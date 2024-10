W Tychach rozpoczęto produkcję chińskiego auta, które kupisz w Europie, ale nie w Polsce

Nowa chińska marka – Leapmotor, której większościowy pakiet akcji należy do koncernu Stellantis, wchodzi na rynek europejski. Nie tylko rozpoczęła się produkcja małego modelu T03 w Polsce, ale marka zadebiutowała również na tegorocznych targach motoryzacyjnych w Paryżu. We francuskiej stolicy na stoisku Leapmotor pokazano modele C16, T03, B10. To wszystko elektryki z różnych segmentów. C16 to sporych rozmiarów SUV, a B10 to rodzaj miejskiego SUV-a segmentu C i i pierwszy globalny model marki.

Leapmotor T03 mat. prasowe

Leapmotor rozpoczęła sprzedaż w Europie od 23 września. Podobno chińska marka ma zakontraktowanych 200 dealerów w 13 krajach Starego Kontynentu. Do końca 2025 roku firma planuje zwiększyć liczbę punktów sprzedaży w Europie do 500. Co do składanego w Tychach z gotowych podzespołów miejskiego elektryka T03, ma być on nie tylko tańszy od konkurencji, ale też ominie ustanowione przez Unię Europejską cła na chińskie auta napędzane prądem. Swoją drogą T03, póki co, nie będzie oferowany w Polsce. Pojawi się później, kiedy Leapmotor zacznie być obecny również nad Wisłą.