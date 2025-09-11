Aktualizacja: 11.09.2025 18:45 Publikacja: 11.09.2025 11:07
Jedną z ważniejszych premier na targach IAA w Monachium był Mercedes GLC
Foto: mat. prasowe
IAA Mobility 2025 to niestety bardzo słaba impreza. Sześć hal targowych wypełnionych małymi firmami i startupami z mniej lub bardziej ciekawymi kramami – częściami moto, sprzętem, narzędziami czy technologicznymi gadżetami. Może i interesujące, ale raczej na niszową imprezę branżową, a nie wydarzenie, które miałoby przyciągnąć przeciętnego Kowalskiego czy Müllera i przywrócić świetność targom motoryzacyjnym.
BMW iX3
Foto: mat. prasowe
Samochody też były. Tyle że poukrywane wśród mikrostoisk, po jednej – góra dwie marki w każdej z ogromnych hal. Ich znalezienie przypominało szukanie igły w stogu siana albo ładowarki na wielkim parkingu. Messe München nie zadbało w żaden sposób, by ułatwić orientację. Giganci branży również się nie wysilili. Mercedes zrobił wprawdzie dzień wcześniej dużą imprezę dla gości, ale na samych targach pokazał raptem trzy auta: nowe GLC, Klasę A Shooting Brake i koncepcyjne AMG GT XX. W ramach IAA działały jeszcze wystawki „na mieście” w Monachium, ale to atrakcja głównie dla mieszkańców. Na domiar złego nawet obsługa targów nie wiedziała, jakie marki można obejrzeć w Open Spaces ani jak do nich dotrzeć.
Czytaj więcej
Mercedes nie ukrywa, że nowy GLC to najważniejszy model w ofercie marki. Bestseller, który przez...
Na tegorocznym IAA obecne były chińskie marki, jak GAC czy Xpeng, ale ich skala i wystawność nie przytłaczała już tak bardzo jak w 2021 czy 2023 roku. Co nie znaczy, że nie było ich widać. Wręcz przeciwnie – zamiast masowego desantu nowych marek, pojawiły się dopracowane modele, dobrze wystylizowane i technologicznie dojrzałe. Chińska motoryzacja kończy etap „inwazji” i przechodzi do fazy umacniania pozycji na Starym Kontynencie.
Xpeng Next P7
Foto: mat. prasowe
Mocniej zaprezentowali się Niemcy – i to z ważnymi premierami. BMW iX3 i Mercedes GLC to modele kluczowe dla przyszłości obu marek. Nie zabrakło też istotnych debiutów ze strony innych producentów. Renault pokazało nową generację Clio, kompletnie odcinającą się od dotychczasowego stylu marki, oraz elektryczne Renault 5 Turbo 3E – szalony projekt o mocy 540 KM, powstanie w liczbie 1980 egzemplarzy, a dostawy ruszą w 2027 r. Volvo wróciło na salony po latach absencji – z nowym sedanem ES90, którego premiera rynkowa zaplanowana jest na koniec tego roku.
Renault Clio
Foto: mat. prasowe
Hyundai pokazał koncepcyjny model Concept Three – zapowiedź pierwszego kompaktowego elektryka pod marką Ioniq. Volkswagen zaprezentował koncepcyjny ID.Cross (SUV, który w 2026 r. trafi do produkcji), nowego T-Roca i zamaskowane ID.Polo. Cupra przyciągnęła uwagę konceptem Tindaya – stylistycznym zwiastunem kierunku hiszpańskiej marki. Škoda pokazała tani, miejski SUV Epiq oraz elektryczne kombi Vision O, które zwiastuje nową epokę Octavii i Superba. Niestety, mimo sporej krytyki płynącej z branży motoryzacyjnej, kolejne targi IAA odbędą się znów w Monachium – organizator podpisał właśnie umowę na następne sześć lat.
Cupra Tindaya Concept
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- W latach 90. targi IAA we Frankfurcie przyciągały ponad 1 mln odwiedzających – dziś to liczba nieosiągalna dla IAA w Monachium.
- Pierwsze targi IAA odbyły się już w 1897 roku w Berlinie, a pokazano tam… osiem samochodów.
- Na IAA 2019 – ostatnich we Frankfurcie – wystawiało się jeszcze ponad 800 firm, podczas gdy w 2025 roku liczba spadła do około 300.
Skoda Epiq
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Na targach IAA 2025 Škoda pokazała coś, czego wielu się nie spodziewało – koncept dużego, w pełni...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
IAA Mobility 2025 to niestety bardzo słaba impreza. Sześć hal targowych wypełnionych małymi firmami i startupami z mniej lub bardziej ciekawymi kramami – częściami moto, sprzętem, narzędziami czy technologicznymi gadżetami. Może i interesujące, ale raczej na niszową imprezę branżową, a nie wydarzenie, które miałoby przyciągnąć przeciętnego Kowalskiego czy Müllera i przywrócić świetność targom motoryzacyjnym.
Samochody też były. Tyle że poukrywane wśród mikrostoisk, po jednej – góra dwie marki w każdej z ogromnych hal. Ich znalezienie przypominało szukanie igły w stogu siana albo ładowarki na wielkim parkingu. Messe München nie zadbało w żaden sposób, by ułatwić orientację. Giganci branży również się nie wysilili. Mercedes zrobił wprawdzie dzień wcześniej dużą imprezę dla gości, ale na samych targach pokazał raptem trzy auta: nowe GLC, Klasę A Shooting Brake i koncepcyjne AMG GT XX. W ramach IAA działały jeszcze wystawki „na mieście” w Monachium, ale to atrakcja głównie dla mieszkańców. Na domiar złego nawet obsługa targów nie wiedziała, jakie marki można obejrzeć w Open Spaces ani jak do nich dotrzeć.
Autostrada Wielkopolska planuje kolejną podwyżkę opłat na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl–Konin. To już druga...
Donald Trump od początku swojej politycznej kariery obiecywał, że „ściągnie przemysł z powrotem do USA”. Jednym...
Młodzi kierowcy często postrzegają tankowanie jako uciążliwość, a nie rutynę. Badanie przeprowadzone wśród 2000...
Toyota ogłosiła budowę nowej fabryki w Japonii, która już dziś określana jest mianem „fabryki przyszłości”. Inwe...
Jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Niemczech został całkowicie zamknięty – i tak pozostanie aż do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas