Rezygnacja z produkcji modelu Transporter T6, którego pierwsze egzemplarze z taśmy produkcyjnej zjechały w 2015 roku oraz luka czasowa do wprowadzenia produkcji elektrycznych samochodów dostawczych z rodziny Space czy nowego Golfa (2027 rok), spowodowała konieczność redukcji załogi – podał Głos Wielkopolski. W efekcie nie zostanie przedłużona część umów czasowych.

Reklama

Czytaj więcej Rozmowa MOTO.RP.PL Stefanie Hegels, prezes VW Poznań: Poznań będzie realizował nadwyżki produkcyjne Golfa Produkcja Volkswagena Caddy w Poznaniu oraz Volkswagena Craftera we Wrześni będzie kontynuowana. Wielkopolska to jedyne miejsce na świecie, w którym powstają te dwa modele - mówi Stefanie Hegels, prezes Volkswagen Poznań.

Volkswagen Poznań przysłał redakcji Rzeczpospolitej swoje stanowisko

„Pod koniec 2023 roku informowaliśmy o ważnych decyzjach dotyczących przyszłości Volkswagen Poznań w perspektywie najbliższych lat. Informacje te napawają nas optymizmem, jeśli chodzi o zabezpieczenie stałych miejsc pracy i przyszłość Volkswagen Poznań – chodzi o produkcję modelu VW Golf (nadwyżki wolumenu z Wolfsburga od 2027 r.) i lekkiego pojazdu dostawczego z rodziny Space z napędem wyłącznie elektrycznym (w tej dekadzie). Jednocześnie, jak zapowiadaliśmy wcześniej, w połowie tego roku zakończymy zgodnie z planem produkcję modelu T6.1. Oznacza to dla pracowników Volkswagen Poznań pewne zmiany. Każdy z naszych stałych pracowników odpowiadający dotąd za ten model otrzyma propozycję nowych zadań w innych zakładach. W odniesieniu do pracowników z umowami tymczasowymi, które zgodnie z planem zakończą się w czerwcu tego roku, podjęliśmy szereg działań mających wspomóc te osoby w szybkim powrocie na rynek pracy. Takie umowy obejmują kilka procent ogółu zatrudnionych. Jako odpowiedzialny pracodawca uzgodniliśmy z – OM NSZZ Solidarność – szeroki pakiet świadczeń skierowany do tej grupy, m. in. bonus finansowy, dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy, targi pracy, a także wsparcie doradców.”

W zawartym porozumieniu, na którego podstawie Volkswagen mógł przeprowadzić redukcję – podpisanym 11 marca z największym związkiem zawodowym w firmie – Solidarnością – zawarto szereg działań osłonowych dla tych pracowników. - Jako odpowiedzialny pracodawca uzgodniliśmy z OM NSZZ Solidarność szeroki pakiet świadczeń skierowany do tej grupy — powiedziała w wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego Stefanie Hegels, prezes Volkswagen Poznań. Według informacji Radia Poznań, na pracowników, którzy do tej pory odpowiadali za produkcję modelu Transporter czekają inne zadania i zachęty finansowe.

Volkswagen Poznań oferuje swoim pracownikom nowe zadania w innych zakładach

„W połowie roku część pracowników będzie musiała zmienić miejsce pracy w obrębie wielkopolskich fabryk koncernu. Zależało nam, by uniknąć zwolnień wśród stałych pracowników — tłumaczy Piotr Olbryś z Solidarności Volkswagen Poznań w rozmowie z Radiem Poznań i dodaje „Szczególnie przy produkcji transportera, szczególnie w spawalni, to mamy dla nich przygotowane około dziewięćdziesiąt miejsc w odlewni oraz sto pięćdziesiąt miejsc w zakładzie we Wrześni . I tu jest specjalna zachęta dla pracowników, którzy sami zgłoszą się do innego zakładu”. Stali pracownicy, którzy dobrowolnie zgodzą się na zmianę miejsca pracy dostaną bonus w wysokości 9,5 tys. złotych. Koncern przygotował też propozycje dla pracowników, którym kończą się umowy na czas określony oraz agencyjnych. Będą to wsparcie i pomoc w poszukiwaniu pracy, a także pomoc finansowa - od trzech do siedmiu tysięcy złotych.