Aktualizacja: 27.01.2026 20:00 Publikacja: 27.01.2026 05:00
Inwestycja w fabrykę MAN w Niepołomicach może oznaczać nawet 400 nowych miejsc pracy.
Foto: Materiały prasowe
Kluczowym elementem planu rozwoju koncernu „MAN 2030+” jest rozbudowa fabryki w Niepołomicach, która będzie produkowała nowej generacji samochody ciężarowe oparte na TRATON Modular System (TMS). W praktyce oznacza to znaczące rozszerzenie kompetencji fabryki – od produkcji karoserii, przez lakierowanie, aż po końcowy montaż pojazdów. Jak podkreśla dyrektor generalny MAN Truck & Bus, Alexander Vlaskamp, planowana rozbudowa ma wprost przełożyć się na wzrost konkurencyjności koncernu, a Polska już dziś jest jednym z jego kluczowych rynków sprzedażowych i produkcyjnych.
MAN - gama produktów oferowanych przez markę.
Foto: Materiały prasowe
Czytaj więcej
Liderem rynku EV w Polsce w 2025 r. pozostała Tesla, choć jej udział wyraźnie spadł. Niepokojący...
W ramach nowych planów w Polsce mają powstawać kabiny kierowców wraz z pełnym wyposażeniem, a także nowoczesna lakiernia przystosowana do kolejnej generacji ciężarówek. W dłuższej perspektywie inwestycja może oznaczać nawet 400 nowych miejsc pracy.
Znaczenie inwestycji podkreśla fakt, że zakład w Niepołomicach odwiedził wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas wizyty strona rządowa zadeklarowała gotowość do przychylnego wspierania planowanych inwestycji. Równolegle omawiano możliwości dalszej współpracy w sektorze obronnym. MAN od ponad 20 lat dostarcza pojazdy dla polskich sił zbrojnych, a w grudniu 2025 r. przekazał armii 60 ciężarówek logistycznych TGM 4x2 z zabudowami polskiego producenta ELBO.
Magazyny MAN w Niepołomicach.
Foto: Materiały prasowe
Choć Niepołomice mają stać się w pełni zintegrowaną fabryką ciężarówek, część kluczowych komponentów – takich jak silniki, osie napędowe czy akumulatory – nadal będzie pochodzić od zewnętrznych partnerów. Do czasu uruchomienia nowej generacji pojazdów lakierowane karoserie będą dostarczane z fabryki Monachium, która jednocześnie skoncentruje się na produkcji w pełni elektrycznych ciężarówek MAN-a.
Czytaj więcej
Lamborghini zanotowało najlepszy wynik sprzedaży w historii i zakończyło 2025 rok z rekordową lic...
Niepołomice to dziś największy zakład MAN-a produkujący samochody ciężarowe na świecie. Fabryka dysponuje zdolnością produkcyjną sięgającą około 300 pojazdów dziennie i zatrudnia blisko 3,5 tys. pracowników, co czyni ją jednym z największych pracodawców w Małopolsce. W latach 2020–2022 MAN, należący do koncernu Volkswagen, zainwestował tu już niemal 200 mln euro, a teraz zapowiada kolejny, jeszcze bardziej ambitny etap rozwoju.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Mercedes sprzedał w 2025 roku 1,8 mln samochodów osobowych, co oznacza spadek rok do roku o 9 proc. Sytuację mar...
Rok 2026 przyniesie mniej nowych odcinków dróg oddawanych do ruchu, ale za to pojawią się kluczowe inwestycje, k...
W 2025 roku Polacy zarejestrowali niemal 600 tys. nowych samochodów osobowych. Toyota wciąż prowadzi, ale jej pr...
Od 1 lutego 2026 roku papierowe wydruki i pliki PDF na stacjach paliw odchodzą do historii, a faktury za paliwo...
Autostrada A4 między Krakowem a Katowicami przestanie być płatna – rząd zapowiedział, że od marca 2027 roku, po...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas