Reklama

Chińskie marki napędzają sprzedaż nowych aut w Europie

Po słabym początku roku 2025 europejski rynek samochodów osobowych wrócił na ścieżkę wzrostu. Kluczową rolę w odbiciu sprzedaży odegrały marki z Chin oraz rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi – zarówno w Europie, jak i w Polsce.

Publikacja: 03.02.2026 12:00

BYD Atto 3

BYD Atto 3

Foto: Materiały prasowe

Adam Woźniak

Europejski rynek samochodów osobowych wkracza w 2026 r. pokrzepiony wzrostem popytu. Ostatnie tygodnie ubiegłego roku przyniosły wzmożony ruch w salonach dealerskich, gdzie po spadkowych pierwszych trzech kwartałach sprzedaż wreszcie zaczęła piąć się w górę. Po listopadzie było jeszcze skromnie – według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) wynik rejestracji był zaledwie o 1,4 proc. lepszy od analogicznych 11 miesięcy 2024 r. Ale jak podaje globalna firma doradcza JATO Dynamics, sam listopad przyniósł wzrost sprzedaży o 2,3 proc., do 1,08 mln aut. Z kolei grudzień, w którym sprzedaż zwykle mocniej się odbija, nie rozczarował: z opublikowanych przez Automotive News Europe podsumowań Dataforce wynika, że grudniowa sprzedaż samochodów na europejskim rynku podskoczyła w ujęciu rok do roku o 7,6 proc. To sprawiło, że cały 2025 r. zamknął się wzrostem na poziomie 2,3 proc.

Czytaj więcej

Tesla Y - najpopularniejszy model marki w Polsce
Na prąd
Chińskie marki szturmują rynek aut elektrycznych w Polsce. Tesla traci przewagę

Chińskie marki coraz silniejsze w UE

Nie byłoby takiego wyniku bez marek chińskich i samochodów elektrycznych – te dwie grupy pojazdów najbardziej przyciągały klientów w ostatnich miesiącach. W grudniu Chińczykom udało się już wykroić 9,5 proc. rynku dzięki sprzedaży niemal 110 tys. samochodów, rosnącej aż o 127 proc. Leapmotor, chińska spółka kontrolowana przez Stellantis, sprzedała ponad 7 tys. aut w porównaniu z niespełna 400 w grudniu poprzedniego roku. Chery zarejestrowało w grudniu 2025 r. 18,6 tys. samochodów wobec 3,3 tys. rok wcześniej, BYD zwiększył sprzedaż do ponad 28 tys., rosnąc o 261 proc. rok do roku, a SAIC, będący właścicielem MG, sprzedał 34,5 tys. sztuk.

Także w listopadzie chińskie marki ciągnęły europejski rynek, zwłaszcza BYD, który sprzedał przeszło 21 tys. aut. Natomiast Leapmotor odnotował w ciągu 11 miesięcy 26,5 tys. rejestracji, sięgając poziomu sprzedaży DS i wyprzedzając kolejne marki należące do tego koncernu: Lancię, Abartha oraz Maserati.

BMW X3

BMW X3

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Liderzy wzrostu i przegrani końcówki roku

Końcówka ubiegłego roku nie była łaskawa dla Porsche, Jeepa i Land Rovera, które w listopadzie odnotowały spadki sprzedaży odpowiednio o 29 proc., 22 proc. oraz 20 proc. W grudniu rejestracje Porsche zanurkowały głębiej, topniejąc r/r o 31 proc. O co najmniej jedną piątą skurczyła się w ostatnim miesiącu ub. roku sprzedaż Lexusa, Land Rovera i Tesli. Ubiegły rok należał do Volkswagena, za którym uplasowały się marki należące do Stellantis oraz Grupy Renault. Wśród marek premium dominowało BMW.

Czytaj więcej

Volkswagen ID.7 GTX Tourer
Na prąd
Zima obnaża auta elektryczne. Test ADAC weryfikuje obietnice zasięgu

Rekordowy rok na polskim rynku

W 2025 r. tempa nabrał polski rynek samochodów. Sprzedaż przekroczyła 597,4 tys. i była o niemal 46 tys. większa niż w 2024 r. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) ten rekordowy rok dla samochodów osobowych zakończył się także najlepszym miesiącem w historii: niemal 68 tys. zarejestrowanych w grudniu aut to o ponad 10 tys. więcej niż w dotychczas rekordowym sierpniu 2018 r., gdy tak wysokie wyniki poprzedzały wprowadzenie wymogu spełniania nowej procedury pomiarowej WLTP.

Sprzedaż samochodów z Chin rosła w Polsce najszybciej – jak podaje Instytut Samar, chińscy producenci sprzedali w ostatnim miesiącu ubiegłego roku 9,8 tys. aut, o 92 proc. więcej niż w listopadzie. Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wyniósł w grudniu rekordowe 14,5 proc., natomiast w całym 2025 r. – 8,2 proc. W sumie w ostatnich 12 miesiącach Polacy kupili prawie 49,2 tys. aut z Chin, co w ujęciu rocznym daje wzrost o prawie 360 proc.

Do tego wzrostu przyczyniają się zwłaszcza klienci indywidualni. Przy czym duża część klientów marek chińskich pochodzi z rynku wtórnego – to osoby, które wcześniej raczej kupowały samochód używany.

MG ZS Hybrid

MG ZS Hybrid

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Chińskie marki zdobywają klientów na rynku aut używanych

Tymczasem rynek wtórny w 2025 r. ostygł. Liczba sprowadzonych z zagranicy aut osobowych z drugiej ręki, kluczowe źródło zaopatrzenia autokomisów i ofert internetowych, zmalała rok do roku o 2,8 proc., do niespełna 855,6 tys. sztuk. Według sieci autokomisów AAA Auto w całym 2025 r. na polskim rynku wtórnym sprzedano 3,35 mln samochodów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Motoryzacja sprzedaż samochodów samochody chińskie
SCT
Tu i Teraz
Miliony z opłat za wjazd starych aut do SCT w Krakowie
Autostrada A4 będzie darmowa od w 2027 roku.
Tu i Teraz
Autostrada A4 znów drożeje. Podwyżki przed końcem koncesji
Alkoholem w Polsce handluje 5,5 tys. stacji. Do kupujących trafia w ten sposób tylko 2,1 proc. łączn
Tu i Teraz
Piwo na stacji paliw kupimy tylko spod lady
Mercedes G osiągnął w 2025 roku najlepszy wynik w swojej historii – blisko 50 tys. sprzedanych egzem
Tu i Teraz
Sprzedaż Mercedesa spada, a Klasa G notuje historyczny wynik
Inwestycja w fabrykę MAN w Niepołomicach może oznaczać nawet 400 nowych miejsc pracy.
Tu i Teraz
MAN inwestuje 1,9 mld zł w Niepołomicach – nowe ciężarówki i miejsca pracy
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama