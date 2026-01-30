Aktualizacja: 30.01.2026 19:13 Publikacja: 30.01.2026 16:48
Autostrada A4 będzie darmowa od w 2027 roku.
Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, od 1 kwietnia 2026 r. opłata dla samochodów osobowych na każdej z dwóch bramek – w Balicach i Mysłowicach – ma wzrosnąć z 17 do 18 zł. Odcinek Kraków–Katowice liczy zaledwie 60,9 km, ale ponieważ opłaty pobierane są dwukrotnie, przejazd całością trasy będzie kosztował 36 zł zamiast dotychczasowych 34 zł.
Wyższe stawki obejmą również pozostałe kategorie pojazdów. Dla kategorii 2–5 opłata na jednej bramce ma wzrosnąć z 52 do 55 zł, co oznacza 110 zł za cały odcinek. W przypadku kategorii 2 i 3, obejmujących m.in. samochody osobowe z przyczepą i część pojazdów dostawczych, utrzymana ma zostać bonifikata w wysokości 22 zł. W praktyce oznacza to wzrost opłaty z 30 do 33 zł na jednej bramce, czyli z 60 do 66 zł za przejazd całym fragmentem A4. Z kolei opłata dla pojazdów ciężarowych wzrasta ze 104 do 110 zł.
Stalexport – jak co roku – tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury oraz koniecznością prowadzenia intensywnych remontów. Spółka przypomina, że tylko w 2025 r. oddano do użytku około 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. planowana jest modernizacja kolejnych 32 km. Według koncesjonariusza do końca 2026 r. cała trasa A4 Katowice–Kraków ma mieć nową, znacznie trwalszą nawierzchnię.
Jednocześnie tegoroczna podwyżka jest szczególna, bo wiadomo już, że prawdopodobnie jest ostatnią. Umowa koncesyjna podpisana w 1997 r. została zawarta na 30 lat i wygasa 15 marca 2027 r.. Ministerstwo Infrastruktury jednoznacznie potwierdziło, że nie zostanie ona przedłużona, a zarządzanie autostradą A4 na odcinku Kraków–Katowice przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
W efekcie od 16 marca 2027 r. przejazd autostradą A4 Kraków–Katowice dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony stanie się bezpłatny.
Rząd wykluczył także wybór nowego koncesjonariusza. Oznacza to, że po niemal trzech dekadach płacenia za jeden z najbardziej kontrowersyjnych odcinków drogowych w Polsce system koncesyjny na A4 definitywnie przejdzie do historii. Propozycje Stalexportu dotyczące przedłużenia umowy w zamian za rozbudowę trasy do trzech pasów zostały odrzucone, a autostrada wróci w pełni pod zarząd państwa.
Na tle innych płatnych autostrad sytuacja A4 jest wyjątkowa. Koncesje na A2 wygasają dopiero w 2037 r., a na A1 AmberOne – w 2039 r.. To sprawia, że odcinek Kraków–Katowice będzie pierwszym koncesyjnym fragmentem autostrady w Polsce, na którym opłaty dla samochodów osobowych zostaną całkowicie zniesione.
