Volkswagen wskrzesza amerykańską markę. Będzie SUV i pickup

Grupa Volkswagen liczy na ekspansję na rynku amerykańskim. W maju 2022 r. niemiecki koncern potwierdził plany wprowadzenia na rynek w USA w pełni elektrycznego pick-up i SUV-a pod nową marką Scout. Teraz nadszedł czas na premierę nowych modeli i odrodzenie starej i nieco zapomnianej marki. Po 44 latach abstynencji na światową scenę motoryzacji wróciła marka Scout. Nowe modele to SUV Scout Traveller i pickup Scout Terra. Auta zbudowane są na stabilnej ramie, jest też tylna sztywna oś, blokady osi dla podbicia właściwości w terenie. SUV może holować do 3,2 tony, pick-up nawet do 4,5 tony. Ładowność obu modeli przekracza 900 kilogramów. Wyposażony w 35-calowe opony terenowe, prześwit wynosi 30 centymetrów, a głębokość brodzenia ponad 90 cm. SUV ma rozstaw osi 3,06 m i długość całkowitą 5,28 metra, pick-up ma rozstaw osi 3,78 m i długość całkowitą 5,82 m. Nowe modele mają 2,32 metra szerokość i wysokość 1,96 m (pick-up) i 1,94 m (SUV).

Scout Traveller mat. prasowe

Scout Terra mat. prasowe

Scout Traveller (SUV) i Scout Terra (pick-up) napędzane takim samym silnikiem elektrycznym, ale Volkswagen nadal utrzymuje w tajemnicy osiągi i dane techniczne. Z rzeczy które są bardziej jasne to Scouty przyspieszają od zera do 96 km/h w 3,5 sekundy i powinny mieć zasięg do 560 km. Kto potrzebuje większego promienia działania, możesz opcjonalnie zamówić wersję z silnikiem benzynowym, który ładuje akumulator. Zasięg wzrasta wtedy do 800 km.