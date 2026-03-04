Szósta generacja RAV4 w wersji plug-in hybrid oferuje 100 km zasięgu w trybie elektrycznym (WLTP), możliwość szybkiego ładowania prądem stałym i moc sięgającą 304 KM.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid Foto: Materiały prasowe

Szybkie ładowanie DC – 10–80 proc. w 30 minut

Nowa Toyota RAV4 Plug-in Hybrid bazuje na układzie 2.5 Hybrid Dynamic Force, ale kluczową zmianą jest większy akumulator litowo-jonowy o pojemności 22,7 kWh. To on odpowiada za możliwość pokonania 100 km bez uruchamiania silnika spalinowego. Pojawiła się też możliwość ładowania prądem stałym (DC) z mocą do 50 kW, co pozwala na uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 30 minut. Szybsze ładowanie pozwala ładować ten model również w trasie.

Po raz pierwszy RAV4 Plug-in Hybrid oferowana jest w dwóch wariantach napędu. Odmiana z napędem na przód rozwija 268 KM i przyspiesza do 100 km/h w 7,5 sekundy. Mocniejsze 4x4 generuje 304 KM i osiąga „setkę” w 5,8 sekundy.