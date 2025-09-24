24 września - Drugi dzień Kongresu Nowej Mobilności 2025 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przyniesie przełomowe wydarzenia dla sektora transportu, nowej mobilności oraz urbanistyki. Od wczesnych godzin porannych, na 10 scenach tematycznych, odbywać się będą kluczowe debaty z udziałem światowych ekspertów, prezentacje nowatorskich rozwiązań oraz podpisanie strategicznego porozumienia dla sektora infrastruktury ładowania.

Globalne doświadczenia w centrum uwagi

Jednym z najważniejszych punktów dnia będzie wystąpienie Ydanisa Rodrigueza – Komisarza Departamentu Transportu Nowego Jorku na New Mobility Stage (12:15-12:30). W prezentacji "Globalne zmiany, lokalne odpowiedzi: nowa mobilność w Nowym Jorku" podzieli się doświadczeniami największej metropolii amerykańskiej w transformacji transportu miejskiego.

Międzynarodowy wymiar będzie kontynuowany prezentacją Jordi Jové Palou – Senior sustainable mobility technician, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), który przedstawi doświadczenia Barcelony w zakresie nowej mobilności w metropolii (Urban Stage, 15:10-15:25), pokazując jak europejskie miasta radzą sobie z wyzwaniami zrównoważonego transportu.

Kluczowym wydarzeniem drugiego dnia Kongresu będzie natomiast uroczyste podpisanie Porozumienia Sektorowego (New Mobility Stage, 14:50-15:05) – przełomowego dokumentu adresującego jedno z największych wyzwań polskiej elektromobilności. W uroczystości udział wezmą m.in. Krzysztof Bolesta – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Renata Mroczek – Prezes URE, Piotr Kurkowski – p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora GDDKiA, Maciej Mróz – Prezes PTPiREE oraz Maciej Mazur – Prezes PSNM.

Tuż po podpisaniu porozumienia odbędzie się panel dyskusyjny „Gdy OOSŁ spotyka OSD: wspólnie naładowana sieć” (New Mobility Stage, 15:05-16:05), w którym udział wezmą m.in.: Miłosz Motyka – Minister w Ministerstwie Energii, Renata Mroczek – Prezes Zarządu URE, Maciej Mróz – Prezes Zarządu PTPIREE, Wojciech Myślecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej EkoEnergetyka, Rafał Czyżewski – Prezes Zarządu GreenWay Group, Piotr Kurkowski – p.o. Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W ramach Kongresu Nowej Mobilności poruszone zostaną również kwestie lotnictwa. Tech Stage będzie miała miejsce ścieżka Driving Sustainable Aviation, która rozpocznie się od uroczystej inaguracji (10:15-10:25). Następnie przez cały dzień toczyć się będą dyskusje o przyszłości zrównoważonego lotnictwa z perspektywy liderów rynku i konkurencyjności polskiego sektora lotniczego.

W ramach tegorocznego Kongresu wiele uwagi poświęcone zostanie wyzwaniom miejskim nie tylko pod kątem architektonicznym, ale też urbanistycznym. Z tego względu na Design Stage (10:30-11:15) odbędzie się panel "Miasto uzdrawiające: co możemy szybko poprawić w naszych miastach, by były dla nas zdrowsze" z udziałem Filipa Springera – kuratora ścieżki tematycznej "Urban Innovation", Adama Wieczorka – Wiceprezydenta Łodzi, Agnieszki Labus – założycielki i CEO Fundacji LAB 60+ oraz przedstawicielki Politechniki Śląskiej, Ewy Kuryłowicz – przewodniczącej rady Kuryłowicz & Associates, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza oraz profesor na Politechnice Warszawskiej, Marcina Bazylaka – Prezydenta Dąbrowy Górniczej oraz Patryka Białasa – Dyrektora Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Nie zabraknie też prowokacyjnych dyskusji w ramach "Witajcie w świecie bez architektów" (16:10-17:10), gdzie Kuba Snopek – Założyciel Direction, Piotr Kuczia – Architekt w KUCZIA Architekci, Simone De Iacobis – Architect w CENTRALA Architects oraz Małgorzata Kuciewicz – Architect w CENTRALA Architects, zastanowią się nad rolą profesjonalnego projektowania w tworzeniu przestrzeni miejskich.

