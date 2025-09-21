Aktualizacja: 21.09.2025 21:19 Publikacja: 21.09.2025 20:42
Foto: Mat. Partnera
Kiedy w 1983 roku Ydanis Rodriguez przyjechał z Republiki Dominikany do Nowego Jorku, mało kto mógł przypuszczać, że po czterech dekadach będzie jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport w metropolii liczącej niemal 9 milionów mieszkańców.
Ydanis Rodriguez jest komisarzem Departamentu Transportu Nowego Jorku (NYC DOT). Odpowiada za utrzymanie i rozwój ponad 10 tysięcy kilometrów dróg i autostrad, 800 mostów i tuneli oraz 15 tysięcy parkomatów. Budżet jego departamentu to 1,4 miliarda dolarów rocznie, a w perspektywie najbliższej dekady – aż 33 miliardy. Za tymi liczbami kryje się ogromne wyzwanie: sprawić, by największa aglomeracja USA nie tylko sprawnie funkcjonowała, ale też stawała się bardziej przyjazna, zrównoważona i dostępna dla wszystkich.
Jeździł taksówką, był nauczycielem i bardzo aktywnym radnym
Droga Rodrigueza do tego stanowiska była nietypowa. Zaczynał jako kierowca nowojorskiej taksówki, przez 15 lat pracował jako nauczyciel w szkołach publicznych w Nowym Jorku, a w 2009 roku po raz pierwszy zdobył mandat radnego. W Radzie Miasta szybko zyskał opinię jednego z najbardziej aktywnych orędowników nowoczesnego transportu. To on przewodził pracom nad rozbudową sieci buspasów, programem „Fair Fares” obniżającym koszty podróży komunikacją publiczną dla osób o niskich dochodach, czy nad inicjatywami proekologicznymi, takimi jak „Car-Free Earth Day”. Wiele z jego działań miało jeden wspólny mianownik: uczynić transport bardziej dostępnym, sprawiedliwym i przyjaznym mieszkańcom.
Jego biografia jest też opowieścią o tym, że w wielkim mieście możliwe są ogromne awanse społeczne – od pracy za kierownicą taksówki po funkcję komisarza, który decyduje o tym, jak porusza się blisko dziewięć milionów nowojorczyków.
Teraz przyjeżdża do Katowic na KNM 2025
We wrześniu 2025 roku Rodriguez będzie gościem Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach. Na scenie opowie o tym, jak Nowy Jork zmienia swoje podejście do transportu – od elektrycznych dostaw ostatniej mili po budowę mikrohubów logistycznych i inwestycje w infrastrukturę rowerową. – To doświadczenie jest bezcenne także dla polskich miast, które mierzą się z podobnymi wyzwaniami, choć w mniejszej skali – podkreśla Agata Wiśniewska-Mazur, przewodnicząca Komitetu Samorządowego PSNM.
Foto: Mat. Partnera
Kongres na rekordową skalę
Kongres Nowej Mobilności odbędzie się w dniach 23-25 września 2025 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorzy zapowiadają największą w historii edycję – 400 prelegentów, 250 debat, warsztatów i prezentacji, 10 scen tematycznych i aż 12 tys. m² przestrzeni wystawienniczej, gdzie zostaną zaprezentowane m.in. najnowsze samochody elektryczne.
Program Kongresu Nowej Mobilności 2025 opiera się na sześciu ścieżkach tematycznych obejmujących m.in. transport zeroemisyjny, rozwój infrastruktury ładowania, innowacje w urbanistyce, politykę klimatyczną, zrównoważoną gospodarkę i jakość życia.
Ponadto, w ramach Kongresu Nowej Mobilności, odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. Forum Mobilności Rowerowej, Forum Pojazdów Zautomatyzowanych i Autonomicznych, New Mobility Security Forum, Urban Air Mobility Week czy Driving Sustainable Aviation.
Organizatorami wydarzenia jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, gospodarzem – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.
Więcej informacji o Kongresie Nowej Mobilności i biletach (w tym także bezpłatnych) na stronie: www.kongresnowejmobilnosci.pl
Materiał Partnera
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kiedy w 1983 roku Ydanis Rodriguez przyjechał z Republiki Dominikany do Nowego Jorku, mało kto mógł przypuszczać, że po czterech dekadach będzie jedną z najważniejszych osób odpowiedzialnych za transport w metropolii liczącej niemal 9 milionów mieszkańców.
Ydanis Rodriguez jest komisarzem Departamentu Transportu Nowego Jorku (NYC DOT). Odpowiada za utrzymanie i rozwój ponad 10 tysięcy kilometrów dróg i autostrad, 800 mostów i tuneli oraz 15 tysięcy parkomatów. Budżet jego departamentu to 1,4 miliarda dolarów rocznie, a w perspektywie najbliższej dekady – aż 33 miliardy. Za tymi liczbami kryje się ogromne wyzwanie: sprawić, by największa aglomeracja USA nie tylko sprawnie funkcjonowała, ale też stawała się bardziej przyjazna, zrównoważona i dostępna dla wszystkich.
Branża infrastruktury ładowania (PSNM), operatorzy systemu dystrybucyjnego (PTPiREE) oraz eksperci Generalnej Dy...
Już 23-25 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się Kongres Nowej Mobilności 2025...
Dekarbonizacja transportu będzie jednym z głównych tematów Kongresu Nowej Mobilności, który odbędzie się 23-25 w...
Już 23 września w Katowicach rusza największe wydarzenie branży mobility w Polsce. Kongres Nowej Mobilności 2025...
Continental znany jest jako producent opon, ale do tej pory był również poddostawcą motoryzacyjnym. Firma wydzie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas