Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Cały droga ma mieć 50 kilometrów, z czego pięć przebiegać będzie w ramach tunelu pod Odrą. Po zakończeniu budowy będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Zgodnie ze słowami wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, plan inwestycyjny dla tej drogi opiewa na 7,5 miliarda złotych. Inwestycję podzielono na trzy różne przetargi. Dotyczyć będą one odcinków: Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje- Police oraz Police-Goleniów wraz z tunelem. Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy GDDKiA w Szczecinie wskazał, że zapytań do tego postępowania przyszło aż 2190 zapytań, z czego 1250 do samego odcinka z tunelem.

Dyrekcja przez liczbę nadesłanych zapytań po raz kolejny postanowiła przesunąć termin otwarcia ofert, w przypadku fragmentu budowy tunelu do początku maja. Według ekspertów inwestycja realizowana pod nurtem Odry to jedna z najtrudniejszych tego typu budów w Europie. W dokumentacji przetargowej zapisano, że tunel ma powstać z użyciem maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Jest to obecnie najpopularniejsza metoda drążenia. Wykorzystano ją m.in. podczas prac przy tunelu biegnącego do Świnoujścia. Zasada działania TBM polega na wydrążeniu kilku metrów a następnie ułożeniu z wcześniej przygotowanych żelbetowych elementów, od których następnie się „odpycha”, drążąc dalej tunel. Prezes firmy Budimex wyjaśnił, że w podłożu rzeki jest piasek o agresywnych parametrach. Oznacza to, że tarcza wiercąca znajdująca się ok. 50 metrów pod nurtem Odry będzie musiała co 400 metrów mieć wymieniany cały przód tarczy. To co jedna będzie wyzwaniem to czas jaki mogą przebywać techniczny przed tarczą. Przede wszystkim „wielki kret” musi się cofnąć, aby zrobić miejsce dla pracowników. Następnie trzeba dokonać zabezpieczenia obudowy tunelu, a także stworzenia specjalnej komory dekompresyjnej ze względu na duże ciśnienie. W tej części człowiek może przebywać jedynie dwie minuty. To powinno wystarczyć na wymianę małej części tarczy, a następnie wrócić.

Najdłuższy tunel w Polsce ma mieć około pięciu kilometrów długości

Jeżeli natomiast chodzi o sam tunel to będzie to największa tego typu konstrukcja w Polsce. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez GDDKiA długość tunelu ma mieć około pięciu kilometrów, średnica zewnętrzna tunelu ma wynosić niemal 15 metrów, a grubość obudowy 60 centymetrów. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 metrów poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 metrów. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 metrów. "Inwestycja obejmie budowę dwóch węzłów drogowych i rozbudowę jednego. Tuż za węzłem Police rozpocznie się wlot do tunelu drogowego przechodzącego pod instalacjami zakładów chemicznych, liniami kolejowymi, DW114, terenami portu Police i nurtem Odry. Wylot zlokalizowany będzie około 500 m od wschodniego brzegu" - podaje GDDKiA. Na wszystkie trzy odcinki pozytywną decyzję na realizację wydał Wojewoda Zachodniopomorski. „Szczecin i Police zostaną spięte sprawnym systemem komunikacyjnym z innymi częściami regionu, a nowoczesna trasa sprawi, że ruch ciężkich pojazdów ominie centrum Szczecina. To otworzy nowe tereny inwestycyjne w Policach i okolicy. Tym bardziej musimy dbać o polski przemysł chemiczny, by nowa inwestycja mogła być dla niego komplementarna” - komentowała po wydaniu decyzji ZRID Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.