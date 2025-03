Branża zbrojeniowa ma się dobrze i powody tego są wszystkim znane. Mercedes Special Trucks wykorzystuje tę okazję do rozszerzenia oferty ciężarówek wojskowych. W przyszłości wojskowe modele Mercedesa mają odnieść sukces w sprzedaży globalnej, między innymi dzięki poszerzeniu oferty produktów we wszystkich kategoriach wagowych. Podstawą oferty produktowej jest Unimog w klasie lekkiej i pochodne podwozia do zabudów specjalnych, a także różne modele samochodów ciężarowych o dużej ładowności w wersjach od 4x4 do 8x8. Oprócz rustykalnie zaprojektowanego modelu Zetros z kabiną nad silnikiem, w ofercie jest Arocs w terenowej, wzmocnionej wersji cywilnej ciężarówki Actros.

Mercedes Zetros 8x8 Foto: mat. prasowe

Jeszcze w tym roku dział pojazdów specjalnych Daimler Truck rozszerzy swoją ofertę m.in. o samochód ciężarowy Zetros przeznaczony do ekstremalnych zastosowań w wersji 8x8. Pojawi się wersja pojazdu czteroosiowego z napędem na wszystkie koła (8x8), który ma być oferowany w dwóch nowych wersjach. Pierwsza ma dwie skrętne osie przednie i dodatkowe dwie tylne osie. Druga wersja ma jedną skrętną oś przednią i trzy osie tylne, przy czym ostatnia oś jest również skrętna w celu zmniejszenia promienia skrętu. Obie wersje są dostępne jako ciągniki siodłowe i pojazdy transportowe.