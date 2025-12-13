Reklama

Volvo EX30 Cross Country: SUV, który chce być wszystkim naraz

Volvo EX30 samo w sobie jest jednym z najciekawszych elektryków na rynku: mały, stylowy, szybki. W wersji Cross Country Szwedzi dorzucają do tego podniesione zawieszenie, off-roadową stylizację i napęd 4x4 z absurdalną wręcz mocą 428 KM.

Publikacja: 13.12.2025 07:24

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Martin Śliwa

Można by rzec – image to wszystko. Dla auta terenowy make-up w postaci lekko zabrudzonej karoserii błotem, resztkami trawy, żwiru. Na dachu tajemniczy pakunek przykryty siatką maskującą. Dla ciebie centkowane bojówki, trapery, ciemnozielone koszule i dobrane do tego zestawu bejsbolówka. Oto Indiana Jonas naszych czasów w wersji miejsko-elektrycznej.

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

EX30 jest ładnym, proporcjonalnym, miejskim SUV-em. Cross Country wygląda jeszcze ciekawiej i dorzuca do tego: 19 mm wyższy prześwit, matowe czarne nadkola, zderzaki i listwy, relingi dachowe i opcjonalny kosz na dach, nowy panel z przodu z wygrawerowaną mapą topograficzną szwedzkiego szczytu Kebnekaise, no i opcjonalne opony z terenowym bieżnikiem. Na drodze to auto wygląda jak miniaturowe auto do zadań specjalnych. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć: większość terenowych właściwości jest tu tylko na obrazku. Nie ma blokad, nie ma specjalnych trybów off-road, jest tylko system hill descent – asystent zjazdu ze wzniesienia. Różnicę zrobią tylko wspomniane opcjonalne 18-calowe koła z terenowymi oponami.

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Wnętrze EX30 Cross Country to dokładnie ten sam świat, co w zwykłym EX30. Bardzo daleko posunięty minimalizm – brak klasycznych zegarów przed kierowcą, brak fizycznych przycisków (poza awaryjnymi i kilkoma drobiazgami), cały świat auta zamknięty w pionowym ekranie 12,3 cala. Wygląda nieźle – stylowo i nowocześnie. Materiały są przyjemne w dotyku, a detale typu metalowe klamki, sprytne uchwyty na kubki czy schowek w konsoli środkowej robią dobre wrażenie. Do tego ciekawa, ekologiczna paleta wykończeń z mieszanką wełny i Nordico (alternatywa dla skóry).

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Problem zaczyna się po kilku dniach użytkowania. Temperaturę zmieniasz na ekranie, schowek otwierasz na ekranie, podczas jazdy ciągle zerkasz w górny róg ekranu, bo nie masz przed sobą ani zegarów, ani head-upu. Z przodu jest wygodnie, z tyłu nieco ciasno: mało miejsca na kolana i podparcia ud. Bagażnik 318 l to poziom raczej miejskiego hatchbacka niż „przygody w górach”.

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Moc w nadmiarze – aż 428 KM

Najbardziej zaskakujący element EX30 Cross Country to napęd. Volvo nie daje tu żadnego wyboru – tylko topowa, dwusilnikowa wersja Performance AWD z mocą 428 KM, która przyspiesza do setki ten niepozorny samochód w czasie 3,6 s. Tak! Ten mały elektryczny SUV w sprincie do setki zawstydzi sportowe auta. Start spod świateł? Wciskasz gaz i wszyscy zostają z tyłu. Wyprzedzanie? To dzieje się „tu i teraz”, zanim zdążysz się zastanowić. Tylko… czy to ma sens? Czy w wersji Cross Country z podniesionym zawieszeniem, „outdoorowy” lookiem, który sugeruje raczej przeprawę a nie ściganie, potrzeba aż takiej mocy? Oczywiście, że jest to fajne i daje niesamowitą frajdę z jazdy, ale niesie za sobą pakiet szeregu pytań i obaw, bo np. moim rodzicom takiego pocisku bym nie kupił...

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Elektronika pilnuje trakcji, ESC szybko ucina próby zabawy wykorzystywania pełnej mocy. To auto obiektywnie potrafi bardzo dużo, ale subiektywnie rzadko ma się ochotę wszystko to wykorzystać. W porównaniu z normalnym EX30, Cross Country jeździ… lepiej. Podniesione zawieszenie, inne sprężyny i amortyzatory robią robotę. Lepiej wybierane są dziury i poprzeczne nierówności, mniej jest nerwowości na krótkich nierównościach i świetnie się nim jeździ na drogach kiepskiej jakości. W mieście to też świetny kompan: mały, zwinny, z dobrą widocznością do przodu, wysoką pozycją za kierownicą. Na autostradzie jest stabilny, szybki i... byłby cichy, gdyby nie szum wiatru przechodzącego przez kosz i szum toczenia opon z większym bieżnikiem. Pod podłogą zabudowana jest bateria 69 kWh (64 netto). Oficjalne dane mówią o zasięgu 480 km, ale w praktyce to raczej 260–280 km. Na plus tempo ładowania: 175 kW.

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Tylko w lekki teren

Volvo EX30 Cross Country nie jest autem terenowym. I Volvo tego oficjalnie nie udaje. To samochód z lekkimi zdolnościami terenowymi, który poradzi sobie z błotnistym zjazdem do działki, przejedzie przez dziurawy szutrowy dojazd do schroniska, nie spanikuje na śniegu w górach. Napęd 4x4 i dodatkowy prześwit pomagają, ale brak dedykowanych trybów jazdy po śniegu czy błocie sprawia, że większość roboty spadnie na opony i delikatną pracę pedałem gazu.

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country to samochód-paradoks. Z jednej strony – kapitalnie wygląda, daje poczucie wyjątkowości, jeździ komfortowo, a jego przyspieszenie potrafi zszokować, tak jak jego cena. Startuje od 259 990 zł. To auto, które kupuje się sercem: „bo mi się podoba” i „bo chcę mieć takie, a nie inne Volvo”. Z drugiej – chłodna kalkulacja mówi jasno: zwykłe EX30 z pojedynczym silnikiem jest tańsze, bardziej sensowne na co dzień, równie stylowe i wciąż wystarczająco szybkie.

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

Volvo EX30 Cross Country

Volvo EX30 Cross Country

Foto: Albert Warner

