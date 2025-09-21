Pięć paneli ścieżki tematycznej Clean Transport na KNM, które wyróżniliśmy, to przekrojowe spojrzenie na kluczowe aspekty transformacji transportu. Każdy z nich odpowiada na inne, ale równie ważne pytania. Obecność na wydarzeniu pozwoli poznać trendy e-mobility, zrozumieć wyzwania stojące przed branżą i poznać postacie, które realnie kształtują rynek elektromobilności.

Nowe modele biznesowe: Recepta na odbudowanie globalnego przywództwa producentów motoryzacyjnych

Wtorek, 23 września | 14:45-15:30 | New Mobility Stage

Transformacja rynku motoryzacyjnego nie ogranicza się jedynie do napędu elektrycznego i coraz nowocześniejszych technologii. To przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o biznesie. W czasach, gdy sprzedaż samochodów przestaje być jedynym źródłem przychodów dla OEM-ów, na znaczeniu zyskują takie modele jak subskrypcje, usługi MaaS (Mobility-as-a-Service), cyfrowa obsługa klienta czy monetyzacja danych.

Podczas panelu eksperci z Volvo, NIO Europe, Volkswagen Group Polska, Goodyear i OTOMOTO odpowiedzą na pytanie, jak skutecznie budować przewagi konkurencyjne w erze zrównoważonej transformacji. To spotkanie pokaże, dlaczego elastyczność i innowacyjność są dziś fundamentem globalnego przywództwa producentów samochodów. Jeśli interesujesz się trendami w biznesie motoryzacyjnym, to pozycja obowiązkowa.

Infrastruktura ładowania w Polsce – Czy kiedyś będzie wystarczająca?

Wtorek, 23 września | 13:00-13:50 | Vision Stage

Liczba punktów ładowania w Polsce rośnie w imponującym tempie – w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyła się ponad sześciokrotnie. Jednak wciąż pozostajemy daleko w tyle za czołówką europejską. Wyzwania stojące przed sektorem są poważne: realizacja celów rozporządzenia AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation), rozwój infrastruktury dla pojazdów ciężkich czy problemy z przyłączami energetycznymi.

Podczas dyskusji przedstawiciele producentów i operatorów stacji ładowania spróbują odpowiedzieć na pytanie, kiedy w Polsce powstaną warunki do masowej elektromobilności. Panel to szansa na spojrzenie w przyszłość rynku, który zdecyduje o tym, czy kierowcy faktycznie będą mogli bez obaw przesiąść się na samochody elektryczne.

Dlaczego ładowanie EV kosztuje tyle, ile kosztuje? Fakty i mity o cenach, tylko prawda

Wtorek, 23 września | 14:00-14:50 | Vision Stage

Ceny ładowania samochodów elektrycznych to temat, który regularnie trafia na nagłówki portali i stanowi przedmiot dywagacji zarówno zwolenników jak i przeciwników aut elektrycznych. Dlaczego w jednym miejscu za kilowatogodzinę zapłacimy znacznie mniej niż w innym? Czy szybkie ładowanie stanie się kiedyś tańsze? I jak wielką rolę w tym procesie odegrają taryfy dynamiczne?

W dyskusji wezmą udział eksperci z branży ładowania. To panel, który rozprawi się z mitami i przedstawi fakty dotyczące kosztów usług ładowania. Uczestnicy poruszą kwestie biznesowej opłacalności dla operatorów, trendów cenowych, a także prognoz rynkowych. Dla każdego użytkownika EV, ale też dla osób rozważających zakup elektryka, to będzie bez wątpienia wciągająca wymiana poglądów.

Klucz do masowej elektryfikacji flot

Środa, 24 września | 10:30-11:15 | Power Stage

Korporacyjne floty to segment, który ma szansę najszybciej napędzić rynek elektromobilności. Jednak mimo rosnącej oferty pojazdów BEV i coraz lepszych parametrów technicznych, przedsiębiorstwa często wciąż zwlekają z decyzją o wymianie samochodów na zeroemisyjne. Powody? Bariery finansowe, brak infrastruktury i wątpliwości dotyczące całkowitych kosztów posiadania (TCO).

W panelu z udziałem przedstawicieli Toyoty, Enterprise Mobility, VWFS, IONITY oraz AVERE-France poznamy rozwiązania, które mogą skutecznie przyspieszyć elektryfikację flot. Eksperci poruszą m.in. kwestie finansowania, leasingu, zarządzania infrastrukturą oraz przykłady skutecznych wdrożeń. To panel szczególnie istotny dla menedżerów flot i firm planujących dekarbonizację działalności.

eHDV Forum: Centra logistyczne czy MOP-y? Dylematy przy planowaniu i dopłatach do infrastruktury ładowania HDV

Środa, 24 września | 17:00-17:45 | Power Stage

Elektryfikacja transportu ciężkiego to prawdziwe wyzwanie dla Europy – do 2030 roku na drogach ma pojawić się ponad 400 tysięcy zeroemisyjnych ciężarówek. Kluczową kwestią jest jednak to, gdzie i jak rozwijać infrastrukturę ładowania dla tego typu pojazdów. Czy powinno się inwestować głównie w lokalizacje na MOP-ach wzdłuż sieci drogowej TEN-T (kluczowe korytarze transportowe), czy też większy nacisk położyć na centra logistyczne?

Na te pytania odpowiedzą przedstawiciele m.in. Daimler Trucks, Calstart Drive 2 Zero, E-Mobility Europe, ZMPD i Ekoen. Panel dostarczy wiedzy na temat optymalizacji lokalizacji, skuteczności subsydiów i roli państw członkowskich we wdrażaniu spójnej polityki. Jeśli interesuje Cię to, jak będzie wyglądał transport towarów za dekadę – ten punkt programu musisz zobaczyć.

Rekordowa, szósta edycja największego wydarzenia branżowego w CEE

Tegoroczny Kongres Nowej Mobilności pokazuje, że elektromobilność to już nie tylko nisza czy ciekawostka technologiczna, ale realny kierunek, w którym podąża świat motoryzacji. Panele ze ścieżki Clean Transport łączą praktyczne spojrzenie biznesowe, analizę barier i rozwiązań, a także konkretne prognozy i strategie na najbliższe lata.

W ciągu 3 dni Kongresu Nowej Mobilności odbędzie się łącznie ponad 250 punktów programu w ramach sześciu ścieżek tematycznych. Ponad 400 prelegentów wystąpi na 10 scenach, a wystawcy zaprezentują swoje nowe produkty i technologie na 12 tys. m2 przestrzeni expo.

Szósta edycja KNM odbędzie się 23-25 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Organizatorzy przygotowali różne rodzaje biletów, w tym także darmowe wejściówki dające dostęp do wszystkich scen i strefy expo.

