BYD oficjalnie potwierdził, że rozpoczął negocjacje z firmą Ineos Automotive na zasadzie wyłączności w sprawie przejęcia fabryki w Hambach, niedaleko granicy francusko-niemieckiej. Chiński producent zamierza wykorzystać zakład do budowy samochodów przeznaczonych na rynek europejski.

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Transakcja nie została jeszcze sfinalizowana. Jej przeprowadzenie wymaga konsultacji z przedstawicielami pracowników, a obie firmy nie ujawniły ceny zakupu ani dokładnego harmonogramu.

– Nasze zaangażowanie w Europie ma charakter długoterminowy. Proponowana inwestycja w Hambach odzwierciedla nasze zaufanie do Francji i ambicję dalszego rozwoju w Europie – powiedziała Stella Li, wiceprezes wykonawcza BYD.

Koncern deklaruje, że chce utrzymać produkcję w zakładzie, zachować lokalne miejsca pracy i stworzyć nowe możliwości dla pracowników oraz dostawców.

Najpierw Smarty, potem Ineosy

Fabryka w Hambach ma ciekawą historię. Powstała pod koniec lat 90. z myślą o produkcji niewielkich samochodów marki Smart. Przez ponad dwie dekady była jednym z najważniejszych zakładów tej marki, a jej specjalnością były przede wszystkim dwumiejscowe auta miejskie.

W 2020 r. Mercedes-Benz zawarł umowę sprzedaży fabryki brytyjskiej firmie Ineos Automotive. Nowy właściciel postawił na zupełnie inny rodzaj samochodów. Zamiast niewielkich Smartów z taśm produkcyjnych zaczęły zjeżdżać duże terenowe Ineosy Grenadiery, a następnie również pickupy Quartermaster.

Teraz zakład może ponownie zmienić profil działalności. BYD nie ujawnił jeszcze, które modele chciałby produkować we Francji. Nie wiadomo również, czy będą to wyłącznie samochody elektryczne, czy także hybrydy plug-in.

Według agencji Reutera fabryka zatrudnia obecnie niespełna 900 osób. Z kolei „Le Monde” informuje, że zakład produkuje około 12 tys. terenówek rocznie. BYD rozważa jego rozbudowę i znaczne zwiększenie możliwości produkcyjnych, choć szczegóły inwestycji nie zostały oficjalnie przedstawione.

Przejęcie zakładu nie oznacza natychmiastowego zakończenia produkcji Ineosów. Brytyjski producent zapowiedział, że nawet po sfinalizowaniu sprzedaży Grenadier i Quartermaster mają jeszcze przez pewien czas powstawać w Hambach.

Ineos chce przenieść produkcję do USA

Dlaczego? Decyzja Brytyjczyków jest związana przede wszystkim ze strukturą sprzedaży. Według Ineos Automotive aż 70 proc. światowego popytu na Grenadiera przypada na Stany Zjednoczone.

Obecnie samochody trafiają tam z francuskiej fabryki, co wiąże się z kosztami transportu i obciążeniami celnymi. Przeniesienie produkcji bliżej najważniejszych klientów ma poprawić rentowność przedsięwzięcia.

Ineos zapowiedział już, że w 2028 r. zamierza rozpocząć produkcję Grenadiera i Quartermastera w USA. Firma wytypowała kilka potencjalnych lokalizacji i planuje wybrać ostateczne miejsce w najbliższych miesiącach.

Obie strony mogą więc skorzystać na transakcji. Ineos chce produkować samochody na swoim największym rynku, a BYD otrzymałby gotowy zakład w Europie. To potencjalnie znacznie szybsza droga do zwiększenia produkcji niż budowanie kolejnej fabryki od podstaw.

Chodzi o cła

Unia Europejska nakłada dodatkowe cła na samochody elektryczne sprowadzane z Chin. W przypadku BYD stawka wynosi 17 proc. i jest doliczana do podstawowego cła importowego w wysokości 10 proc.

Produkcja samochodów na terenie Unii Europejskiej pozwala uniknąć tych dodatkowych opłat dotyczących importu gotowych elektryków z Chin. Znaczenie mają również planowane przepisy wspierające lokalną produkcję i wykorzystanie europejskich komponentów.

BYD nie jest jedyną chińską firmą, która szuka sposobów na zwiększenie obecności przemysłowej w Europie. Inni producenci również podejmują współpracę z europejskimi koncernami i wykorzystują istniejące zakłady.

Chiński gigant realizuje już własną inwestycję w węgierskim Segedynie. Fabryka ma rozpocząć seryjną produkcję na przełomie 2026 i 2027 r. W pierwszej kolejności ma tam powstawać elektryczny BYD Dolphin Surf, a następnie kolejne modele, w tym Atto 2.

Fabryka w Hambach byłaby więc drugim europejskim zakładem produkującym samochody BYD. Co więcej, według agencji Reutera sfinalizowanie transakcji oznaczałoby pierwszy przypadek przejęcia istniejącej europejskiej fabryki samochodów przez chińskiego producenta.

Kiedy z francuskiej fabryki wyjadą pierwsze auta BYD?

Według informacji „Le Monde” rozmowy w sprawie zakupu trwają od lata, a transakcja może zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2027 r. Francuski dziennik informuje również o planach znacznego zwiększenia zdolności produkcyjnych zakładu. Nie są to jednak szczegóły potwierdzone w oficjalnym komunikacie BYD.

Sama lokalizacja ma dla chińskiego producenta sporo zalet. Hambach znajduje się blisko granicy z Niemcami, w regionie o rozwiniętym przemysle motoryzacyjnym i zapleczem dostawców. Fabryka jest już wyposażona i działa, choć przystosowanie jej do nowych modeli będzie wymagało inwestycji.

Dla europejskiego rynku to kolejny sygnał, że chińskie marki nie zamierzają ograniczać się do eksportowania samochodów z macierzystych fabryk. To zapewne nie koniec tego typu inwestycji.