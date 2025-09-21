Aktualizacja: 21.09.2025 21:50 Publikacja: 21.09.2025 20:42
Foto: Mat. Partnera
Nowości prosto z Biennale – Carlo Ratti w rozmowie z Filipem Springerem
Wtorek, 23.09.2025 | 15:35-16:00 | Urban Stage
Carlo Ratti, światowej sławy architekt, urbanista i profesor Massachussets Institute of Technology, przybędzie do Katowic z ideami z Biennale Architektury w Wenecji – prestiżowego wydarzenia, na którym w minionych latach prezentował swoje prace, a w tym roku przewodzi selekcji festiwalowej w roli kuratora. Podczas Kongresu Nowej Mobilności, w rozmowie ze znanym reportażystą i kuratorem ścieżki Urban Innovation, Filipem Springerem, opowie o rewolucji w architekturze i urbanistyce, a także zmianie sposobu myślenia o mieście. Ponadto Carlo Ratti wygłosi inspirujący keynote i pojawi się też w innych punktach programu.
Carlo Ratti
Foto: Mat. Partnera
Filip Springer
Foto: Mat. Partnera
Mikołów jak Wiedeń? Wiosenne Wyzwanie – AutoRezygnowanie
Czwartek, 25.09.2025 | 11:25-11:40 | Design Stage
Inspiracja prosto z Austrii w polskim wydaniu. Aneta Esnekier, Zastępczyni Burmistrza Mikołowa, opowie o wyjątkowej kampanii społecznej w Mikołowie, która zachęcała mieszkańców do zrezygnowania z samochodu choćby na część dnia. Trzymiesięczna akcja „Wiosenne WYZWANIE – AutoRezygnowanie” powstała na wzór realizowanego w Wiedniu programu „Auto-Wette” i ukierunkowana na zmianę nawyków transportowych. Mieszkańcy testowali alternatywne sposoby przemieszczania się po mieście: pieszo, rowerem, hulajnogą i środkami komunikacji miejskiej. To dowód, że nawet mniejsze miasta mogą skutecznie wprowadzać przyjazne mieszkańcom zmiany transportowe.
Aneta Esnekier
Foto: Mat. Partnera
Życie po samochodach: czy to w ogóle możliwe?
Środa, 24.09.2025 | 10:15-10:30 | Urban Stage
Doug Gordon, współprowadzący podcast „The War on Cars” i współautor książki „Life After Cars”, przedstawi wizję miast bez samochodów. Czy taka przyszłość jest realna? Jak zachęcić mieszkańców do wyboru transportu zbiorowego i mikromobilności? To wystąpienie z pewnością rozpali wyobraźnię uczestników. Doug Gordon będzie również moderatorem panelu „Jak sprawić, by transport publiczny był cool? O naszych wyborach transportowych”, który odbędzie się o 10:30, tuż po jego indywidualnym wystąpieniu. W debacie wezmą udział Franco Jauregui Fung z German Institute of Development and Sustainability, Profesor Ian Walker z Swansea University, a także przedstawiciele Politechniki Śląskiej i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ponadto Doug Gordon weźmie udział w spotkaniu autorskim, które odbędzie się 24 września o 18:30 na tarasie MCK.
Doug Gordon
Foto: Mat. Partnera
Rower jako narzędzie miejskiej przemiany – jak infrastruktura zmienia dzielnice?
Czwartek, 25.09.2025 | 10:30-11:15 | Urban Stage
Czy kładki i autostrady rowerowe mogą być początkiem rewitalizacji całych dzielnic? Eksperci pokażą, że inwestycje w infrastrukturę to coś więcej niż techniczne udogodnienia – to klucz do otwierania zapomnianych miejsc na miasto i ich społecznej przemiany. W debacie wezmą udział przedstawiciele urzędów miast Warszawy, Wrocławia i Skawiny, a także firm Factual Consulting i marki rowerowej Larry vs Harry.
Philip Amaral
Foto: Mat. Partnera
Multimodalność w praktyce: jak wspierać zrównoważoną mobilność i świadome wybory użytkowników
Środa, 24.09.2025 | 15:40-16:25 | Urban Stage
Uczestnicy zastanowią się, w jaki sposób samorządy mogą tworzyć warunki do realnego wyboru różnych środków transportu, uwzględniając potrzeby wszystkich grup społecznych. Szczególny nacisk położony zostanie na przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu oraz budowanie dostępności dla osób o zróżnicowanych możliwościach i preferencjach. Do panelu zostali zaproszeni m.in. Willem van Heijningen (City of Amsterdam), Ian Catlow (London's European Office), Orlie Grouper (Women in Mobility).
Willem van Heijningen
Foto: Mat. Partnera
Sprawdź cały program Kongresu nowej Mobilności: https://kongresnowejmobilnosci.pl/program-knm-2025/
Rekordowy program Kongresu Nowej Mobilności 2025
Ścieżka Urban Innovation to tylko fragment bogatego programu Kongresu Nowej Mobilności. Łącznie na Kongresie Nowej Mobilności zaplanowano aż 250 punktów programu w ramach 6 ścieżek tematycznych. Na 10 scenach wystąpi ponad 400 prelegentów z całego świata. Jeśli interesuje Cię przyszłość miast i mobilności, to wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna.
Darmowe bilety na Kongres Nowej Mobilności: https://kongresnowejmobilnosci.pl/bilety-darmowe/
Foto: Mat. Partnera
Materiał Partnera
