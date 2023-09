Elektryczny luksusowy SUV z Chin, który potrafi pływać

Czytaj więcej Producenci Chińska firma stanie się największym niezależnym dostawcą silników na świecie Geely, chińska firma, do której należy Volvo, a Izera ma otrzymać platformę wraz z Grupą Renault zarządzają spółką joint venture Aurobay zajmującą się produkcją silników spalinowych. Liczba fabryk i zbudowanych silników jest imponująca, a w przyszłości będzie jeszcze lepiej. Do grona partnerów strategicznych dołączy gigant naftowy.

Yangwang obiecuje moc systemową na poziomie około 1200 KM i 1280 Nm. U8 ma przyspieszać od zera do 100 km/h w trzy sekundy. Chińska marka chwali się również tym, że U8 umie pływać. Yangwang twierdzi, że całkowicie uszczelnił platformę i nadwozie przed wnikaniem wody. Według producenta luksusowa wersja jest w stanie przedostać się przez wodę o głębokości około jednego metra, natomiast off-roadowy model może się zanurzyć do głębokości nawet 1,40 m. Kierowca aktywuje odpowiedni tryb jazdy na centralnym wyświetlaczu, po czym ostrożnie kieruje U8 do kałuży wody. Podwozie znajduje się w najwyższym ustawieniu, silnik spalinowy przestał działać, klimatyzacja pracuje na powietrzu obiegowym, a gdy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, dach otwierany jest automatycznie, zapewniając drogę ewakuacyjną w sytuacji awaryjnej. Koła obracają się w wodzie, dzięki czemu elektrycznie napędzany SUV może poruszać się po wodzie z prędkością do 3 km/h przez maksymalnie przez 30 minut.

Kolejną obietnicę producenta jest to, że U8 potrafi zawrócić w miejscu. Zdjęcia wnętrza sugerują, że postarano się o luksus. Jest brązowa skóra, szeroka konsola środkowa z pionowo ustawionym ekranem w wielkości XL. Yangwang U8 ma być dostępny również w wersji siedmiomiejscowej. Luksusowy SUV tani nie jest, kosztuje co najmniej 1,089 mln juanów (około 650 tys. zł). Na razie nic nie wiadomo o ewentualnym eksporcie nowej marki do Europy.

Yangwang U8 mat. prasowe