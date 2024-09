Tak będzie wyglądała nowa Skoda. Elektryczny kompaktowy SUV zadebiutuje niebawem

Spośród sześciu nowych samochodów elektrycznych, które Skoda zapowiedział do 2026 roku, pięć z nich będzie miało nadwozie SUV. Bezpośrednio pod modelem Enyaq Czesi zaprezentują Elroqa jako drugi w pełni elektryczny model marki. To kompaktowy model, który ma około 4,50 m długości i ma te same wymiary wewnątrz, co popularny benzynowy Karoq. Skoda pokazała już Elroqa jako rzeźbę. Teraz przyszedł czas na pierwsze szkice.

Reklama

Skoda Erloq mat. prasowe

Czytaj więcej Ten pierwszy raz Skoda Elroq: Jeździliśmy Skodą, której jeszcze nie ma w salonach Skoda chce wstrząsnąć rynkiem samochodów elektrycznych za pomocą nowego modelu. Czesi pokazali oficjalnie rzeźbę tego modelu, a my mogliśmy tego kompaktowego SUV-a nie tylko zobaczyć bez kamuflażu, ale również nim pojeździć.

Elroq zapowiada dynamiczną stylistykę, której kluczowym elementem ma być "Tech-Deck Face" – szeroka struktura zastępująca tradycyjny grill. To pierwsza Skoda z takim przodem. - Skoda Elroq to kwintesencja naszego nowego języka projektowania Modern Solid. Nowoczesny Tech-Deck Face i charakterystyczny przedni zderzak przyciągają wzrok, a napis Škoda na masce to unikalny akcent naszego najnowszego, w pełni elektrycznego pojazdu. Detale w kolorze Unique Dark Chrome dodają elegancji i wyjątkowego stylu. Dzięki dużemu zasięgowi i śmiałej stylistyce Elroq stanie się idealnym towarzyszem dla codziennych odkrywców, zarówno w mieście, jak i poza nim - komentuje Karl Neuhold, szef działu projektowania karoserii w Škoda Auto.