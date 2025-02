Nowy pomysł Audi na Quattro. Elektryk na ekstremalne bezdroża

Audi Q6 e-tron to nowoczesna, elektryczny SUV. Przekonuje klientów niezłymi osiągami, przyjemnym dla oka wyglądem, a także dobrym prowadzeniem, przyzwoitymi parametrami w kwestii zasięgu i bardzo szybkim ładowaniem. Można się jednak założyć, że żaden z kupujących ten model nie wybrał go ze względu na jego właściwości terenowe. Dlaczego? To proste – nie do tego został zbudowany. Jeśli o tym pamiętamy, tym mocniej może nas dziwić wygląd prototypu, jaki Audi niedawno pokazało. Q6 e-tron offroad prezentuje się tak, jakby miało naprawdę duże ambicje dotyczące jazdy poza ubitym szlakiem… i tak rzeczywiście jest. Od zwykłego Q6 e-trona efektowny prototyp odróżnia się m.in. dużo większym prześwitem, wielkimi oponami z „mięsistym” bieżnikiem, a także bagażnikiem dachowym z czterema lampami LED rozświetlającymi ciemności. Całość wykończono matowym, czarnym lakierem. Robi wrażenie i budzi respekt.

W tym przypadku nie skończyło się tylko na zmianach stylistycznych. Łączna moc dwóch silników tego auta to aż 516 KM, a przeprojektowane osie pozwalają Audi na podjeżdżanie pod zbocza o nachyleniu nawet 45 stopni. Prześwit wzrósł o 16 cm, a rozstaw kół poszerzono o 250 mm. Moment obrotowy na kołach zwiększono o połowę. Co więcej, nowatorskie osie portalowe zwiększają łączny, szczytowy i dostępny przez 10 sekund moment obrotowy na kołach do 13 400 Nm. To wzrost o 4400 Nm w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. Zmniejszono (do 175 km/h) prędkość maksymalną, wiadomo jednak, że to nie o nią tutaj chodzi.