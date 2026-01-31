Aż 2700 elementów zmieniono w najnowszej Klasie S przy okazji liftingu. Marka podkreśla, że zmiany objęły „ponad połowę samochodu”. Wciąż nie mówimy więc o nowej generacji – ale to jedna z najbardziej zaawansowanych modernizacji w 140-letnich dziejach marki. Swoją drogą: premierę S po liftingu zorganizowano właśnie w „urodziny” Mercedesa. 29 stycznia 1886 r. zarejestrowano w Berlinie wniosek patentowy złożony przez Karla Benza, obejmujący pierwszy w historii „pojazd napędzany silnikiem spalinowym”.

Klasa S od dekad pełni rolę poligonu doświadczalnego dla najnowocześniejszych technologii, a jednocześnie wizytówki marki. Po raz pierwszy w historii modelu zarówno grill, jak i stojąca gwiazda na masce mogą być podświetlane. Ulepszono reflektory wykorzystujące mikrodiodowe LED-y (oferują teraz zasięg do 600 metrów przy jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania na energię). Z tyłu pojawiły się nowe lampy z trzema elementami świetlnymi w kształcie gwiazdy.

Nowościami z pogranicza luksusu i absurdu są m.in. podgrzewane pasy bezpieczeństwa nagrzewające się do 44°C. Foto: Materiały prasowe

Sztuczna inteligencja w służbie komfortu

Zmiany we wnętrzu też można zauważyć na pierwszy rzut oka. Nowy system operacyjny MB.OS opiera się na przeprojektowanej architekturze komputerowej połączonej szybkim Ethernetem. Efekt to szybsze reakcje, większa moc obliczeniowa i możliwość aktualizacji zdalnych. Przed kierowcą znalazł się 12,3-calowy zestaw wskaźników z trybem 3D, centrum deski zajmuje 14,4-calowy ekran multimediów, a pasażer otrzymuje własny wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala. Kierowca nie będzie widzieć, co pasażer na nim ogląda. Asystent głosowy korzysta z rozwiązań opartych na ChatGPT, Bing i Google Gemini, a system multimedialny obsługuje ponad 40 aplikacji. Nowościami z pogranicza luksusu i absurdu są m.in. podgrzewane pasy bezpieczeństwa nagrzewające się do 44°C oraz rozbudowany pakiet multimediów dla pasażerów z tyłu, z dwoma ekranami o przekątnych 13,1 cala, panelami dotykowymi i kamerami do wideokonferencji.