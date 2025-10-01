Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania pokonano podczas konstrukcji mostu nad Kanionem Huajiang?

W jaki sposób otwarcie mostu wpłynęło na codzienne życie mieszkańców prowincji

Dlaczego region Guizhou stał się centrum światowej inżynierii mostowej?

Huajiang Grand Canyon Bridge to bez wątpienia imponująca budowla nie tylko ze względu na swoją wysokość. Konstrukcja ma długość 2890 metrów, a jej główne przęsło rozciąga się na 1420 metrów, co czyni ją najdłuższym mostem tego typu w terenie górzystym. Aby zobrazować skalę przedsięwzięcia, warto porównać go do innych budowli. Wysokość mostu odpowiada niemal dwukrotności Wieży Eiffla, przewyższa o ponad 80 metrów wieżowiec Shanghai Tower i jest ponad dwukrotnie wyższa od najwyższego mostu w Stanach Zjednoczonych – Royal Gorge Bridge w Kolorado. Poprzednim rekordzistą był Duge Bridge (znany również jako Beipanjiang Bridge), wzniesiony w 2016 r. zaledwie 200 km od Huajiang, także w prowincji Guizhou. Unosił się 565 metrów nad rzeką Beipan. To już trzeci most w Guizhou, który ustanowił światowy rekord wysokości.

Huajiang imponuje również innymi parametrami. Stalowa konstrukcja ma masę ok. 22 000 ton, co odpowiada trzem wieżom Eiffla. Most podtrzymują dwie masywne wieże, a całość została zaprojektowana z myślą o obsłudze czterech pasów ruchu. Budowa mostu rozpoczęła się w 2022 r. i trwała zaledwie trzy lata i osiem miesięcy. Inżynierowie musieli zmierzyć się z licznymi wyzwaniami wynikającymi z trudnego górzystego terenu o topografii krasowej. Kanion Huajiang, nazywany również „Pęknięciem Ziemi”, charakteryzuje się silnymi wiatrami, dużymi wahaniami temperatur oraz ekstremalnymi wysokościami. To wymagało opracowania szeregu innowacyjnych rozwiązań.

W efekcie powstało 21 opatentowanych technologii, m.in. inteligentny system podnoszenia lin nośnych oparty na czujnikach, oprogramowaniu i zdalnym sterowaniu. Zastosowano również czujniki wilgotności i ciśnienia, od których zależy długość lin, a także stal o wytrzymałości 2000 MPa. Całość uzupełniają systemy monitorowania odporności na wiatr. W sierpniu 2025 r. przeprowadzono testy obciążeniowe z udziałem 96 ciężarówek o łącznej masie około 3300 ton, które potwierdziły stabilność konstrukcji. Most to nie tylko cud inżynierii. Dla mieszkańców prowincji Guizhou – jednego z najbiedniejszych regionów Chin – oznacza realną poprawę jakości życia. Podróż przez kanion, która wcześniej zajmowała dwie godziny, skróciła się do zaledwie dwóch minut.