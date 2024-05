Mercedes zatrudnia około 166 000 pracowników ze 142 krajów świata. W Niemczech w zakładach w Untertürkheim zatrudnionych jest 18 500 pracowników, w Sindelfingen około 21 500 pracowników, a w AMG w Affalterbach – około 2600 osób. Najlepiej opłacanym stanowiskiem w Mercedesie jest oczywiście to należące do dyrektora generalnego Ola Källenius, który zarobił w 2023 roku około 12,3 mln euro ze wszystkimi dodatkami (ok. 52,3 mln zł). Taka kwota pozwoliłaby zatrudnić Mercedesowi nieco ponad 870 stażystów lub kupić prawie 262 Mercedesy Klasy C.

Reklama

Czytaj więcej Premiery Oto najszybsze produkcyjne auto w dziejach AMG. Mercedes-AMG GT63 S E Performance to hybryda Mercedes-AMG GT63 S E Performance potrafi rozpędzić się od 0 do 100 km/h zaledwie w 2,8 s. W razie potrzeby można także pokonać pewien dystans w ogóle nie zaprzęgając do pracy podwójnie doładowanego V8.

Członkowie zarządu też dużo zarabiają i tak np. Jörg Burzer (zarządzanie produkcją, jakością i łańcuchem dostaw) wraca do domu z roczną kwotą 4,58 mln euro (ok.19,5 mln zł), Renata Jungo Brüngger (zrównoważony rozwój) zarabia 6,75 mln euro (ok. 28,7 mln zł), Sabine Kohleisen (dyrektor ds. zasobów ludzkich) otrzymała kwotę 2,36 mln euro (ok. 10 mln zł), a dyrektor ds. technologii, rozwój i zakupy Markus Schäfer otrzymał 6,4 mln euro (ok. 27,2 mln zł). Nawet Dieter Zetsche, jako były dyrektor generalny marki, otrzymał w ubiegłym roku około sześciu milionów euro z planu akcji plus 2 miliony euro z tytułu świadczeń emerytalnych i 30 771 euro z tytułu świadczeń dodatkowych. W sumie ok 34,1 mln zł.

Pracując na taśmie zarabiasz w Mercedesie około 12 300 zł miesięcznie

Producent samochodów ze Stuttgartu jest podzielony na różne poziomy hierarchii. E1 to menedżerowie pracujący pod zarządem. E2 to kierownicy obszarów, E3 szefowie działów, E4 liderzy zespołów. Mistrzowie produkcji znajdują się na poziomie E5. Jak donosi niemiecki Bild, lider zespołu IT (E4) zarabia rocznie około 140 000 euro (ok. 600 tys. zł). Menedżer E1 otrzymywać roczne wynagrodzenie w wysokości około miliona euro (ok. 4,2 mln zł). Poniżej poziomu E pracownicy otrzymują wynagrodzenie standardowe, podzieleni na grupy płacowe na podstawie wykonywanej pracy i stażu pracy. Świadczenia dodatkowe to premie urlopowe i świąteczne, zniżki na zakup Mercedesów oraz wypłaty z udziału w zyskach, który w 2023 roku wyniósł aż 7300 euro na każdego pracownika (ok. 31 tys. zł). Inżynierowie w Mercedesie zarabiają około 82 000 euro, technicy średnio 66 700 euro, a mechanik samochodowy zarabia 41 900 euro brutto rocznie. Pracownik wykonujący swoje zadania na taśmie montażowej otrzymuje roczne wynagrodzenie w wysokości około 34 800 euro (ok. 148 tys. zł), czyli średnio miesięcznie 12 300 zł. Stażysta wynagradzany jest roczną kwotą w wysokości 14 tys. euro (ok. 60 tys. zł).