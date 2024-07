Nowymi odcinkami szybkich dróg pojedziemy jeszcze w te wakacje

W środę oddany zostanie brakujący południowy fragment drogi ekspresowej S3 – 16,1 km odcinka pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Budowa należała do wyjątkowo skomplikowanych, bo znajdują się na nim dwa tunele: liczący 2,3 km drążony w skale najdłuższy pozamiejski tunel w Polsce pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz drugi znacznie krótszy, liczący 320 metrów niedaleko miejscowości Gostków. Ten odcinek trasy biegnącej z północy wzdłuż zachodniej granicy Polski połączy się w przyszłości z czeską autostradą D11. Na pierwszą połowę sierpnia przewidziane jest oddanie 13 km ekspresówki S16 Borki Wielkie – Mrągowo. To część jednej z głównych tras komunikacyjnych Warmii i Mazur, która będzie liczyć ok. 230 km biegnąc przez dwa województwa – warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Do tego dojdą jeszcze 3 km obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.

Reklama

W sierpniu – dokładnego terminu jeszcze nie sprecyzowano – gotowe będą dwa fragmenty autostrady A2 prowadzącej od Warszawy w kierunku wschodniej granicy. To 8,5 km odcinka Kałuszyn – Groszki oraz 7,1 km odcinka pomiędzy węzłami Siedlce Zachód i Siedlce Południe. Niestety, pomiędzy nimi pozostanie dziura w postaci brakującego odcinka Groszki – Siedlce Zachód. To efekt późniejszego o blisko rok w porównaniu do pozostałych dwóch sąsiednich kawałków trasy rozpoczęcia budowy. Powodem opóźnienia okazały się przewlekłe procedury w wydaniu kluczowej dla inwestycji tzw. decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). W sumie wszystkie trzy odcinki mają poślizg: według pierwotnych planów autostrada miała być gotowa w końcu 2023 r.

Trwają przetargi na 160 km nowych dróg

Przed końcem wakacji kierowcom udostępnione zostanie jeszcze 5 km drogi ekspresowej S7 Miechów – Szczepanowice, a także 3-kilometrowa obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32. Natomiast przed końcem roku dokończone mają być dwa fragmenty północnej części trasy S3, już niedaleko Świnoujścia. Chodzi o 16 km odcinka Dargobądz – Troszyn oraz 17 km odcinka Świnoujście – Dargobądz. Włączenie ich do ruchu będzie oznaczać definitywny koniec budowy S3. Obecnie GDDKiA realizuje 123 kontrakty o łącznej długości 1624 km i wartości 64,9 mld zł. W przetargach do rozstrzygnięcia jest kolejnych 20 przedsięwzięć liczących łącznie 160 km. – Od początku roku podpisaliśmy już 26 umów o łącznej wartości ponad 13,1 mld zł, dzięki którym powstanie 355 km nowych dróg, w tym 319 km dróg ekspresowych – informuje Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA.

W tym roku wzrośnie wartość inwestycji. Planowany poziom wydatków prognozowany jest na 20 mld zł, w porównaniu do 17 mld zł wydanych w roku 2023. - Taki poziom planujemy utrzymać co najmniej do 2030 r. Stawiamy na stabilność, ponieważ ciągłe skoki wydatków nie są niczym dobrym – dodaje Piechowiak. W dalszym ciągu istotną rolę w nakładach na budowę dróg będą odgrywać fundusze unijne. W ostatnich miesiącach udało się pozyskać prawie 1,8 mld zł w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Podpisanych zostało sześć umów na dofinansowanie z pieniędzy w ramach FEnIKS-a dla inwestycji, które w pierwszej fazie dofinansowane były jeszcze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To odcinki: S1 Oświęcim – Bielsko Biała, S7 Widoma – Kraków Nowa Huta, A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce, S61 Łomża Zachód – Kolno, DK44 obwodnica Oświęcimia oraz DK78 obwodnica Poręby i Zawiercia.