Aktualizacja: 29.09.2025 22:52 Publikacja: 29.09.2025 10:46
Foto: rp.pl
– Wyróżniliśmy redakcję, która konsekwentnie podejmuje tematy związane z transformacją energetyczną i transportową, a jej analizy i komentarze stanowią punkt odniesienia dla biznesu i polityki – tak brzmiała laudacja podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
„Rz” od wielu lat opisuje wyzwania związane z transformacją energetyczną Polski i polskich firm, a obecnie robi to m.in. w ramach flagowego projektu Panel Transformacji Energetycznej.
Foto: rp.pl
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
– Wyróżniliśmy redakcję, która konsekwentnie podejmuje tematy związane z transformacją energetyczną i transportową, a jej analizy i komentarze stanowią punkt odniesienia dla biznesu i polityki – tak brzmiała laudacja podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.
„Rz” od wielu lat opisuje wyzwania związane z transformacją energetyczną Polski i polskich firm, a obecnie robi to m.in. w ramach flagowego projektu Panel Transformacji Energetycznej.
BMW uruchamia w węgierskim Debreczynie swoją najbardziej nowoczesną fabrykę. To tu powstawać będzie model nowej...
Odpowiadamy na lukę w rozwoju elektromobilności, jaką jest brak infrastruktury ładowania dla podróży między mias...
Podczas Kongresu Nowej Mobilności w Katowicach Nissan pokazał zupełnie nową Micrę. Po raz pierwszy w historii ma...
W Katowicach pokazaliśmy nową, elektryczną Micrę, a to dopiero początek. W planach są nowy Leaf i elektryczny Ju...
Bosch, jeden z największych dostawców motoryzacyjnych na świecie, przeżywa najpoważniejszy kryzys od dekad. Firm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas