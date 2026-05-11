Chińskie marki wyraźnie zaznaczają swoją obecność na rynku europejskim. Według danych Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), brytyjskiej organizacji reprezentującej przemysł motoryzacyjny, od stycznia do kwietnia 2026 r. BYD sprzedał w Wielkiej Brytanii 12 754 samochody elektryczne, osiągając ponad 7-proc. udział w rynku EV. Co istotne, marka została również liderem sprzedaży aut elektrycznych wśród klientów indywidualnych, mimo że jej modele nie zostały objęte brytyjskim programem dopłat Electric Car Grant.

Hybrydy plug-in napędzają sprzedaż BYD

Sukces BYD nie opiera się jednak wyłącznie na samochodach elektrycznych. Firma bardzo mocno korzysta z rosnącego zainteresowania hybrydami plug-in DM-i (Dual Mode Intelligent), które razem z autami elektrycznymi tworzą kategorię tzw. New Energy Vehicles. Łączna sprzedaż modeli elektrycznych i plug-in BYD wyniosła w Wielkiej Brytanii od początku roku 26 396 egzemplarzy, co przełożyło się na 9,5-proc. udział w rynku.

Obecnie BYD oferuje na brytyjskim rynku trzy modele DM-i: SEAL U, SEAL 6 oraz SEALION 5. Wkrótce do gamy dołączy także ATTO 2, a producent zapowiada kolejne premiery. Strategia jest prosta: nie ograniczać się wyłącznie do elektromobilności dla entuzjastów, lecz zaoferować kierowcom szerokie portfolio napędów zelektryfikowanych.

Elektromobilność w Wielkiej Brytanii nadal rośnie

Cały brytyjski rynek samochodów elektrycznych urósł rok do roku o 22 proc., co pokazuje, że popyt na elektromobilność nadal rośnie mimo wyhamowania rynku EV w części Europy. BYD próbuje dodatkowo budować przewagę technologiczną nie tylko poprzez samochody, ale również rozwiązania energetyczne. Firma rozwija technologie Vehicle-to-Grid, magazyny energii dla domów i infrastruktury oraz zapowiada wdrożenie systemu FLASH Charging, który ma umożliwiać ładowanie akumulatora od 10 do 97 proc. w zaledwie dziewięć minut.

To pokazuje, że BYD nie chce być już postrzegany wyłącznie jako producent samochodów. Chiński koncern coraz wyraźniej buduje pozycję technologicznego giganta, który traktuje auto jako element większego energetycznego ekosystemu.

Chińskie marki coraz mocniejsze także w Polsce

Chińskie marki radzą sobie znakomicie w segmencie aut zelektryfikowanych również w Polsce. W pierwszym kwartale 2026 r. marka BYD osiągnęła wynik 769 samochodów i wzrost o 487,02 proc. To tempo wzrostu pokazuje, jak szybko chińscy producenci zdobywają rynek. W klasyfikacji marek liderem pozostaje BMW z wynikiem 1432 samochodów, a na kolejnych miejscach plasują się Tesla (842 sztuki), BYD (769 sztuk), Mercedes (741 sztuk), Skoda (502 sztuki) oraz Volkswagen (483 sztuki).

Chińskie marki zdobyły również segment hybryd plug-in. W pierwszym kwartale 2026 r. Omoda wyprzedziła uznane europejskie i japońskie koncerny, sygnalizując wyraźną zmianę w układzie sił w segmencie PHEV. Marka należąca do chińskiego koncernu Chery, która działa w Polsce od zeszłego roku, osiągnęła 12,30 proc. udziału w rynku i objęła pozycję lidera w segmencie PHEV. Omoda wyprzedziła takie marki jak BYD (1270 sztuk), Audi (1189 sztuk) czy Toyota (1035 sztuk).