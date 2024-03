Volkswagen ma problem z popytem na modele elektryczne. Produkcja wstrzymana

Volkswagen podobnie jak urzędnicy w EU wytyczyli dla przyszłości motoryzacji drogę elektryfikacji. Jednak klienci wybierają to co dla nich dobre, a są nimi auta z napędem spalinowym. Jak bardzo widać to po fakcie wprowadzenia dodatkowych zmian przy produkcji Golfa i Tiguana, a zatrzymania produkcji w fabryce gdzie produkowane są modele ID.4 i ID.7.