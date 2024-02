Grupa licząca prawie 5 tys. dealerów w petycji do prezydenta USA Joe Bidena wzywa do spowolnienia procesu elektryfikacji samochodów. Koalicja amerykańskich dealerów wystosowuje kolejny list do prezydenta Joe Bidena. Tym razem 4700 dealerów ze wszystkich 50 stanów USA wzywa prezydenta do „wciśnięcia hamulca” w ustanawianiu restrykcyjnych regulacji emisyjnych dla samochodów.