Chiny otworzyły najwyższy most drogowy świata. Prawie dwa razy wyższy od Wieży Eiffla

W Chinach otworzono najwyższy most drogowy na świecie. Konstrukcja wznosi się 625 metrów nad rzeką Beipan w prowincji Guizhou, bijąc poprzedni rekord o około 60 metrów. To kolejny dowód chińskiej rewolucji infrastrukturalnej oraz pokaz inżynieryjnych kompetencji.

Publikacja: 01.10.2025 07:05

Huajiang Grand Canyon Bridge jest niemal dwukrotnie wyższy od Wieży Eiffla

Huajiang Grand Canyon Bridge jest niemal dwukrotnie wyższy od Wieży Eiffla

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyzwania pokonano podczas konstrukcji mostu nad Kanionem Huajiang?
  • W jaki sposób otwarcie mostu wpłynęło na codzienne życie mieszkańców prowincji
  • Dlaczego region Guizhou stał się centrum światowej inżynierii mostowej?

Huajiang Grand Canyon Bridge to bez wątpienia imponująca budowla nie tylko ze względu na swoją wysokość. Konstrukcja ma długość 2890 metrów, a jej główne przęsło rozciąga się na 1420 metrów, co czyni ją najdłuższym mostem tego typu w terenie górzystym. Aby zobrazować skalę przedsięwzięcia, warto porównać go do innych budowli. Wysokość mostu odpowiada niemal dwukrotności Wieży Eiffla, przewyższa o ponad 80 metrów wieżowiec Shanghai Tower i jest ponad dwukrotnie wyższa od najwyższego mostu w Stanach Zjednoczonych – Royal Gorge Bridge w Kolorado. Poprzednim rekordzistą był Duge Bridge (znany również jako Beipanjiang Bridge), wzniesiony w 2016 r. zaledwie 200 km od Huajiang, także w prowincji Guizhou. Unosił się 565 metrów nad rzeką Beipan. To już trzeci most w Guizhou, który ustanowił światowy rekord wysokości.

Huajiang imponuje również innymi parametrami. Stalowa konstrukcja ma masę ok. 22 000 ton, co odpowiada trzem wieżom Eiffla. Most podtrzymują dwie masywne wieże, a całość została zaprojektowana z myślą o obsłudze czterech pasów ruchu. Budowa mostu rozpoczęła się w 2022 r. i trwała zaledwie trzy lata i osiem miesięcy. Inżynierowie musieli zmierzyć się z licznymi wyzwaniami wynikającymi z trudnego górzystego terenu o topografii krasowej. Kanion Huajiang, nazywany również „Pęknięciem Ziemi”, charakteryzuje się silnymi wiatrami, dużymi wahaniami temperatur oraz ekstremalnymi wysokościami. To wymagało opracowania szeregu innowacyjnych rozwiązań.

W efekcie powstało 21 opatentowanych technologii, m.in. inteligentny system podnoszenia lin nośnych oparty na czujnikach, oprogramowaniu i zdalnym sterowaniu. Zastosowano również czujniki wilgotności i ciśnienia, od których zależy długość lin, a także stal o wytrzymałości 2000 MPa. Całość uzupełniają systemy monitorowania odporności na wiatr. W sierpniu 2025 r. przeprowadzono testy obciążeniowe z udziałem 96 ciężarówek o łącznej masie około 3300 ton, które potwierdziły stabilność konstrukcji. Most to nie tylko cud inżynierii. Dla mieszkańców prowincji Guizhou – jednego z najbiedniejszych regionów Chin – oznacza realną poprawę jakości życia. Podróż przez kanion, która wcześniej zajmowała dwie godziny, skróciła się do zaledwie dwóch minut.

Najwyższy most na świecie ma duży potencjał jako atrakcja turystyczna

Guizhou zamieszkuje ok. 40 milionów ludzi. Przez większą część historii prowincja była izolowana od reszty kraju ze względu na trudną topografię. W latach 80. XX wieku znajdowało się tu ok. 2900 mostów. Dziś ich liczba przekracza 32 000, a niemal połowa ze stu najwyższych mostów świata zlokalizowana jest właśnie tutaj. Lokalne władze dostrzegają także potencjał turystyczny. Wokół mostu powstała już infrastruktura obsługi turystów: punkty widokowe, kawiarnie umieszczone na wysokości 800 metrów w wieżach mostu, a także platforma ze szklaną podłogą umożliwiająca podziwianie przepaści.

Planowane jest centrum sportów ekstremalnych na dnie kanionu oraz możliwość skoku na bungee z wysokości około 580 metrów – jednego z najwyższych na świecie. Dostępne są też loty widokowe helikopterem, pozwalające podziwiać most z lotu ptaka. Prognozy wskazują, że Huajiang Grand Canyon Bridge przyciągnie ponad milion turystów rocznie. Ma to istotnie pobudzić lokalną gospodarkę i stworzyć nowe miejsca pracy. Wiele tradycyjnych domów w okolicznych wioskach jest już przebudowywanych na pensjonaty.

Czy wiesz, że…
Most Huajiang Grand Canyon jest prawie dwa razy wyższy niż Wieża Eiffla w Paryżu.
Prowincja Guizhou posiada niemal połowę ze stu najwyższych mostów na świecie.
Skok na bungee z Huajiang ma być jednym z najwyższych tego typu na świecie – z wysokości 580 metrów.

