywalnych z tymi, które przez dekady zapewniały potężne silniki V8.

Historia uczy jednak ostrożności. Mercedes już raz sparzył się na rezygnacji z V8 w modelu AMG C63, gdzie reakcje klientów były delikatnie mówiąc, chłodne. Dlatego pytanie pozostaje otwarte: czy cyfrowe spektakle na ogromnych ekranach i imponujące parametry techniczne będą w stanie zastąpić charakter i emocje, które przez lata budowały legendę AMG? Bo w świecie motoryzacji technologia potrafi zachwycić – ale charakter samochodu wciąż pozostaje czymś, co trudno zastąpić.

Czytaj więcej

Mercedes G osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik w swojej historii – blisko 50 tys. sprzedanych egzem
Tu i Teraz
Sprzedaż Mercedesa spada, a Klasa G notuje historyczny wynik

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bentley Bentayga Something Blue Collection by Mulliner
Tu i Teraz
Bentley stworzył Bentaygę dla kobiet. Szkoda, że tylko dla wybranych
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Lexus NX 450h
Tu i Teraz
Raport JD Power 2026: trzyletnie samochody mają coraz więcej usterek
Tesla Model 3
Tu i Teraz
Prawie połowa nie przechodzi przeglądu. Czy Tesla to jakościowa porażka?
Strefa Czystego Transportu
Tu i Teraz
Prezydent Krakowa przedstawił korektę SCT. Obszar i normy się nie zmienią
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama