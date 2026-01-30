Najważniejszy wniosek: przy prędkościach autostradowych i zimowej temperaturze żaden z testowanych samochodów nie był w stanie przejechać całej, około 580-kilometrowej trasy bez ładowania. Dla większości aut konieczne były co najmniej dwa postoje, ograniczone w teście do 20 minut każdy. Wyjątkiem okazały się tylko dwa modele – Audi A6 Avant e-tron oraz Smart #5 – które po jednym 20-minutowym ładowaniu były w stanie dotrzeć do celu.

Elektryczne Audi liderem długich dystansów

Najlepszym autem długodystansowym okazało się Audi A6 Avant e-tron w wersji Performance. Przy zużyciu energii wynoszącym 23,2 kWh/100 km samochód ten przejechał w zimowych warunkach 441 km bez postoju, co jest najlepszym wynikiem całego testu. Jeszcze bardziej imponujące było tempo ładowania – w 20 minut Audi odzyskało energię na kolejne około 300 km jazdy. To efekt zaawansowanej architektury 800 V, która w tym przypadku realnie przekłada się na skrócenie czasu podróży.

Bezpośredni rywal z segmentu premium, czyli BMW i5 Touring, wypadł wyraźnie słabiej. Realny zasięg był niższy o ok. 90 km, a zużycie energii większe o 2,4 kWh/100 km. Po 20 minutach ładowania BMW odzyskiwało zaledwie 184 km zasięgu. To pokazuje, że sama pojemność akumulatora nie wystarcza – liczy się efektywność całego układu napędowego i zdolność do utrzymywania wysokiej mocy ładowania.

Ciekawym przypadkiem jest egzotyczny z naszego punktu widzenia Smart #5, który z jednej strony imponuje możliwościami ładowania, a z drugiej rozczarowuje zużyciem energii. W testowych warunkach samochód potrafił uzupełnić energię na 264 km w 20 minut, co stawia go w ścisłej czołówce. Jednocześnie jego zużycie w czasie jazdy sięgało aż 28,9 kWh/100 km, co jest wynikiem bardzo wysokim. ADAC nie ma wątpliwości, że odpowiadają za to duża masa i niekorzystna aerodynamika tego modelu.

Najbardziej wydajna wciąż pozostaje Tesla

Pod względem efektywności energetycznej najlepiej wypadła Tesla Model Y. Przy zużyciu na poziomie 22,2 kWh/100 km była najoszczędniejszym autem w całym zestawieniu, mimo napędu na cztery koła. Słabszą stroną Tesli okazała się jednak prędkość ładowania i pojemność akumulatora, przez co w przyjętym scenariuszu wymagała dwóch postojów. ADAC zaznacza, że przy nieco dłuższym, 25-30-minutowym ładowaniu Model Y byłby w stanie dojechać do Berlina z jednym postojem, ale dla zachowania porównywalności taki wariant został wykluczony.