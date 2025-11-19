Decyzję ogłosił minister gospodarki Vincent Karremans, określając ją jako „gest dobrej woli” wobec Pekinu. Jak podkreślił, w ostatnich dniach toczyły się „konstruktywne rozmowy” z chińskimi władzami, a delegacja holenderskiego resortu przebywa obecnie w Pekinie, aby kontynuować dialog. Tło decyzji jest ściśle gospodarcze. Nexperia z siedzibą w Nimwegen to kluczowy producent mikroukładów używanych w europejskiej branży motoryzacyjnej – także przez firmy z Niemiec. Choć chipy powstają w Europie, to ich dalsza obróbka często odbywa się w Chinach, skąd wracają do odbiorców na Starym Kontynencie.

Branża moto może spać spokojnie

Gdy rząd Holandii obawiał się, że Wingtech może przenieść know-how lub część produkcji z UE do Chin, poprzednia minister Micky Adriaansens zdecydowała o przejęciu nadzoru nad Nexperią. W odpowiedzi Pekin wprowadził zakaz eksportu produktów Nexperii, co natychmiast uderzyło w łańcuchy dostaw europejskich producentów samochodów. Część dostawców musiała ograniczyć produkcję z powodu niedoboru kluczowych komponentów. Na początku listopada Chiny zaczęły łagodzić restrykcje i zgodziły się na wyjątki dla wybranych chipów, co pozwoliło części firm ponownie uruchomić linie produkcyjne. Teraz, wraz z oddaniem kontroli nad Nexperią w ręce Wingtechu, oczekuje się pełnego odblokowania dostaw.

Holenderski rząd podkreśla, że mimo zmiany decyzji zamierza kontynuować rozmowy o zabezpieczeniu europejskich interesów technologicznych, ale w obecnej sytuacji „konstruktywny krok” ma priorytet, by ustabilizować rynek półprzewodników i przywrócić płynność dostaw dla przemysłu motoryzacyjnego.

CZY WIESZ, ŻE...

- Nexperia powstała jako dział półprzewodników Philipsa – została wydzielona w 2006 r.

- Wingtech jest jednym z największych producentów smartfonów ODM na świecie – wytwarza urządzenia m.in. dla Samsunga, Xiaomi i Lenovo.

- Nexperia ma fabryki również w Wielkiej Brytanii, gdzie przejęcie zakładu Newport wywołało podobny konflikt polityczny dotyczący kontroli nad technologią chipową.

- Ponad 20 proc. chipów Nexperii trafia bezpośrednio do branży automotive, głównie jako komponenty do zarządzania energią i napędami elektrycznymi.

- Holandia korzysta z jednego z najsurowszych w Europie systemów kontroli inwestycji zagranicznych, wprowadzonych po sporze o eksport maszyn litograficznych ASML do Chin.