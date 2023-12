Volkswagen Samochody Dostawcze kształtuje swoją przyszłość z własną rodziną pojazdów SPACE co zabezpiecza średnio- i długoterminowo zatrudnienie w zakładach w Hanowerze, Poznaniu i Wrześni. Rodzina pojazdów SPACE będzie dedykowaną platformą dla pojazdów dostawczych , która umożliwi marce efektywne projektowanie pojazdów użytkowych dla różnych komercyjnych i prywatnych grup docelowych. Pierwszym opracowanym modelem będzie następca elektrycznego Craftera, który ma zostać wprowadzony na rynek pod koniec dekady.

Jak produkcja nowych modeli wpłynie na zatrudnienie w zakładach Volkswagen Poznań?

Volkswagen Poznań zatrudnia obecnie ponad 9000 osób. Zmiana wielkości produkcji i modeli w zakładach z pewnością doprowadzi do wielokrotnych dostosowań i przenoszenia pracowników między zakładami - stanie się to np. w połowie 2024 r., w związku z zakończeniem produkcji modelu T6. Ta opcja transformacji daje nam niezbędną elastyczność, aby reagować na zmiany - przeniesienia będą odbywać się w ścisłej konsultacji z przedstawicielami pracowników i oczywiście z samymi pracownikami. Poza dobrymi decyzjami dotyczącymi innych produktów, mamy również wiadomości dotyczące obszaru rozwoju technicznego. Będziemy potrzebować więcej osób w tym dziale, których zadaniem będzie dalszy rozwój obecnych modeli i rozwój przyszłych lekkich pojazdów dostawczych. Obecnie pracuje tu około 130 osób, a w najbliższej przyszłości podwoimy tę liczbę. Będą to głównie inżynierowie rozwoju z doświadczeniem w obszarze kompleksowego konstruowania pojazdów, w tym także w z zakresie programowania funkcji i elektroniki. Jest to również szansa na dalszy rozwój dla naszych obecnych pracowników. Zmiany i transformacja będą nam towarzyszyć w nadchodzących latach i będą integralną częścią naszej pracy.