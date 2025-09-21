Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 11 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. W związku z bardzo dynamicznym rozwojem floty samochodów elektrycznych już w 2030 r. sieć infrastruktury ładowania powinna być nawet 6-krotnie większa. Ponadto, Polska stoi przed poważnym wyzwaniem w postaci konieczności realizacji celów wyznaczonych przez unijne rozporządzenie AFIR. Dotyczy to zwłaszcza rozbudowy stref ładowania (również dla samochodów ciężarowych) wzdłuż sieci TEN-T. Aktualnie poziom realizacji tych obowiązków jest bardzo niski – w wielu kategoriach pozostaje zbliżony do 0%. Jedne z największych wyzwań związanych z rozbudową infrastruktury związane są obecnie z procesem przyłączeniowym stacji wysokich mocy do sieci elektroenergetycznej.

Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom, kluczowi interesariusze zrównoważonego transportu połączyli siły inicjując projekt Porozumienia Sektorowego, które będzie zawierać katalog wytycznych i dobrych praktyk adresowanych do podmiotów uczestniczących w procesie przyłączeniowym. W projekt zaangażowali się aktywnie operatorzy stacji ładowania zrzeszeni w PSNM, operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) reprezentowani przez PTPiREE oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace nad Porozumieniem koordynuje URE w ramach projektu Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki (KET).

- Bardzo się cieszę, że z inicjatywy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczął się i jest prowadzony dialog nad wypracowaniem zasad umożliwiających optymalne wykorzystanie zasobów na unowocześnienie sieci elektroenergetycznych w naszym kraju i usprawnieniem współpracy pomiędzy uczestnikami rynku energii elektrycznej. Jestem przekonana, że przygotowane pod auspicjami Regulatora porozumienie na rzecz rozwoju infrastruktury sieciowej dla potrzeb ładowania pojazdów elektrycznych będzie mocnym impulsem przyspieszającym proces jej budowy, co pozwoli zarówno na skuteczne wykorzystanie dostępnych na ten cel środków unijnych, jak i spełnienie wymagań rozporządzenia AFIR – podkreśla Prezes URE, Renata Mroczek.

Strony Porozumienia Sektorowego zadeklarowały gotowość współpracy w zakresie wsparcia rozbudowy stacji dużych mocy, jak również rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych oraz budowy przyłączy elektroenergetycznych zasilających infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych. Opracowywanie dokumentu rozpoczęło się w lutym 2025 r. Porozumienie jest przygotowywane w ramach dedykowanej grupy roboczej z udziałem ekspertów wyznaczonych przez PSNM, PTPIREE oraz GDDKiA.

- Podpisanie Porozumienia to ważny krok w budowaniu spójnych zasad rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Jako operatorzy systemów dystrybucyjnych dostrzegamy kluczową rolę, jaką elektromobilność odgrywa w budowie nowoczesnego, niskoemisyjnego systemu transportu. Ścisła współpraca z przedstawicielami branży pozwoli nam lepiej planować rozwój sieci, a także stworzyć fundamenty pod dynamiczny rozwój infrastruktury ładowania w Polsce. Naszym wspólnym celem jest uproszczenie procedur, poprawa transparentności wymiany informacji oraz zapewnienie technicznych warunków dla rozwoju tej infrastruktury – zaznaczył Maciej Mróz, Prezes PTPiREE.

Porozumienie może doprowadzić do znacznej optymalizacji procedur przyłączeniowych. Obecnie realizacja inwestycji związanych z uruchamianiem wielostanowiskowych hubów ładowania DC nierzadko trwa nawet ponad 3 lata. Zastosowanie wytycznych, które zostaną ujęte w Porozumieniu, pozwoli w wielu przypadkach przyspieszyć ten proces o tygodnie, a często nawet miesiące.

- Opracowanie Porozumienia to potencjalny przełom dla sektora infrastruktury ładowania. Biorąc pod uwagę znaczenie tego dokumentu dla polskiej elektromobilności, idealnym miejscem na jego oficjalne ogłoszenie jest Kongres Nowej Mobilności. Na uroczystość podpisania Porozumienia zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem zrównoważonego transportu w Polsce. Co istotne, opracowanie dokumentu będzie dopiero pierwszym etapem zacieśnionej współpracy pomiędzy PSNM, PTPiREE, GDDKiA oraz URE. Planujemy już dalsze kroki, które ułatwią proces rozbudowy infrastruktury ładowania – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSNM.

Uroczyste ogłoszenie i podpisanie Porozumienia Sektorowego odbędzie się w środę, 24 września o godz. 14:50 na scenie New Mobility Stage. Bezpośrednio po ceremonii podpisania dokumentu odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia. Swój udział w obu punktach programu zapowiedzieli m.in. Wiceminister Klimatu i Środowiska Krzysztof Bolesta, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Renata Mroczek, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Piotr Kurkowski, Prezes PTPiREE Maciej Mróz, dyrektor zarządzający PSNM Maciej Mazur oraz czołowi przedstawiciele sektora infrastruktury ładowania.

O Kongresie Nowej Mobilności

Kongres Nowej Mobilności 2025 odbędzie się 23-25 września 2025 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To już szósta edycja wydarzenia, która w tym roku zapowiada się rekordowo pod każdym względem: na 10 scenach wystąpi ponad 400 prelegentów w ramach 250 punktów programu. Strefa EXPO obejmie przestrzeń 12 tys. m2.

Program KNM 2025 opiera się na sześciu ścieżkach tematycznych, adresujących kluczowe wyzwania transformacji transportu, energetyki, gospodarki i urbanistyki: Clean Transport, Urban Innovation, Sustainable Growth, Infrastructure & Investments, Climate Policy, Life Quality & Health. Ponadto, w ramach Kongresu Nowej Mobilności odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, w tym m.in. Forum Mobilności Rowerowej, Forum Pojazdów Zautomatyzowanych i Autonomicznych, New Mobility Security Forum, Urban Air Mobility Week, Driving Sustainable Aviation czy zamknięte wydarzenia wieczorne.

Organizatorem Kongresu Nowej Mobilności jest Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Gospodarzem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, a współgospodarzem Miasto Katowice.

