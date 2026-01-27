Reklama

MAN inwestuje 1,9 mld zł w Niepołomicach – nowe ciężarówki i miejsca pracy

Fabryka MAN w Niepołomicach staje się jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych koncernu na świecie. Inwestycja o wartości blisko 1,9 mld zł ma przygotować zakład do produkcji nowej generacji ciężarówek, zwiększyć konkurencyjność firmy i stworzyć setki nowych miejsc pracy.

Publikacja: 27.01.2026 05:00

Inwestycja w fabrykę MAN w Niepołomicach może oznaczać nawet 400 nowych miejsc pracy.

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Kluczowym elementem planu rozwoju koncernu „MAN 2030+” jest rozbudowa fabryki w Niepołomicach, która będzie produkowała nowej generacji samochody ciężarowe oparte na TRATON Modular System (TMS). W praktyce oznacza to znaczące rozszerzenie kompetencji fabryki – od produkcji karoserii, przez lakierowanie, aż po końcowy montaż pojazdów. Jak podkreśla dyrektor generalny MAN Truck & Bus, Alexander Vlaskamp, planowana rozbudowa ma wprost przełożyć się na wzrost konkurencyjności koncernu, a Polska już dziś jest jednym z jego kluczowych rynków sprzedażowych i produkcyjnych.

MAN - gama produktów oferowanych przez markę.

Foto: Materiały prasowe

Rozbudowa fabryki i nawet 400 nowych miejsc pracy

W ramach nowych planów w Polsce mają powstawać kabiny kierowców wraz z pełnym wyposażeniem, a także nowoczesna lakiernia przystosowana do kolejnej generacji ciężarówek. W dłuższej perspektywie inwestycja może oznaczać nawet 400 nowych miejsc pracy.

Współpraca MAN-a z polską armią i sektorem obronnym

Znaczenie inwestycji podkreśla fakt, że zakład w Niepołomicach odwiedził wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas wizyty strona rządowa zadeklarowała gotowość do przychylnego wspierania planowanych inwestycji. Równolegle omawiano możliwości dalszej współpracy w sektorze obronnym. MAN od ponad 20 lat dostarcza pojazdy dla polskich sił zbrojnych, a w grudniu 2025 r. przekazał armii 60 ciężarówek logistycznych TGM 4x2 z zabudowami polskiego producenta ELBO.

Magazyny MAN w Niepołomicach.

Foto: Materiały prasowe

Choć Niepołomice mają stać się w pełni zintegrowaną fabryką ciężarówek, część kluczowych komponentów – takich jak silniki, osie napędowe czy akumulatory – nadal będzie pochodzić od zewnętrznych partnerów. Do czasu uruchomienia nowej generacji pojazdów lakierowane karoserie będą dostarczane z fabryki Monachium, która jednocześnie skoncentruje się na produkcji w pełni elektrycznych ciężarówek MAN-a.

Największa fabryka ciężarówek MAN-a na świecie

Niepołomice to dziś największy zakład MAN-a produkujący samochody ciężarowe na świecie. Fabryka dysponuje zdolnością produkcyjną sięgającą około 300 pojazdów dziennie i zatrudnia blisko 3,5 tys. pracowników, co czyni ją jednym z największych pracodawców w Małopolsce. W latach 2020–2022 MAN, należący do koncernu Volkswagen, zainwestował tu już niemal 200 mln euro, a teraz zapowiada kolejny, jeszcze bardziej ambitny etap rozwoju.