Na scenie Policy Roundtable (11:30-12:45) odbędzie się kluczowa debata "W Erze Nowej Mobilności: jakiej polityki przemysłowej potrzebuje Polska?" z udziałem Tomasza Kędzierskiego – Prezesa Zarządu ElectroMobility Poland, Konrada Popławskiego – Koordynatora Ośrodka Studiów Wschodnich, Krzysztofa Mazura – Prezesa Zarządu Rady Przedsiębiorców Globalnych, Jana Domanika – Dyrektora Departamentu Strategii w Polskim Fundusz Rozwoju, Mateusza Walewskiego – Główny ekonomista w Banku Gospodarstwa Krajowego, Marka Wąsińskiego – Kierownik Zespołu Gospodarki Światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, Pawła Wideła – Dyrektora Public Affairs w Stellantis, Rafała Żelaznego – Prezesa Zarządu KSSE, Jakuba Farysia – Prezesa Zarządu PZPM, Tomasza Bębena – Prezesa Zarządu SDCM, Jana Oleszczuka-Zygmuntowskiego – Wiceprezydenta w Polish Economics Network oraz Michała Bila – Główny specjalista ds. polityki przemysłowej w KPRM, gdzie eksperci omówią wzmocnienie polskiego przemysłu motoryzacyjnego w okresie transformacji ku elektromobilności. Dyskusja skupi się na wzmocnieniu przemysłu motoryzacyjnego regionu Europy Środkowo-Wschodniej w okresie globalnej transformacji.

Na Kongresie Nowej Mobilności nie zabraknie też innowacji. Na Innovation Stage (10:30-11:15) eksperci omówią finansowanie badań i rozwoju w hasłem "Innowacje przodem, pieniądze podstawą", a na Strategy Stage (10:00-11:15) przedstawione zostaną aktualne możliwości dofinansowań dla transportu ciężkiego. Z kolei na scenie Workshop Stage zaprezentowane zostaną wyniki badania kierowców pojazdów spalinowych i elektrycznych (13:30-14:30) oraz panel o przeciwdziałaniu dezinformacji klimatycznej (14:40-15:40) - tematy szczególnie istotne w dobie intensywnych dyskusji o transformacji energetycznej.

Premiery i wydarzenia specjalne drugiego dnia

Drugi dzień Kongresu przyniesie również szereg premier technologicznych i ważnych ogłoszeń branżowych. Już o 10:15 EVB zaprezentuje swoją nową ładowarkę do pojazdów elektrycznych, a o 11:00 premierę będzie miała ładowarka od STAG EV – firmy znanej dotąd z instalacji LPG, która wchodzi na rynek elektromobilności.

O 12:00 GreenWay ogłosi współpracę z HelloNext. Szczególnie oczekiwaną premierą będzie prezentacja Volvo Trucks o 13:00 – betonomieszarki na elektrycznym podwoziu FMX, pokazującej przyszłość zeroemisyjnego transportu ciężkiego w budownictwie.

Z kolei o 13:30 Volkswagen Group Polska wspólnie z EV Klub Polska zaprezentują przełomowy raport "Kiedy wyobrażenie spotyka rzeczywistość" – pierwsze tak szeroko zakrojone badanie porównujące doświadczenia kierowców pojazdów spalinowych i elektrycznych w Polsce.

Kongres Nowej Mobilności 2025 potrwa do 25 września. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Szczegóły programu dostępne są na stronie: www.kongresnowejmobilnosci.pl.

