Volkswagen będzie korzystał z systemu autonomicznej jazdy marki Xpeng

Chiński producent samochodów elektrycznych Xpeng zapowiada nową generację systemów autonomicznej jazdy. Technologia VLA 2.0 ma sprawić, że samochód nie tylko zareaguje na sytuację na drodze, ale będzie potrafił ją interpretować niemal jak doświadczony kierowca. Międzynarodowe testy ruszą jeszcze w tym roku, a pełne wdrożenie planowane jest na 2027 rok.

Publikacja: 05.03.2026 12:00

XPeng P7

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Sztuczna inteligencja coraz śmielej przejmuje rolę kierowcy, przynajmniej tak twierdzą ludzie z chińskiej marki Xpeng. Producent zapowiada nową generację systemów autonomicznej jazdy, które mają przybliżyć moment, w którym samochód będzie nie tylko reagował na sytuację na drodze, ale faktycznie ją rozumiał.

Europa w planach Xpeng. Start testów nowej technologii

Xpeng przedstawił europejską strategię rozwoju systemów jazdy wspieranych przez AI. W tym roku rozpoczną się międzynarodowe testy drogowe nowej generacji technologii VLA 2.0, a jednocześnie obecni użytkownicy aut marki otrzymają aktualizację oprogramowania pokładowego XOS. To kolejny krok w kierunku autonomicznej mobilności, która – jak przekonuje producent – może stać się codziennością szybciej, niż wielu się spodziewa.

Xpeng wprowadza nowy system jazdy autonomicznej oparty na AI.

Foto: Materiały prasowe

Szybsze decyzje i większa skuteczność na drodze

Nowy system VLA 2.0 zmienia sposób, w jaki samochód „patrzy” na drogę. Dotychczasowe systemy wspomagania jazdy działały jak skrupulatny analityk – zbierały dane z czujników, analizowały całe otoczenie i dopiero potem podejmowały decyzję. VLA 2.0 działa bardziej jak doświadczony kierowca: natychmiast wychwytuje to, co najważniejsze, i szybciej przekłada obserwacje na konkretne działania. Dzięki temu samochód ma sprawniej odnajdywać się w realnych, często chaotycznych warunkach drogowych – w gęstym ruchu miejskim, przy nieprzewidywalnych manewrach innych kierowców, na słabszych drogach poza miastem czy nawet podczas omijania zwierząt. Wstępne testy Xpeng wskazują, że skuteczność działania systemu podczas jazdy wzrosła o około 23 proc.

Według He Xiaopenga moment, w którym samochody będą w stanie samodzielnie się prowadzić nadejdzie w

Foto: Materiały prasowe

Autonomia bliżej, niż się wydaje? Xpeng mówi o trzech latach

Według He Xiaopenga, prezesa i dyrektora generalnego firmy, rozwój systemu VLA 2.0 postępuje bardzo szybko i moment, w którym samochody będą w stanie samodzielnie prowadzić się w większości sytuacji drogowych, może nadejść już w ciągu najbliższych trzech lat.

Co ciekawe, technologia stojąca za VLA 2.0 nie jest pomyślana wyłącznie dla samochodów osobowych. Platforma sztucznej inteligencji opracowana przez Xpeng ma znaleźć zastosowanie także w innych projektach firmy: flotach robotaxi testowanych w Chinach, humanoidalnych robotach IRON czy nawet w modułowych pojazdach latających. Pierwszym komercyjnym partnerem, który wdroży tę technologię w Chinach, jest koncern Volkswagen.

Najpierw testy i regulacje, potem seryjne wdrożenie

Zanim jednak autonomiczne funkcje trafią do produkcyjnych samochodów, system przejdzie szeroko zakrojone testy w różnych krajach i w zróżnicowanych warunkach drogowych. VLA 2.0 został zaprojektowany zgodnie z nadchodzącymi regulacjami ONZ dotyczącymi systemów automatycznej jazdy (DCAS nr 171). Oznacza to, że będzie mógł wykonywać bardziej zaawansowane manewry, takie jak samodzielne zmiany pasa ruchu inicjowane przez system. Oczywiście, zanim takie funkcje pojawią się na drogach w poszczególnych państwach, konieczne będzie uzyskanie lokalnych zgód regulacyjnych. Pełne możliwości systemu mają zadebiutować w seryjnych modelach w 2027 r.

