Reklama

Renault Twingo triumfuje w Ecobest 2026. Powrót ikony w elektrycznym wydaniu

Renault Twingo E-Tech Electric zdobyło prestiżowy tytuł Ecobest 2026, potwierdzając swój potencjał do elektryfikacji europejskich miast. Jury Autobest doceniło model za innowacyjność, efektywność środowiskową oraz realną odpowiedź na potrzeby miejskich kierowców.

Publikacja: 02.03.2026 12:00

Renault Twingo E-Tech Electric

Renault Twingo E-Tech Electric

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Nagroda Ecobest 2026 trafiła do Renault Twingo E-Tech Electric. Jury doceniło model za wkład w rozwój dostępnej i praktycznej elektromobilności miejskiej.

Renault Twingo E-Tech Electric

Renault Twingo E-Tech Electric

Foto: Materiały prasowe

Twingo to kompaktowy, pięciodrzwiowy samochód elektryczny zaprojektowany z myślą o zatłoczonych centrach miast. Renault Twingo E-Tech Electric oferuje zaskakująco przestronne wnętrze przy niewielkich gabarytach nadwozia. Model stanowi nowoczesną interpretację kultowej nazwy i przybliża elektromobilność szerszemu gronu odbiorców, stawiając na prostotę, zrównoważony rozwój i realne potrzeby miejskiej eksploatacji.

Renault Twingo E-Tech Electric

Renault Twingo E-Tech Electric

Foto: Materiały prasowe

Wyróżnienie Ecobest przyznawane jest zazwyczaj na rok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Nagroda wskazuje pojazd elektryczny, który w nadchodzącym roku ma szansę wywrzeć największy wpływ na rynek pod względem efektywności środowiskowej i innowacyjności. Zdaniem jury Renault Twingo E-Tech Electric jest symbolem „zdemokratyzowanej” elektromobilności w europejskich miastach.

Reklama
Reklama
Renault Twingo E-Tech Electric

Renault Twingo E-Tech Electric

Foto: Materiały prasowe

Autobest Conquest 2026 – publiczność współdecyduje o zwycięzcach

W tym roku po raz pierwszy Autobest, organizator europejskiego konkursu na przystępny cenowo samochód roku, zmienia formułę wyboru zwycięzcy i oddaje część decyzji w ręce publiczności. Internauci już mogą oddawać głosy online na swojego faworyta spośród wytypowanych przez jurorów finalistów konkursu.

Konsumenci mogą zapoznać się z modelami, które trafiły do finału i odbyć jazdy próbne, zanim oddadzą głos razem z jury.

Finaliści Autobest Conquest 2026:

  • BYD Dolphin Surf
  • Citroën C3 Aircross
  • Fiat Grande Panda
  • Ford Puma Gen-E
  • MG S5 EV
  • Renault 4

Czytaj więcej

Best Buy Car of Europe 2006 - finaliści
Tu i Teraz
Po raz pierwszy kierowcy wybiorą Best Buy Car of Europe. Ruszyło głosowanie
Reklama
Reklama

Modele rywalizują o tytuł Best Buy Car of Europe 2026 – jedną z najbardziej wpływowych nagród motoryzacyjnych w Europie. Po raz pierwszy w historii Autobest publiczność współdecyduje nie tylko o głównej nagrodzie, lecz także o zwycięzcach w trzech dodatkowych kategoriach:

  • Best Car Design of Europe (Samochód o najlepszym stylu)
  • Best Affordable Car Technology Package of Europe (Najlepszy pakiet technologiczny)
  • Best Users Car of Europe (Najlepszy samochód Europy z punktu widzenia użytkownika)

Głosowanie odbywa się na stronie konkursu Autobest.

Jury konkursu Autobest

Jury konkursu Autobest

Foto: Materiały prasowe

Finałowe rozstrzygnięcie konkursu Autobest już 28 marca 2026 r.

Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy 28 marca 2026 r. podczas transmitowanego na żywo Autobest Conquest Show Grand Finale, emitowanego na kanale YouTube konkursu Autobest. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na żywo – w formule, która ma wyznaczyć nowy standard w świecie motoryzacyjnych nagród.

Jury Autobest reprezentuje 32+1 kraje Europy (Rosja pozostaje zawieszona), co czyni je największym niezależnym jury motoryzacyjnym w Europie i na świecie pod względem liczby reprezentowanych państw. Eksperci analizują nie tylko same samochody, ale także inwestycje producentów, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój zielonych technologii oraz wsparcie dla poszczególnych regionów Europy. Pod lupą znajdują się również systemy łączności i nowe technologie pokładowe.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Technologia akumulatorowa w wydaniu koncernu Changan
Innowacje
Chiński koncern Changan obiecuje nowy akumulator, który zapewni zasięg 1500 km

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Pracownicy zakładu BMW Group w Wackersdorfie kontrolują jakość produkcji kokpitów, dbając o jej perf
Tu i Teraz
„Made in Europe” na nowych zasadach. Stawką są miejsca pracy w Polsce
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Aston Martin Vantage S
Tu i Teraz
Aston Martin tnie zatrudnienie. Cła USA i słabnące Chiny uderzają w markę
Omoda&Jaecoo
Tu i Teraz
Mała homologacja, duże wątpliwości. Jak chińskie marki sprzedają auta w Polsce?
Best Buy Car of Europe 2006 - finaliści
Tu i Teraz
Po raz pierwszy kierowcy wybiorą Best Buy Car of Europe. Ruszyło głosowanie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama