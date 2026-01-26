Aktualizacja: 26.01.2026 16:28 Publikacja: 26.01.2026 13:13
Tesla Y - najpopularniejszy model marki w Polsce
Foto: Materiały prasowe
W 2025 roku w Polsce mieliśmy do czynienia z prawdziwą inwazją marek chińskich na rynku samochodów elektrycznych. Chiński BYD w jednym roku awansował z pozycji marginalnej na drugi stopień podium, a Leapmotor zbudował sprzedaż praktycznie od zera. Producenci z Europy też zanotowali dynamiczny wzrost, głównie dzięki dostępności aut i agresywnej polityce cenowej. Pierwsza dziesiątka odpowiadała łącznie za 66 proc. rynku, co oznacza wyraźną koncentrację sprzedaży wokół kilku kluczowych graczy.
Tesla 3 - drugi najpopularniejszy model EV w Polsce w 2025 roku.
Foto: Materiały prasowe
Jeszcze wyraźniejsze różnice widać na poziomie pojedynczych modeli. Rynek zdominowały samochody kwalifikujące się do dopłat „NaszeAuto” oraz auta dostępne „od ręki”. Tesla króluje, przy czym przewaga SUV-a, czyli Modelu Y, jest miażdżąca. Warto zauważyć, że dwa modele Tesli odpowiadają łącznie za ponad 11 proc. całego rynku, ale jednocześnie Model 3 jako jedyny w Top 10 zanotował spadek rok do roku. To sygnał, że polski rynek również w przypadku aut EV coraz mocniej skręca w stronę crossoverów i SUV-ów.
Za dwoma modelami Tesli trzy kolejne pozycje na liście bestsellerów są zdominowane przez walczące ze sobą o tego samego klienta modele budżetowe. Tę rywalizację wygrał BYD Dolphin Surf, przed „broniącym honoru Europy” Citroënem i również chińskim Leapmotorem.
Dalej uplasował się przedstawiciel segmentu premium, czyli Audi Q4 e-tron. Ten samochód, za sprawą atrakcyjnych ofert i dopłat, mógł mieć cenę (a raczej ratę) zupełnie się z premium niekojarzącą. Wyprzedził nową Škodę Elroq, która w tym roku może zanotować jeszcze lepszy wynik. Być może okaże się czarnym koniem statystyk. Pierwszą dziesiątkę zamykają Ford Explorer (technicznie spokrewniony z Volkswagenem), a także BMW iX2 i Mini Cooper Electric, czyli gracze „miejskiego premium” z tego samego, bawarskiego koncernu.
|Pozycja
|Marka
|Rejestracje (szt.)
|Udział w rynku
|Zmiana r/r
|1
|Tesla
|5 199
|12,0%
|+16,5%
|2
|BYD
|3 587
|8,3%
|+2010,0%
|3
|Audi
|3 375
|7,8%
|+231,2%
|4
|BMW
|3 002
|6,9%
|+141,7%
|5
|Mercedes-Benz
|2 684
|6,2%
|+63,6%
|6
|Citroën
|2 371
|5,5%
|+1439,6%
|7
|Ford
|2 266
|5,2%
|+1670,3%
|8
|Leapmotor
|2 205
|5,1%
|+31 400,0%
|9
|Hyundai
|2 151
|5,0%
|+313,7%
|10
|Kia
|1 726
|4,0%
|+69,7%
Byd Dolphin Surf - trzeci najpopularniejszy model EV w Polsce w 2025 roku.
