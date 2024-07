Niemiecka Bundeswehra wymienia swój park samochodowy. Podpisano umowę pomiędzy Federalnym Urzędem ds. Wyposażenia, Technologii Informacyjnych i Użytkowania Bundeswehry (BAAINBw) a Mercedesem. BAAINBw nie przekazał póki co żadnych informacji na temat uzgodnionej w umowie wielkości dostaw. Wstępną ocenę przedstawia jednak specjalistyczna publikacja European Security & Technology. W związku z tym od listopada 2024 r. do 2027 r. łącznie ma zostać dostarczonych 1200 egzemplarzy Klasy G w konfiguracjach pojazdów żandarmerii i wozów dowodzenia. Do 2032 roku ma zostać dostarczonych kolejnych 4600 samochodów. Łączną wartość zamówienia szacuje się na 1,34 miliarda euro (ok. 5,75 mld zł).

Mercedes klasy G w służbie wojsk całego świata

Mercedes zaprezentował niedawno nową wojskową Klasę G (model 464) na targach broni Eurosatory 2024 w Paryżu i przedstawił różne warianty, w tym wersję o masie całkowitej 4,5 tony i ładowności ponad tony. Od czasu premiery Klasy G Mercedes dostarczył ponad 74 000 Mercedesów G w „wersji służbowej” dla służb ratowniczych i armii wojskowych na całym świecie. Od chwili wprowadzenia G 250d niemiecka Bundeswehra otrzymała około 12 000 egzemplarzy tego modelu. Mercedes G w 1990 roku zastąpił swojego poprzednika, Volkswagena Iltisa. Oryginalny Model G (W 460) został pierwotnie opracowany jako pojazd wojskowy, a w latach 90. podzielony na dwa modele: W 461 jako model użytkowy do różnych zastosowań hardcorowych, oraz W 463 luksusowy i w pełni cywilny. Niestety nie ma co liczyć na cywilną wersję najnowszego hardkorowego Moelu G. Na przeszkodzie stoi norma emisji spalin silnika diesla.