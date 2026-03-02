Renault Twingo E-Tech Electric
Nagroda Ecobest 2026 trafiła do Renault Twingo E-Tech Electric. Jury doceniło model za wkład w rozwój dostępnej i praktycznej elektromobilności miejskiej.
Twingo to kompaktowy, pięciodrzwiowy samochód elektryczny zaprojektowany z myślą o zatłoczonych centrach miast. Renault Twingo E-Tech Electric oferuje zaskakująco przestronne wnętrze przy niewielkich gabarytach nadwozia. Model stanowi nowoczesną interpretację kultowej nazwy i przybliża elektromobilność szerszemu gronu odbiorców, stawiając na prostotę, zrównoważony rozwój i realne potrzeby miejskiej eksploatacji.
Wyróżnienie Ecobest przyznawane jest zazwyczaj na rok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Nagroda wskazuje pojazd elektryczny, który w nadchodzącym roku ma szansę wywrzeć największy wpływ na rynek pod względem efektywności środowiskowej i innowacyjności. Zdaniem jury Renault Twingo E-Tech Electric jest symbolem „zdemokratyzowanej” elektromobilności w europejskich miastach.
W tym roku po raz pierwszy Autobest, organizator europejskiego konkursu na przystępny cenowo samochód roku, zmienia formułę wyboru zwycięzcy i oddaje część decyzji w ręce publiczności. Internauci już mogą oddawać głosy online na swojego faworyta spośród wytypowanych przez jurorów finalistów konkursu.
Konsumenci mogą zapoznać się z modelami, które trafiły do finału i odbyć jazdy próbne, zanim oddadzą głos razem z jury.
Finaliści Autobest Conquest 2026:
Modele rywalizują o tytuł Best Buy Car of Europe 2026 – jedną z najbardziej wpływowych nagród motoryzacyjnych w Europie. Po raz pierwszy w historii Autobest publiczność współdecyduje nie tylko o głównej nagrodzie, lecz także o zwycięzcach w trzech dodatkowych kategoriach:
Głosowanie odbywa się na stronie konkursu Autobest.
Jury konkursu Autobest
Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy 28 marca 2026 r. podczas transmitowanego na żywo Autobest Conquest Show Grand Finale, emitowanego na kanale YouTube konkursu Autobest. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na żywo – w formule, która ma wyznaczyć nowy standard w świecie motoryzacyjnych nagród.
Jury Autobest reprezentuje 32+1 kraje Europy (Rosja pozostaje zawieszona), co czyni je największym niezależnym jury motoryzacyjnym w Europie i na świecie pod względem liczby reprezentowanych państw. Eksperci analizują nie tylko same samochody, ale także inwestycje producentów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój zielonych technologii oraz wsparcie dla poszczególnych regionów Europy. Pod lupą znajdują się również systemy łączności i nowe technologie pokładowe.
