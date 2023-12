Andreas Mindt, szef design marki Volkswagen mat. prasowe

VW w stylizacji ma odzwierciedlać uśmiechniętą twarz, być marką z poczuciem humoru i znowu oferować więcej niż ludzie oczekują. Przykładami nowego kierunku stylizacji są koncepcyjne modele ID. 2 all oraz ID. GTI, których styl odzwierciedla europejskie, a nie chińskie poczucie dobrego gustu. Cieszy fakt, że Volkswagen zrywa z kontrowersyjnymi rozwiązaniami we wnętrzach. Wymownym przykładem, były niezwykle irytujące dotykowe, bezstopniowe suwaki do regulacji temperatury, które z nie wiadomo jakiego powodu nie były podświetlone. VW nie tylko rezygnuje z nich, ale również wprowadza fizyczne przyciski dla najczęściej używanych funkcji. W koncepcyjnym wnętrzu ID.2 all na konsoli środkowej pojawiło się wygodne pokrętło, które służy jako centralny kontroler, a na kierownicy ergonomiczne rolki połączone z fizycznymi przyciskami. Na usta nasuwa się pytanie: nie można było tak od razu?

W przyszłości z pomocą menu będzie można wybrać wskaźniki w stylu Grabusa Szczepan Mroczek

W przyszłości z pomocą menu będzie można wybrać wskaźniki w stylu pierwszej generacji Golfa GTI Szczepan Mroczek

Z humorem i bliżej człowieka

Jako jeden z elementów zwracających uwagę na poczucie humoru marki jest możliwość wyboru stylizacji zegarów. Poza futurystyczną grafiką można z pomocą menu wybrać wskaźniki w stylu Golfa GTI pierwszej generacji, czy klasycznego Garbusa. Rzeczywiście takie rozwiązania poprawiają humor i są dowodem na to, że można w rozsądny sposób połączyć nowoczesne rozwiązania z historią. W stylizacji pojawił się też wątek ekologiczny, ale na szczęście nie psuje on charakteru samochodu, ani nie sprawia wrażenia pogorszenia jakości. Ograniczono liczbę elementów we wnętrzu, czego przykładem są choćby zintegrowane podłokietniki w drzwiach. Wnętrze jest eleganckie, praktyczne i wygodne. Proces produkcji ma też być bardziej ekologiczny, dlatego ograniczono powierzchnie klejone, ilość plastiku skóry i chromu. Deska rozdzielcza pokryta jest przyjemną w dotyku i elegancką tkaniną, ale jest tak ukształtowana, że do jej wykonania nie jest potrzebny klej. Nowy VW to świetny przykład na to, że wprowadzanie ekologicznych rozwiązań nie musi odbywać się kosztem komfortu, jakości i stylu. VW chce, by oferowane modele przewyższały oczekiwania klientów i dotyczy to też jakości wykonania wnętrza.