Najchętniej kupowane Audi doczekało się trzeciej generacji. Oto nowe Q5

We wnętrzu Q5 jest oczywiście bardziej „dotykowe” od poprzednika. W opcji można zamówić wersję aż z trzema wyświetlaczami - oprócz tego za kierownicą i głównego (są połączone panelem) dostaniemy jeszcze ekran przed pasażerem o przekątnej 10,9 cala. Za multimedia odpowiada Android Automotive OS. Nie zabrakło układu obsługi głosowej, a także funkcji wspomaganych przez sztuczną inteligencję - cyfrowy asystent ma awatara na ekranie centralnym i na head-upie. Oprócz tego, Audi podkreśla, że nowy model ma materiały lepszej jakości od poprzednika, większe schowki, mocniejszą ładowarkę indukcyjną, a także większy bagażnik. W zwiększeniu przestrzeni w kufrze pomoże przesuwna tylna kanapa. Po złożeniu drugiego rzędu pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 1473 litrów. Co ważne, roleta zmieści się w schowku pod podłoga.

Nowe Audi Q5 mat. prasowe

Jak wygląda gama silników? Na początku w cenniku pojawią się dwie wersje. Obydwie mają pojemność 2.0 i moc 204 KM, ale jedna to benzynowe TFSI, a druga: wysokoprężne TDI. Wykorzystują układ miękkiej hybrydy z 48-woltową instalacją elektryczną. Zapewnia dodatkową moc 24 KM i moment obrotowy do 230 Nm. Dzięki większej baterii systemu MHEV (1,7 kWh) auto może parkować i manewrować z wykorzystaniem jedynie silnika elektrycznego, a klimatyzacja jest zasilana elektrycznym kompresorem. Bazowa wersja TFSI ma napęd na przód, a za dopłatą (lub w standardzie w dieslu) pojawia się napęd na cztery koła Quattro.

Nowe Audi Q5 mat. prasowe

Nowe Audi Q5 startuje z ceną 211 200 zł

Pokazano także SQ5. Ma 367 KM i silnik benzynowy, a nie diesla, jak wcześniej. Co ważne, pojemność tej jednostki to trzy litry. W odróżnieniu od niektórych rywali, Audi nie rezygnuje więc z większych, sześciocylindrowych silników. W późniejszym terminie dołączą także hybrydy plug-in. W opcji: pneumatyczne zawieszenie z adaptacyjnymi amortyzatorami. W stosunku do poprzednika udoskonalono m.in. precyzję działania układu kierowniczego, a także zwiększono odczuwalną różnicę między trybem komfortowym a sportowym. Ile kosztuje nowe Audi Q5? Jak podano na polskiej stronie marki, cennik startuje od 211 200 zł za bazową odmianę benzynową, a SQ5 to koszt od 377 900 zł. Dostawy ruszą w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do oferty dołączy później także bardziej dynamicznie stylizowana wersja Sportback.