Reklama
Rozwiń
Reklama

Holendrzy oddają kontrolę nad Nexperią. Pekin wznawia dostawy chipów dla motoryzacji

Holandia zrobiła wyraźny krok w stronę deeskalacji sporu z Chinami o kontrolę nad producentem półprzewodników Nexperia. Rząd w Hadze poinformował, że zwraca chińskiemu właścicielowi – firmie Wingtech – nadzór nad spółką, który przejął we wrześniu na mocy wyjątkowego, powojennego prawa z 1952 r.

Publikacja: 19.11.2025 22:57

Decyzja zapadła żeby ustabilizować rynek półprzewodników i przywrócić płynność dostaw dla przemysłu

Decyzja zapadła żeby ustabilizować rynek półprzewodników i przywrócić płynność dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego

Foto: AdobeStock

Albert Warner

Decyzję ogłosił minister gospodarki Vincent Karremans, określając ją jako „gest dobrej woli” wobec Pekinu. Jak podkreślił, w ostatnich dniach toczyły się „konstruktywne rozmowy” z chińskimi władzami, a delegacja holenderskiego resortu przebywa obecnie w Pekinie, aby kontynuować dialog. Tło decyzji jest ściśle gospodarcze. Nexperia z siedzibą w Nimwegen to kluczowy producent mikroukładów używanych w europejskiej branży motoryzacyjnej – także przez firmy z Niemiec. Choć chipy powstają w Europie, to ich dalsza obróbka często odbywa się w Chinach, skąd wracają do odbiorców na Starym Kontynencie.

Branża moto może spać spokojnie

Gdy rząd Holandii obawiał się, że Wingtech może przenieść know-how lub część produkcji z UE do Chin, poprzednia minister Micky Adriaansens zdecydowała o przejęciu nadzoru nad Nexperią. W odpowiedzi Pekin wprowadził zakaz eksportu produktów Nexperii, co natychmiast uderzyło w łańcuchy dostaw europejskich producentów samochodów. Część dostawców musiała ograniczyć produkcję z powodu niedoboru kluczowych komponentów. Na początku listopada Chiny zaczęły łagodzić restrykcje i zgodziły się na wyjątki dla wybranych chipów, co pozwoliło części firm ponownie uruchomić linie produkcyjne. Teraz, wraz z oddaniem kontroli nad Nexperią w ręce Wingtechu, oczekuje się pełnego odblokowania dostaw.

Czytaj więcej

Pekin jest gotowy zakończyć erę subsydiów dla segmentu aut elektrycznych
Na prąd
Kończy się wsparcie Pekinu. Czy to koniec tanich samochodów z Chin?

Holenderski rząd podkreśla, że mimo zmiany decyzji zamierza kontynuować rozmowy o zabezpieczeniu europejskich interesów technologicznych, ale w obecnej sytuacji „konstruktywny krok” ma priorytet, by ustabilizować rynek półprzewodników i przywrócić płynność dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

CZY WIESZ, ŻE...
- Nexperia powstała jako dział półprzewodników Philipsa – została wydzielona w 2006 r.
- Wingtech jest jednym z największych producentów smartfonów ODM na świecie – wytwarza urządzenia m.in. dla Samsunga, Xiaomi i Lenovo.
- Nexperia ma fabryki również w Wielkiej Brytanii, gdzie przejęcie zakładu Newport wywołało podobny konflikt polityczny dotyczący kontroli nad technologią chipową.
- Ponad 20 proc. chipów Nexperii trafia bezpośrednio do branży automotive, głównie jako komponenty do zarządzania energią i napędami elektrycznymi.
- Holandia korzysta z jednego z najsurowszych w Europie systemów kontroli inwestycji zagranicznych, wprowadzonych po sporze o eksport maszyn litograficznych ASML do Chin.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

BYD globalnie zatrudnia ponad 600 tys. osób
Na prąd
Chiński gigant detronizuje Teslę. Symboliczna zmiana w globalnym układzie sił

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Produkcja Przemysłowa brak półprzewodników półprzewodniki Nexperia

Decyzję ogłosił minister gospodarki Vincent Karremans, określając ją jako „gest dobrej woli” wobec Pekinu. Jak podkreślił, w ostatnich dniach toczyły się „konstruktywne rozmowy” z chińskimi władzami, a delegacja holenderskiego resortu przebywa obecnie w Pekinie, aby kontynuować dialog. Tło decyzji jest ściśle gospodarcze. Nexperia z siedzibą w Nimwegen to kluczowy producent mikroukładów używanych w europejskiej branży motoryzacyjnej – także przez firmy z Niemiec. Choć chipy powstają w Europie, to ich dalsza obróbka często odbywa się w Chinach, skąd wracają do odbiorców na Starym Kontynencie.

Reklama
Salony Mercedes-Benz Van ProCenter – tu spotkasz swoją gwiazdę
Materiał Promocyjny
Salony Mercedes-Benz Van ProCenter – tu spotkasz swoją gwiazdę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Volvo było jedynym dużym producentem, który postawił na LiDAR jako standard
Tu i Teraz
LiDAR znika z dachów Volvo. Nagły koniec przełomowej technologii
Teren nowej fabryki Toyoty ma powierzchnię 1850 akrów – równowartość około 121 boisk piłkarskich
Tu i Teraz
Toyota wjeżdża do USA z miliardami dolarów. To największa ofensywa w historii marki
Modelka Irina Shayk
Tu i Teraz
Kalendarz Pirelli 2026: Kulisy wieczoru, którego się nie zapomina
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
TVR ma wrócić na początek z nowym modelem Griffith
Tu i Teraz
Kultowa marka samochodowa wraca do żywych. I ma wielkie plany na przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama