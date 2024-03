GDDKiA przekazała, że na większości odcinków, na których prowadzone są prace budowlane, przerwa zimowa zapisana w umowach na realizację kontraktów właśnie dobiegła końca. Mimo to nawet w tym okresie, dzięki łagodniej zimie, prace były prowadzone. Dobrym tego przykładem są okolice Świnoujścia, Szczecinka, Koszalina i Gdańska. Również na obwodnicy Trójmiasta prowadzone były prace przy budowie drogi ekspresowej. Ponadto powstawały obiekty na rozlewiskach Narwi pod Łomżą oraz Biebrzy pod Sztabinem. To tylko część prac, które były realizowane w przerwie zimowej. Robotników można było spotkać na przedłużeniu autostrady A2 na wschód od Warszawy, przy obwodnicy Chełma, a także na nowej zakopiance i górzystych odcinkach na południe od Rzeszowa. Betonowano również obudowę tuneli na obwodnicy Węgierskiej Górki i montowano wyposażenie odpowiedzialne za bezpieczeństwo przyszłych użytkowników w tunelach na S3 pomiędzy Bolkowem i Kamienną Górą.

Jak podaje GDDKiA, w 2024 roku oddane do użytku ma być 25 km autostrad, ok. 117 km dróg ekspresowych i ponad 33 km pozostałych kategorii dróg. Zgodnie z planami domknięcie lub wydłużenie już wcześniej budowanych tras, m.in. na autostradzie A2 na wschód od stolicy oraz drogach ekspresowych S3, S7, S16, S52 i S61. Kierowcy będą mogli również skorzystać z tymczasowego połączenia zjazdem Północnej Obwodnicy Krakowa z S7 na węźle Mistrzejowice. Możliwy będzie również przejazd nitką mostu na Narwi w ciągu drogi ekspresowej S61 (szlak Via Baltica).

W tym roku do użytku oddanych zostanie 175,2 km dróg

Rozpisywane zostały przetargi i wyłonieni wykonawcy 17 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic o łącznej długości blisko 180 km. Dla 16 odcinków o łącznej długości ponad 203 km GDDKiA dokonała wyboru oferty. Sześć z nich dotyczy drogi ekspresowej S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą. Kolejne cztery drogi ekspresowej S11 od Kępna do obwodnicy Olesna. Ponadto wyłonieni zostali wykonawcy odcinków dróg S12 i S16, a także podpisane umowy na realizację trzech odcinków dróg, tj. obwodnic Szwecji i Krosna Odrzańskiego oraz S19 Czarna Białostocka — Białystok Południe, o łącznej długości ponad 27 km. Dyrekcja otrzymała też pięć decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla fragmentów o łącznej długości niemal 50 km.