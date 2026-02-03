Aktualizacja: 03.02.2026 05:53 Publikacja: 03.02.2026 05:00
Tesla Model X
Foto: Materiały prasowe
Decyzja o zakończeniu produkcji Tesli Model S i Model X zamyka nie tylko ważny rozdział w historii tej marki. To symboliczny moment w dziejach całej motoryzacji i sygnał, że Tesla znalazła się dziś na zakręcie. Co dalej z pionierem rynku? Musk ma nowy plan.
Oto spodziewana, ale i tak niezwykle istotna informacja. Elon Musk potwierdził, że produkcja modeli S i X w zakładzie Fremont będzie stopniowo wygaszana w 2026 r.. W rozmowie z inwestorami mówił o „honorowym zakończeniu” i jednocześnie jasno wskazał nowy priorytet firmy – autonomię, sztuczną inteligencję i robotykę. Kalifornijska fabryka ma w coraz większym stopniu koncentrować się na produkcji humanoidalnych robotów Optimus, której docelowa skala – według zapowiedzi – może sięgać nawet miliona egzemplarzy rocznie. To ważne, bo po raz pierwszy tak otwarcie padło stwierdzenie, że Tesla nie widzi swojej przyszłości głównie w roli producenta samochodów.
Z biznesowego punktu widzenia wygaszenie modeli S i X nie jest zaskoczeniem. Tesla Model S zadebiutowała w 2012 r.. Owszem – przez lata była dowodem, że elektryk może mieć duży zasięg i świetne osiągi. Była pierwszym autem elektrycznym dla wielu kierowców i sprawiła, że przekonali się do elektromobilności. Tesla Model X, wprowadzona w 2015 r., dołożyła do tej recepty jeszcze więcej przestrzeni i kontrowersyjne, otwierane do góry drzwi Falcon Wing. Problem w tym, że początkowo futurystyczna stylistyka się zestarzała i nawet po kolejnych liftingach były to konstrukcje coraz bardziej wiekowe.
Widać to w danych sprzedażowych. W 2025 r. Tesla sprzedała globalnie ponad 1,6 mln egzemplarzy Modelu 3 i Modelu Y, podczas gdy łączna sprzedaż Modelu S, Modelu X i Cybertrucka nieznacznie przekroczyła 50 tys. sztuk. Flagowe modele stały się bardzo niszowe, a ich udział w wolumenie – marginalny. Owszem, technicznie wciąż imponowały. Wersje Plaid oferowały osiągi na poziomie supersamochodów, a zasięgi pozostawały konkurencyjne – ale rynek przestał reagować na same liczby. Brakowało efektu świeżości – zresztą gdy klienci brali Tesle w leasing np. na 3 czy 5 lat, po tym czasie chcieliby kupić nowszy model, a nie ponownie to samo. Zwłaszcza że konkurenci nie śpią i wciąż wprowadzają coraz to nowsze, atrakcyjne modele.
Jednocześnie „duże” Tesle kosztowały ponad pół miliona zł. Klienci chętnie kupują Model Y czy Model 3 za około 200 tysięcy, ale gdy mają wydać dwa i pół raza więcej, zaczynają się zastanawiać, czy warto – i czy samochód jest aż o tyle lepszy. Odpowiedzi można się domyślać. Tym bardziej że mniejsze modele 3 oraz Y znacznie lepiej sprawdzają się jako auta elektryczne.
Tesla Model 3
Foto: Materiały prasowe
Jesienny lifting „S-ki” i „Iksa” z 2025 r. nie poprawił sytuacji. Poprawiono wyciszenie, zawieszenie pneumatyczne stało się wygodniejsze, ulepszono materiały we wnętrzu i udoskonalono aerodynamikę, ale zabrakło tego, czego oczekuje dziś klient premium: zupełnie nowej architektury, nowego nadwozia, wyraźnego skoku technologicznego. To była ewolucja, a nie nowy początek – który po tylu latach powinien już nastąpić.
Problem Tesli jest dziś znacznie szerszy niż wygaszenie dwóch modeli. W gamie nie ma zaprezentowanych następców ani Modelu S/X, ani nawet Modelu 3 i Modelu Y, które – mimo niedawnych liftingów – są już konstrukcjami, które się starzeją. Model 3 debiutował w 2017 r., Model Y w 2020. W świecie motoryzacji to już długi cykl życia, szczególnie w segmencie pełnym innowacji i wymagających, kochających nowinki klientów.
