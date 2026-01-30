Zgodnie z wnioskiem złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, od 1 kwietnia 2026 r. opłata dla samochodów osobowych na każdej z dwóch bramek – w Balicach i Mysłowicach – ma wzrosnąć z 17 do 18 zł. Odcinek Kraków–Katowice liczy zaledwie 60,9 km, ale ponieważ opłaty pobierane są dwukrotnie, przejazd całością trasy będzie kosztował 36 zł zamiast dotychczasowych 34 zł.

Reklama Reklama

Wyższe stawki także dla busów i ciężarówek

Wyższe stawki obejmą również pozostałe kategorie pojazdów. Dla kategorii 2–5 opłata na jednej bramce ma wzrosnąć z 52 do 55 zł, co oznacza 110 zł za cały odcinek. W przypadku kategorii 2 i 3, obejmujących m.in. samochody osobowe z przyczepą i część pojazdów dostawczych, utrzymana ma zostać bonifikata w wysokości 22 zł. W praktyce oznacza to wzrost opłaty z 30 do 33 zł na jednej bramce, czyli z 60 do 66 zł za przejazd całym fragmentem A4. Z kolei opłata dla pojazdów ciężarowych wzrasta ze 104 do 110 zł.

Stalexport – jak co roku – tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania infrastruktury oraz koniecznością prowadzenia intensywnych remontów. Spółka przypomina, że tylko w 2025 r. oddano do użytku około 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. planowana jest modernizacja kolejnych 32 km. Według koncesjonariusza do końca 2026 r. cała trasa A4 Katowice–Kraków ma mieć nową, znacznie trwalszą nawierzchnię.