Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid: 100 km na prądzie i szybkie ładowanie DC

Szósta generacja Toyoty RAV4 Plug-in Hybrid podnosi poprzeczkę w segmencie SUV-ów PHEV. Oferuje ponad 100 km zasięgu w trybie elektrycznym (WLTP), możliwość szybkiego ładowania prądem stałym oraz moc sięgającą 304 KM

Publikacja: 04.03.2026 12:00

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Szósta generacja RAV4 w wersji plug-in hybrid oferuje 100 km zasięgu w trybie elektrycznym (WLTP), możliwość szybkiego ładowania prądem stałym i moc sięgającą 304 KM.

Foto: Materiały prasowe

Szybkie ładowanie DC – 10–80 proc. w 30 minut

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid bazuje na układzie 2.5 Hybrid Dynamic Force, ale kluczową zmianą jest większy akumulator litowo-jonowy o pojemności 22,7 kWh. To on odpowiada za możliwość pokonania 100 km bez uruchamiania silnika spalinowego. Pojawiła się też możliwość ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 50 kW, co pozwala na uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 30 minut. Szybsze ładowanie pozwala ładować ten model również w trasie.

Po raz pierwszy RAV4 Plug-in Hybrid oferowana jest w dwóch wariantach napędu. Odmiana z napędem na przód rozwija 268 KM i przyspiesza do 100 km/h w 7,5 sekundy. Mocniejsze 4x4 generuje 304 KM i osiąga „setkę” w 5,8 sekundy.

Foto: Materiały prasowe

Cztery wersje wyposażenia nowej Toyoty 

W ofercie znalazły się cztery wersje: Comfort, Style, GR Sport oraz Executive. Już podstawowa odmiana oferuje nowoczesne multimedia i pełen pakiet systemów wsparcia kierowcy, a GR Sport dostępny jest wyłącznie w 304-konnej konfiguracji.

Cennik z uwzględnieniem Ekobonusu 7,3 proc. otwiera kwota 203 900 zł za wersję 268 KM z napędem na przód. Odmiana AWD-i o mocy 304 KM w podstawowej specyfikacji kosztuje od 215 900 zł, wersja Style startuje od 221 500 zł, GR Sport od 250 200 zł, a topowa Executive – w zależności od napędu – od 238 200 zł. Do auta można zamówić domową stację Toyota HomeCharge, a proces ładowania kontrolować z poziomu aplikacji. 

Nowa RAV4 pokazuje, że technologia PHEV staje się nie tylko bardziej wszechstronna, ale też będzie odgrywała coraz większą rolę w ofercie Toyoty.

Foto: Materiały prasowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

