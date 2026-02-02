Na szybkich ładowarkach DC (do 150 kW) także najtańsza pozostaje Tesla, u której minimalna cena to 1,00 zł/kWh, a maksymalna to 2,00 zł/kWh. W godzinach szczytu stawka tego operatora wynosi 1,7 zł/kWh dla posiadaczy Tesli lub osób z abonamentem Tesla Supercharger. Drugi w rankingu ScreenCharge oferuje 1,99 zł/kWh, natomiast kolejnym jest Enefit ze stawkami od 1,8 zł/kWh do 2,28 zł/kWh, przy czym najczęściej jest to 2,00 zł/kWh. Dla porównania, ładowanie u operatora NOXO może kosztować nawet 3,39 zł/kWh, czyli trzykrotnie więcej niż na ładowarce Tesli.

Ładowanie AC: mniejsze różnice, ale ceny rosną

W ładowaniu prądem przemiennym AC średnia cena w styczniu kształtuje się w granicach 1,95 zł/kWh, co oznacza minimalny wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem. Najtańsza pozostaje ChargeEuropa z ceną 1,75 zł/kWh, która nieznacznie wyprzedza Polenergię eMobility, inkasującą 1,78 zł/kWh. Najdroższy okazuje się Powerdot ze stawką 2,25 lub 2,48 zł/kWh.

Ranking EV Klub Polska i elektromobilni.pl dowodzi, że jeśli posiadacze elektryków nie chcą przepłacać, to muszą dokładnie analizować cenniki poszczególnych operatorów oraz zwracać uwagę na to, że stawki mogą zmieniać się w zależności nie tylko od lokalizacji, ale również pory dnia.

– Polski rynek ładowania to europejski paradoks. Mamy konkurencyjne średnie ceny, ale jednocześnie największą nieprzewidywalność w Europie – stwierdza Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, szef portalu elektromobilni.pl. O ile w zachodnich krajach Europy kierowca może spodziewać się podobnych stawek u różnych operatorów, to w Polsce ta sama usługa może kosztować czterokrotnie więcej, zależnie od operatora, miejsca i czasu. – To kwestia braku spójności rynkowej. Podczas gdy zachodnia Europa buduje przewidywalne ekosystemy ładowania, Polska pozostaje areną wolnorynkowego eksperymentu – dodaje Gis.

Ile jest stacji ładowania w Polsce i jak szybko ich przybywa

Pod koniec grudnia 2025 r. w Polsce funkcjonowały 11 762 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych. 37 proc. z nich (4399) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 63 proc. – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.