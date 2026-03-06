Lexus NX 450h
Badanie JD Power VDS od lat uchodzi za jedno z najważniejszych zestawień dotyczących trwałości aut. Wskazuje, czego można się spodziewać po trzech latach użytkowania. Tegoroczna edycja objęła 33 268 właścicieli samochodów z rocznika 2023, a ankiety zbierano między grudniem 2024 a listopadem 2025 r.. Analiza obejmuje aż 184 potencjalne źródła problemów, pogrupowane w dziewięciu kategoriach – od napędu i zawieszenia po multimedia i jakość wykonania.
Jak czytać zestawienie? Wyniki są mierzone wskaźnikiem PP100 (problems per 100 vehicles), czyli liczbą problemów przypadających na 100 samochodów. Im niższy wynik, tym lepiej. W 2026 r. średnia rynkowa wyniosła 204 PP100, co oznacza wzrost o 2 punkty rok do roku i najwyższy poziom od czasu zmiany metodologii w 2022 r. Trend spadkowy, obserwowany wcześniej, wyraźnie się zatrzymał. Czy samochody sprawiają coraz więcej kłopotów? Takie wnioski można rzeczywiście wysnuć.
Co się psuje? Największym źródłem zgłoszeń pozostają systemy infotainment, czyli inforozrywki. Osiągnęły poziom 56,7 PP100. To zdecydowanie najwyższa wartość spośród wszystkich kategorii. Na drugim miejscu znalazły się problemy związane z nadwoziem – 27,5 PP100 – w tym m.in. niepokojące dźwięki czy niedoskonałości montażowe. Oznacza to, że współczesny samochód najczęściej „psuje się” nie tyle w sensie mechanicznym, lecz cyfrowym, irytując zawieszaniem się systemu czy wyłączaniem się ekranu, a nie np. szarpaniem skrzyni biegów.
Duża część usterek w systemach multimedialnych dotyczy integracji ze smartfonem. Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, ładowarki indukcyjne czy aplikacje producentów odpowiadają łącznie za niemal połowę zgłoszeń w tej kategorii. Dla użytkownika oznacza to właśnie problemy z połączeniem, zawieszanie się systemu czy niestabilne działanie funkcji, z których korzysta codziennie, choćby po to, by włączyć nawigację i dojechać do celu.
Producenci próbują reagować aktualizacjami oprogramowania. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 40 proc. właścicieli otrzymało aktualizację systemu. Jednak tylko 27 proc. z nich uznało, że samochód realnie się poprawił. 58 proc. nie zauważyło żadnej różnicy. Co więcej, w grupie aut aktualizowanych liczba problemów wzrosła o około 2,5 PP100, co odpowiada niemal 14-procentowemu pogorszeniu. Ponad 60 proc. aktualizacji przeprowadzono zdalnie (OTA). To pokazuje, że sama możliwość zdalnego wgrywania poprawek nie jest gwarancją tego, że faktycznie będzie lepiej.
Wyraźnie widać też różnice między segmentami. Samochody premium osiągnęły wynik 217 PP100 – to o 8 punktów gorzej niż rok wcześniej. Oznacza to, że auta droższe generują dziś więcej zgłoszeń niż marki popularne – różnica między segmentem premium a masowym wynosi około 17 PP100 na niekorzyść luksusowych producentów. W siedmiu z dziewięciu kategorii badania to właśnie auta premium wypadają słabiej.
Jeśli spojrzeć na rodzaje napędów, najwięcej problemów mają hybrydy plug-in, które osiągnęły 281 PP100, co oznacza wzrost aż o 39 punktów. Samochody w pełni elektryczne uzyskały 237 PP100, a klasyczne hybrydy 213 PP100 – obydwa typy pogorszyły się o 14 punktów. Najlepiej wypadły tradycyjne auta benzynowe, które poprawiły wynik do 198 PP100, pozostając najmniej problematycznym typem napędu.
W klasyfikacji marek liderem po raz kolejny został Lexus (151 PP100), utrzymując pozycję najbardziej niezawodnej marki premium (raczej bez zaskoczeń). Tuż za nim znalazły się Buick (160 PP100) oraz MINI (168 PP100). Wysokie pozycje zajęły również Cadillac (175 PP100), Chevrolet (178 PP100), Subaru (181 PP100), Porsche (182 PP100) oraz Toyota (185 PP100) – ta ostatnia uzyskała wynik wyraźnie lepszy od średniej rynkowej wynoszącej 204 PP100.
|Najbardziej niezawodne marki wg. JD Power
|Marka
|Wynik (PP100)
|1
|Lexus
|151
|2
|Buick
|160
|3
|MINI
|168
|4
|Cadillac
|175
|5
|Chevrolet
|178
|6
|Subaru
|181
|7
|Porsche
|182
|8
|Toyota
|185
Kto był najgorszy? Na dole tabeli znalazły się m.in. Volkswagen (301 PP100), Volvo (296 PP100), Land Rover (274 PP100), Jeep (267 PP100) oraz Audi (244 PP100). W zestawieniu widoczna jest także Tesla (226 PP100), jednak z adnotacją, że marka nie spełnia kryteriów formalnej kwalifikacji do rankingu.
Wśród modeli najwyżej ocenionym samochodem całego badania został Lexus IS, który uzyskał najlepszy wynik w ujęciu ogólnym. W poszczególnych segmentach wyróżniono m.in. Toyotę Corollę w klasie kompaktowej, Toyotę Camry w klasie średniej, Toyotę RAV4 wśród SUV-ów klasy średniej, Toyotę Highlander wśród większych SUV-ów oraz Chevroleta Equinoxa i Chevroleta Tahoe w swoich kategoriach. Wśród minivanów zwyciężyła Toyota Sienna, a w pick-upach m.in. Toyota Tacoma i Ram 1500.
Raport JD Power 2026 pokazuje wyraźnie, że wraz z motoryzacją zmieniają się też usterki w samochodach. Mechanika w aucie może być bezproblemowa, ale jeśli system multimedialny się zawiesza, aplikacja nie działa, a aktualizacje nie przynoszą poprawy, użytkownik postrzega go jako awaryjny. Współczesne auta są coraz bardziej skomplikowane. I – jak widać – wcale nie stają się bardziej trwałe…
