Nagroda Ecobest 2026 trafiła do Renault Twingo E-Tech Electric. Jury doceniło model za wkład w rozwój dostępnej i praktycznej elektromobilności miejskiej.

Renault Twingo E-Tech Electric Foto: Materiały prasowe

Twingo to kompaktowy, pięciodrzwiowy samochód elektryczny zaprojektowany z myślą o zatłoczonych centrach miast. Renault Twingo E-Tech Electric oferuje zaskakująco przestronne wnętrze przy niewielkich gabarytach nadwozia. Model stanowi nowoczesną interpretację kultowej nazwy i przybliża elektromobilność szerszemu gronu odbiorców, stawiając na prostotę, zrównoważony rozwój i realne potrzeby miejskiej eksploatacji.

Renault Twingo E-Tech Electric Foto: Materiały prasowe

Wyróżnienie Ecobest przyznawane jest zazwyczaj na rok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Nagroda wskazuje pojazd elektryczny, który w nadchodzącym roku ma szansę wywrzeć największy wpływ na rynek pod względem efektywności środowiskowej i innowacyjności. Zdaniem jury Renault Twingo E-Tech Electric jest symbolem „zdemokratyzowanej” elektromobilności w europejskich miastach.