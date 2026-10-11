Alfa Romeo Cuorerosso
Na razie zamiast danych technicznych dostajemy deklarację: najważniejszy pozostaje kierowca i przyjemność z jazdy. Pełną odpowiedź poznamy 12 października podczas Salonu Samochodowego w Paryżu.
Cuorerosso powstało w turyńskim Centro Stile Alfy Romeo. Opublikowane ujęcia pokazują jedynie część projektu, pozostawiając resztę wyobraźni miłośników marki. To jeszcze za mało, by oceniać całość, ale wystarczająco dużo, by rozpocząć odliczanie do premiery.
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Alfa Romeo podkreśla, że punktem wyjścia dla projektantów był kierowca. Stylistyka, układ wnętrza i nowe rozwiązania mają służyć przede wszystkim przyjemności prowadzenia. Brzmi znajomo – właśnie takich obietnic oczekuje się od marki, której samochody kupuje się także sercem. Na ocenę ich realizacji trzeba jednak poczekać do odsłonięcia auta.
Alfa Romeo Cuorerosso
Producent zastrzega przy tym, że Cuorerosso nie jest zapowiedzią konkretnego modelu seryjnego. Ma prezentować pomysły na przyszłą stylistykę i rozwiązania projektowe Alfy Romeo, wykraczając poza rolę efektownego eksponatu. Nie wiadomo jeszcze, które z tych pomysłów trafią do samochodów dostępnych w salonach.
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