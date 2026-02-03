Chińskie marki napędzają sprzedaż nowych aut w Europie

Aktualizacja: 03.02.2026 12:46 Publikacja: 03.02.2026 12:00
BYD Atto 3
Foto: Materiały prasowe
Europejski rynek samochodów osobowych wkracza w 2026 r. pokrzepiony wzrostem popytu. Ostatnie tygodnie ubiegłego roku przyniosły wzmożony ruch w salonach dealerskich, gdzie po spadkowych pierwszych trzech kwartałach sprzedaż wreszcie zaczęła piąć się w górę. Po listopadzie było jeszcze skromnie – według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów (ACEA) wynik rejestracji był zaledwie o 1,4 proc. lepszy od analogicznych 11 miesięcy 2024 r. Ale jak podaje globalna firma doradcza JATO Dynamics, sam listopad przyniósł wzrost sprzedaży o 2,3 proc., do 1,08 mln aut. Z kolei grudzień, w którym sprzedaż zwykle mocniej się odbija, nie rozczarował: z opublikowanych przez Automotive News Europe podsumowań Dataforce wynika, że grudniowa sprzedaż samochodów na europejskim rynku podskoczyła w ujęciu rok do roku o 7,6 proc. To sprawiło, że cały 2025 r. zamknął się wzrostem na poziomie 2,3 proc.
Czytaj więcej
Liderem rynku EV w Polsce w 2025 r. pozostała Tesla, choć jej udział wyraźnie spadł. Niepokojący...
Nie byłoby takiego wyniku bez marek chińskich i samochodów elektrycznych – te dwie grupy pojazdów najbardziej przyciągały klientów w ostatnich miesiącach. W grudniu Chińczykom udało się już wykroić 9,5 proc. rynku dzięki sprzedaży niemal 110 tys. samochodów, rosnącej aż o 127 proc. Leapmotor, chińska spółka kontrolowana przez Stellantis, sprzedała ponad 7 tys. aut w porównaniu z niespełna 400 w grudniu poprzedniego roku. Chery zarejestrowało w grudniu 2025 r. 18,6 tys. samochodów wobec 3,3 tys. rok wcześniej, BYD zwiększył sprzedaż do ponad 28 tys., rosnąc o 261 proc. rok do roku, a SAIC, będący właścicielem MG, sprzedał 34,5 tys. sztuk.
Także w listopadzie chińskie marki ciągnęły europejski rynek, zwłaszcza BYD, który sprzedał przeszło 21 tys. aut. Natomiast Leapmotor odnotował w ciągu 11 miesięcy 26,5 tys. rejestracji, sięgając poziomu sprzedaży DS i wyprzedzając kolejne marki należące do tego koncernu: Lancię, Abartha oraz Maserati.
BMW X3
Foto: Materiały prasowe
Końcówka ubiegłego roku nie była łaskawa dla Porsche, Jeepa i Land Rovera, które w listopadzie odnotowały spadki sprzedaży odpowiednio o 29 proc., 22 proc. oraz 20 proc. W grudniu rejestracje Porsche zanurkowały głębiej, topniejąc r/r o 31 proc. O co najmniej jedną piątą skurczyła się w ostatnim miesiącu ub. roku sprzedaż Lexusa, Land Rovera i Tesli. Ubiegły rok należał do Volkswagena, za którym uplasowały się marki należące do Stellantis oraz Grupy Renault. Wśród marek premium dominowało BMW.
Czytaj więcej
Normy WLTP obiecują ponad 500 km, ale zimowy test autostradowy szybko sprowadza te deklaracje na...
W 2025 r. tempa nabrał polski rynek samochodów. Sprzedaż przekroczyła 597,4 tys. i była o niemal 46 tys. większa niż w 2024 r. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) ten rekordowy rok dla samochodów osobowych zakończył się także najlepszym miesiącem w historii: niemal 68 tys. zarejestrowanych w grudniu aut to o ponad 10 tys. więcej niż w dotychczas rekordowym sierpniu 2018 r., gdy tak wysokie wyniki poprzedzały wprowadzenie wymogu spełniania nowej procedury pomiarowej WLTP.
Sprzedaż samochodów z Chin rosła w Polsce najszybciej – jak podaje Instytut Samar, chińscy producenci sprzedali w ostatnim miesiącu ubiegłego roku 9,8 tys. aut, o 92 proc. więcej niż w listopadzie. Udział chińskich producentów samochodów osobowych w rynku wyniósł w grudniu rekordowe 14,5 proc., natomiast w całym 2025 r. – 8,2 proc. W sumie w ostatnich 12 miesiącach Polacy kupili prawie 49,2 tys. aut z Chin, co w ujęciu rocznym daje wzrost o prawie 360 proc.
Do tego wzrostu przyczyniają się zwłaszcza klienci indywidualni. Przy czym duża część klientów marek chińskich pochodzi z rynku wtórnego – to osoby, które wcześniej raczej kupowały samochód używany.
MG ZS Hybrid
Foto: Materiały prasowe
Tymczasem rynek wtórny w 2025 r. ostygł. Liczba sprowadzonych z zagranicy aut osobowych z drugiej ręki, kluczowe źródło zaopatrzenia autokomisów i ofert internetowych, zmalała rok do roku o 2,8 proc., do niespełna 855,6 tys. sztuk. Według sieci autokomisów AAA Auto w całym 2025 r. na polskim rynku wtórnym sprzedano 3,35 mln samochodów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ponad 4 mln zł trafiło od początku roku do budżetu Krakowa z opłat za wjazd do strefy czystego transportu. Choć...
Od 1 kwietnia 2026 roku kierowcy zapłacą więcej za przejazd autostradą A4 między Krakowem a Katowicami. Koncesjo...
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw jest coraz bliżej. Branża paliwowa przekonuje jednak, że istnieje roz...
Mercedes sprzedał w 2025 roku 1,8 mln samochodów osobowych, co oznacza spadek rok do roku o 9 proc. Sytuację mar...
Fabryka MAN w Niepołomicach staje się jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych koncernu na świecie. Inwes...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas