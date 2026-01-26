Reklama

Chińskie marki szturmują rynek aut elektrycznych w Polsce. Tesla traci przewagę

Liderem rynku EV w Polsce w 2025 r. pozostała Tesla, choć jej udział wyraźnie spadł. Niepokojący dla europejskich marek trend dotyczy sprzedaży hybryd typu plug-in na naszym rynku.

Publikacja: 26.01.2026 13:13

Tesla Y - najpopularniejszy model marki w Polsce

Tesla Y - najpopularniejszy model marki w Polsce

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim, Szczepan Mroczek

W 2025 roku w Polsce mieliśmy do czynienia z prawdziwą inwazją marek chińskich na rynku samochodów elektrycznych. Chiński BYD w jednym roku awansował z pozycji marginalnej na drugi stopień podium, a Leapmotor zbudował sprzedaż praktycznie od zera. Producenci z Europy też zanotowali dynamiczny wzrost, głównie dzięki dostępności aut i agresywnej polityce cenowej. Pierwsza dziesiątka odpowiadała łącznie za 66 proc. rynku, co oznacza wyraźną koncentrację sprzedaży wokół kilku kluczowych graczy.

Tesla 3 - drugi najpopularniejszy model EV w Polsce w 2025 roku.

Tesla 3 - drugi najpopularniejszy model EV w Polsce w 2025 roku.

Foto: Materiały prasowe

Tesla liderem, ale rynek skręca w stronę SUV-ów

Jeszcze wyraźniejsze różnice widać na poziomie pojedynczych modeli. Rynek zdominowały samochody kwalifikujące się do dopłat „NaszeAuto” oraz auta dostępne „od ręki”. Tesla króluje, przy czym przewaga SUV-a, czyli Modelu Y, jest miażdżąca. Warto zauważyć, że dwa modele Tesli odpowiadają łącznie za ponad 11 proc. całego rynku, ale jednocześnie Model 3 jako jedyny w Top 10 zanotował spadek rok do roku. To sygnał, że polski rynek również w przypadku aut EV coraz mocniej skręca w stronę crossoverów i SUV-ów.

Za dwoma modelami Tesli trzy kolejne pozycje na liście bestsellerów są zdominowane przez walczące ze sobą o tego samego klienta modele budżetowe. Tę rywalizację wygrał BYD Dolphin Surf, przed „broniącym honoru Europy” Citroënem i również chińskim Leapmotorem.

Dalej uplasował się przedstawiciel segmentu premium, czyli Audi Q4 e-tron. Ten samochód, za sprawą atrakcyjnych ofert i dopłat, mógł mieć cenę (a raczej ratę) zupełnie się z premium niekojarzącą. Wyprzedził nową Škodę Elroq, która w tym roku może zanotować jeszcze lepszy wynik. Być może okaże się czarnym koniem statystyk. Pierwszą dziesiątkę zamykają Ford Explorer (technicznie spokrewniony z Volkswagenem), a także BMW iX2 i Mini Cooper Electric, czyli gracze „miejskiego premium” z tego samego, bawarskiego koncernu.

Top 10 marek BEV w Polsce w 2025 r.

Pozycja Marka Rejestracje (szt.) Udział w rynku Zmiana r/r
1 Tesla 5 199 12,0% +16,5%
2 BYD 3 587 8,3% +2010,0%
3 Audi 3 375 7,8% +231,2%
4 BMW 3 002 6,9% +141,7%
5 Mercedes-Benz 2 684 6,2% +63,6%
6 Citroën 2 371 5,5% +1439,6%
7 Ford 2 266 5,2% +1670,3%
8 Leapmotor 2 205 5,1% +31 400,0%
9 Hyundai 2 151 5,0% +313,7%
10 Kia 1 726 4,0% +69,7%
Byd Dolphin Surf - trzeci najpopularniejszy model EV w Polsce w 2025 roku.

Byd Dolphin Surf - trzeci najpopularniejszy model EV w Polsce w 2025 roku.

Foto: Materiały prasowe

Top 10 modeli BEV w Polsce w 2025 r.

Pozycja Model Rejestracje (szt.) Udział w rynku Zmiana r/r
1 Tesla Model Y 3 180 7,3% +39,9%
2 Tesla Model 3 1 992 4,6% -6,7%
3 BYD Dolphin Surf 1 989 4,6% nowy model
4 Citroën e-C3 1 907 4,4% +11 117,6%
5 Leapmotor T03 1 635 3,8% +23 257,1%
6 Audi Q4 e-tron 1 550 3,6% +120,8%
7 Škoda Elroq 1 332 3,1% nowy model
8 Ford Explorer EV 1 257 2,9% +1621,9%
9 BMW iX2 1 246 2,9% +1032,7%
10 Mini Cooper Electric 1 067 2,5% +714,5%

Co dane z 2025 r. mówią o polskim rynku aut elektrycznych? Z jednej strony dojrzał skokowo, ale wciąż jest silnie zależny od dopłat. Rok 2025 był przełomowy dla elektromobilności w Polsce. Zarejestrowano 43 311 nowych osobowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 161,5 proc. rok do roku.

Ciekawe, jak statystyki będą prezentować się w 2026 r., o ile rząd nie opracuje kolejnego programu wsparcia. Nie da się też nie zauważyć, że chińskie marki nie są już ciekawostką, tylko realnym zagrożeniem dla reszty. Europejscy producenci walczą – odzyskali wolumen głównie dzięki rabatowaniu i dostępności. Ogólnie sprzedaż modeli EV koncentruje się na kilkunastu modelach, a reszta rynku jest bardzo rozdrobniona.

Hybrydy plug-in: rynek oddany Chinom

Europejskie marki przespały szansę na sprzedaż hybryd typu plug-in na polskim rynku. Ten rodzaj napędu obecnie, po korekcie trendów, ma szansę na szybki rozwój. W Europie sprzedaż EV w 2025 r. wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pełni elektryczne (BEV) urosły o 31 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) o 38 proc. Polski rynek hybryd plug-in w grudniu 2025 r. oznacza druzgocącą dominację marek z Chin.

Zerknijmy na ranking Top 15: BYD Seal U (694), Jaecoo 7 (646), Chery Tiggo 7 (532), Omoda 9 (397), Chery Tiggo 8 (285), Toyota C-HR (215), Škoda Kodiaq (214), Toyota RAV4 (190), BYD Seal 5 (180), Lexus NX (176), Audi Q5 (165), MG HS (112), BMW 5 (102), Audi Q7 (100) oraz BMW X3 (98). Aż siedem modeli to auta z Chin. O ile w kategorii BEV marki z Państwa Środka nie są aż tak silne, poza BYD, o tyle przy hybrydach „z wtyczką” ich pozycja jest dominująca.

BYD Seal U - Najpopularniejsza hybryda plug-in w Polsce w grudniu 2025 roku.

BYD Seal U - Najpopularniejsza hybryda plug-in w Polsce w grudniu 2025 roku.

Foto: Materiały prasowe

Top 10 modeli PHEV w Polsce – grudzień 2025

Pozycja Model Rejestracje (szt.)
1 BYD Seal U 694
2 Jaecoo 7 646
3 Chery Tiggo 7 532
4 Omoda 9 397
5 Chery Tiggo 8 285
6 Toyota C-HR 215
7 Škoda Kodiaq 214
8 Toyota RAV4 190
9 BYD Seal 5 180
10 Lexus NX 176

Czy era dominacji Tesli faktycznie dobiega końca?

Czy przełoży się to w przyszłości także na wyniki sprzedaży aut elektrycznych? Jak na razie Chińczycy inwestują głównie w hybrydy, bo wiedzą, że na takie auta polski rynek jest bardziej gotowy. To się jednak zmienia wraz z rozwojem infrastruktury do ładowania. Aut elektrycznych będziemy w statystykach widzieli z całą pewnością coraz więcej. Era dominacji Tesli pewnie wkrótce dobiegnie końca, bo gama modelowa tej firmy robi się coraz starsza. Najbardziej interesujące jest to, kto zajmie jej miejsce i czy będzie to jeden gracz, czy raczej wynik rozłoży się równomiernie po kilku rywalach.

Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) – rejestracje nowych samochodów osobowych BEV 2025