Foto: Materiały prasowe
|Pozycja
|Model
|Rejestracje (szt.)
|Udział w rynku
|Zmiana r/r
|1
|Tesla Model Y
|3 180
|7,3%
|+39,9%
|2
|Tesla Model 3
|1 992
|4,6%
|-6,7%
|3
|BYD Dolphin Surf
|1 989
|4,6%
|nowy model
|4
|Citroën e-C3
|1 907
|4,4%
|+11 117,6%
|5
|Leapmotor T03
|1 635
|3,8%
|+23 257,1%
|6
|Audi Q4 e-tron
|1 550
|3,6%
|+120,8%
|7
|Škoda Elroq
|1 332
|3,1%
|nowy model
|8
|Ford Explorer EV
|1 257
|2,9%
|+1621,9%
|9
|BMW iX2
|1 246
|2,9%
|+1032,7%
|10
|Mini Cooper Electric
|1 067
|2,5%
|+714,5%
Co dane z 2025 r. mówią o polskim rynku aut elektrycznych? Z jednej strony dojrzał skokowo, ale wciąż jest silnie zależny od dopłat. Rok 2025 był przełomowy dla elektromobilności w Polsce. Zarejestrowano 43 311 nowych osobowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 161,5 proc. rok do roku.
Czytaj więcej
Rekordowo skuteczny fotoradar w Krzyszkowicach na trasie z Krakowa do Zakopanego zarejestrował w...
Ciekawe, jak statystyki będą prezentować się w 2026 r., o ile rząd nie opracuje kolejnego programu wsparcia. Nie da się też nie zauważyć, że chińskie marki nie są już ciekawostką, tylko realnym zagrożeniem dla reszty. Europejscy producenci walczą – odzyskali wolumen głównie dzięki rabatowaniu i dostępności. Ogólnie sprzedaż modeli EV koncentruje się na kilkunastu modelach, a reszta rynku jest bardzo rozdrobniona.
Europejskie marki przespały szansę na sprzedaż hybryd typu plug-in na polskim rynku. Ten rodzaj napędu obecnie, po korekcie trendów, ma szansę na szybki rozwój. W Europie sprzedaż EV w 2025 r. wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pełni elektryczne (BEV) urosły o 31 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) o 38 proc. Polski rynek hybryd plug-in w grudniu 2025 r. oznacza druzgocącą dominację marek z Chin.
Zerknijmy na ranking Top 15: BYD Seal U (694), Jaecoo 7 (646), Chery Tiggo 7 (532), Omoda 9 (397), Chery Tiggo 8 (285), Toyota C-HR (215), Škoda Kodiaq (214), Toyota RAV4 (190), BYD Seal 5 (180), Lexus NX (176), Audi Q5 (165), MG HS (112), BMW 5 (102), Audi Q7 (100) oraz BMW X3 (98). Aż siedem modeli to auta z Chin. O ile w kategorii BEV marki z Państwa Środka nie są aż tak silne, poza BYD, o tyle przy hybrydach „z wtyczką” ich pozycja jest dominująca.
BYD Seal U - Najpopularniejsza hybryda plug-in w Polsce w grudniu 2025 roku.
Foto: Materiały prasowe
|Pozycja
|Model
|Rejestracje (szt.)
|1
|BYD Seal U
|694
|2
|Jaecoo 7
|646
|3
|Chery Tiggo 7
|532
|4
|Omoda 9
|397
|5
|Chery Tiggo 8
|285
|6
|Toyota C-HR
|215
|7
|Škoda Kodiaq
|214
|8
|Toyota RAV4
|190
|9
|BYD Seal 5
|180
|10
|Lexus NX
|176
Czy przełoży się to w przyszłości także na wyniki sprzedaży aut elektrycznych? Jak na razie Chińczycy inwestują głównie w hybrydy, bo wiedzą, że na takie auta polski rynek jest bardziej gotowy. To się jednak zmienia wraz z rozwojem infrastruktury do ładowania. Aut elektrycznych będziemy w statystykach widzieli z całą pewnością coraz więcej. Era dominacji Tesli pewnie wkrótce dobiegnie końca, bo gama modelowa tej firmy robi się coraz starsza. Najbardziej interesujące jest to, kto zajmie jej miejsce i czy będzie to jeden gracz, czy raczej wynik rozłoży się równomiernie po kilku rywalach.
Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) – rejestracje nowych samochodów osobowych BEV 2025