Efekt świeżości, który przez lata działał na korzyść marki, wyraźnie słabnie. Stylistyka stała się przewidywalna, wnętrza – choć minimalistyczne – nie zaskakują (Tesla wytyczyła trendy i teraz inne marki projektują swoje kokpity podobnie.), a klienci miewają także zarzuty do ergonomii. Technologicznie Tesle nadal są bardzo wydajne, zwłaszcza pod względem zarządzania energią i oprogramowania, ale konkurenci nie tylko je dogonili, lecz w wielu obszarach wyprzedzili: w jakości wykonania, wyposażeniu, systemach asystujących czy szybkości ładowania, zwłaszcza przy robiących obecnie karierę konstrukcjach z architekturą 800 V. Sprawy nie poprawia też kontrowersyjne, polityczne zaangażowanie Elona Muska i jego aktywność na platformie X.
Efekt zmian na rynku jest już wyraźnie widoczny. Volkswagen zwiększył sprzedaż swoich elektryków w Europie o około 56 proc. do ponad 274 000 egzemplarzy, podczas gdy Tesla w tym samym czasie odnotowała spadek dostaw o około 27 proc. do nieco ponad 238 000 samochodów. W efekcie marka z Wolfsburga wysunęła się na prowadzenie w europejskim segmencie EV.
Tesla Cybertrack
Foto: Materiały prasowe
Wymowny jest też przypadek Cybertrucka. Ten wielki, dziwacznie stylizowany pickup miał być nowym hitem marki, ale rozczarował. Sprzedaż Cybertrucka okazała się wyraźnie niższa od pierwotnych prognoz, a tempo realizacji zamówień nie spełniło oczekiwań rynku. W 2025 r. w Stanach Zjednoczonych sprzedaż Cybertrucka się załamała. Tesla sprzedała jedynie 20 237 egzemplarzy, co oznacza spadek o 48,1 proc. względem 38 965 sztuk sprzedanych w 2024 r. – pierwszym pełnym roku obecności modelu na rynku. Szczególnie słaby okazał się ostatni kwartał 2025 r., w którym dostarczono zaledwie 4 140 samochodów. To aż o 68,1 proc. mniej niż w czwartym kwartale roku poprzedniego, gdy sprzedano 12 991 egzemplarzy.
To pierwszy tak głośny projekt Tesli, który nie wywołał efektu „śnieżnej kuli” i nie zdominował segmentu, w którym się pojawił. Dla marki to ważny sygnał ostrzegawczy: sama odwaga stylistyczna i marketingowy rozmach już nie wystarczają.
Dodajmy do tego zmianę charakteru działania Tesli jako organizacji. Coraz większy nacisk na autonomię, sztuczną inteligencję i robotykę sprawia, że samochody zaczynają być jednym z elementów świata całej firmy, a nie jego centrum. To logiczne z punktu widzenia Muska, ale ryzykowne z perspektywy marki motoryzacyjnej. Tesla zbudowała swoją pozycję na tym, że była najlepszym producentem samochodów elektrycznych w momencie, gdy inni dopiero się tego uczyli.
Tesla Robotaxi
Foto: Materiały prasowe
Dziś rynek wygląda inaczej. Europejscy i chińscy producenci mają gotowe, nowoczesne platformy, świeże modele i coraz lepsze oprogramowanie. Zakończenie produkcji Modelu S i Modelu X jest więc nie tyle końcem dwóch modeli, ile końcem epoki, w której Tesla była bezdyskusyjnym punktem odniesienia dla całej branży. Firma wciąż ma ogromne zasoby technologiczne, lojalną bazę klientów, silną markę i model Robotaxi w planach, Ale nie ma już tego, co przez lata było jej największym atutem: poczucia, że zawsze jest o krok przed resztą świata. Co dalej? Nie wiadomo. Elon Musk być może trzyma asa w rękawie, ale wcale nie jest pewne, że będzie on związany z branżą motoryzacyjną. Wątpliwości w tej kwestii potęguje wyprzedażowa polityka cenowa Tesli w ostatnich latach. Być może Musk wciąż skupia się na dalekiej przyszłości i widzi nowe wyzwania – również w polityce – a samochody stały się już dla niego zbyt nudne.
