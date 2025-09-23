KNM 2025 udowadnia, że również w Polsce można zorganizować konferencję dorównującą skalą i rozmachem takim wydarzeniom jak np. monachijskie IAA MOBILITY. Organizatorzy spodziewają się, że Kongres odwiedzi ok. 10 tys. osób. Na 12 tys. m2 powierzchni wystawienniczej odbędzie się kilkadziesiąt premier, w tym prezentacje najnowszych modeli samochodów elektrycznych debiutujących na polskim rynku. Prelegenci KNM 2025 pochodzą z prawie wszystkich kontynentów i z niemal 40 państw z całego świata.

Jakie są wybrane, najciekawsze punkty programu pierwszego dnia Kongresu Nowej Mobilności 2025?

· Inauguracja KNM 2025 z udziałem m.in. Ydanisa Rodrigueza – Komisarza Departamentu Transportu Nowego Jorku (instytucji zarządzającej ponad 10 tys. km dróg i rocznym budżetem 1,5 mld dolarów), Krzysztofa Gawkowskiego – Ministra Cyfryzacji i Wiceprezesa Rady Ministrów czy Kazimierza Karolczaka – Przewodniczącego GZM.

· Keynote speech Carlo Rattiego, profesora MIT i kuratora tegorocznego La Biennale w Wenecji, na temat zmian, jakie innowacyjne technologie wprowadzają w obszarze architektury oraz projektów realizowanych w ramach Senseable City Laboratory - inicjatywy badawczej działającej przy Massachusetts Institute of Technology.

· Cykl Q&A „Polityczne aspekty zrównoważonego rozwoju: Czy głosujemy za dekarbonizacją i nową mobilnością?”, w którym wezmą udział były premier i szef frakcji ECR w Europarlamencie Mateusz Morawiecki, poseł Dariusz Wieczorek oraz senator Tadeusz Jarmuziewicz. Dyskusję poprowadzi Michał Kurtyka – Prezydent COP24, Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019-2021. Wydarzenie zostanie poprzedzone ogłoszeniem wyników badania społecznego dotyczącego wpływu polityków na kształtowanie opinii Polaków na temat zrównoważonej transformacji.

· Panel „Nowe modele biznesowe: Recepta na odbudowanie globalnego przywództwa producentów motoryzacyjnych” z udziałem przedstawicieli Toyoty, Volvo, OTOMOTO, GoodYeara oraz NIO, którzy będą debatować o budowaniu przewag konkurencyjnych liderów branży automotive w okresie transformacji technologicznej.

· Wydarzenia poświęcone pojazdom autonomicznym w tym Forum Pojazdów Autonomicznych Powered by SDCM oraz keynote Speech Mikity Belahlazau z Waymo, światowego lidera technologii jazdy autonomicznej, który odpowie na pytanie, czy samochody autonomiczne są już gotowe do szerszego wdrażania i komercjalizacji.

· Panel “AI Distruption. Koniec świata jakiego znamy?”, podczas którego eksperci z obszaru technologii, etyki, ekonomii i prawa zastanowią się nad skutkami rozwoju sztucznej inteligencji.

· Eksperckie dyskusje i wystąpienia dotyczące infrastruktury ładowania, w tym keynote GreenWay „Dlaczego ładowanie EV kosztuje tyle, ile kosztuje?” wyjaśniający mity dotyczące kosztów ładowania pojazdów elektrycznych, czy też panel „Infrastruktura ładowania w Polsce, czy kiedyś będzie wystarczająca?”.

· Inauguracja eHDV Forum, obejmującego łącznie 5 paneli, 3 wystąpienia keynote i jeden warsztat, z udziałem ekspertów i praktyków z całego łańcucha wartości, którzy zmierzą się z najważniejszymi wyzwaniami branży transportu ciężkiego.

· Polskie premiery najnowszych modeli samochodów całkowicie elektrycznych, w tym Toyoty (Urban Cruiser, odświeżonego bZ4x, bZ4x Touring oraz C-HR+), Volkswagena (ID. CROSS Concept i e-Transportera) czy też Nissana (Micra).

Powyższa lista obejmuje tylko wybrane z kilkudziesięciu punktów programu, które organizatorzy Kongresu Nowej Mobilności 2025 – PSNM oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – zaplanowali na pierwszy, inauguracyjny dzień konferencji.

KNM 2025 odbędzie się w dniach od 23 do 25 września w MCK Katowice. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Szczegóły programu i lista uczestników dostępne są na stronie organizatora: www.kongresnowejmobilnosci.pl.

