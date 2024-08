Porsche inwestuje w Flixbus, ale nie chodzi tu oczywiście bezpośrednio o notowanego na giełdzie producenta samochodów, ale o Porsche Automobil Holding SE. To firma inwestycyjna, imperium rodzin Porsche i Piëch, którzy są również udziałowcami Grupy Volkswagen i wszystkich jej marek zależnych. Inwestycja w Flix jest zaskoczeniem. W końcu Flix SE, ze swoimi znanymi markami Flixbus i Flixtrain, jest konkurentem indywidualnego transportu samochodowego, w który inwestuje Porsche Automobil Holding SE. Dlaczego więc Porsche SE wraz z funduszem EQT, Kühne Holding i innymi współinwestorami przejmuje bezpośrednio około 35 proc. Flix SE?

Porsche przejmuje udziały w Flixbusie

- Flix to imponująca historia sukcesu. Nadal widzimy ogromny potencjał wzrostu w zakresie zrównoważonych i niedrogich ofert mobilności w przyszłości i cieszymy się, że możemy wspierać dalszą globalną ekspansję platformy Flix – mówi Lutz Meschke, członek zarządu ds. zarządzania inwestycjami w Porsche SE. Jest to pierwsza tego typu inwestycja holdingu. Porsche SE planuje sfinalizować transakcję do końca 2024 roku, po uzyskaniu wszystkich zgód organów regulacyjnych. Dla holdingu jest to szansa na zainwestowanie „niskiej dwucyfrowej kwoty milionowej” w założoną w 2013 roku w Monachium spółkę, która według własnych wypowiedzi przewiozła od tego czasu ponad 400 mln pasażerów. W roku finansowym 2023 z Flixem podróżowało 81 milionów osób. Flix jako dostawca połączeń autobusowych i pociągów dalekobieżnych, do którego obecnie należy także amerykańska marka Greyhound, był w stanie w zeszłym roku zwiększyć swoją sprzedaż o 30 procent, do dwóch miliardów euro. Porsche SE chce wspierać firmę Flix na ścieżce dalszego rozwoju. W nadchodzących latach firma planuje dalszy rozwój na dotychczasowych rynkach Europy, USA i Turcji oraz ekspansję na nowe rynki, szczególnie w Ameryce Łacińskiej i Azji.